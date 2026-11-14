Loạt doanh nghiệp bất động sản phía Nam bị phạt

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp bất động sản tại khu vực phía Nam.

Tổng số tiền phạt đối với các doanh nghiệp là 277,5 triệu đồng. Các vi phạm liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin về trái phiếu và tình hình tài chính.

Cụ thể, ngày 13/11, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt một doanh nghiệp 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo cơ quan thanh tra, doanh nghiệp chậm công bố dưới 10 ngày làm việc đối với thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của ba lô trái phiếu. Ngoài ra, công ty chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với báo cáo tài chính năm 2025.

Chậm công bố thông tin về trái phiếu và tài chính, các doanh nghiệp bất động sản vừa bị xử phạt. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trước đó, ngày 11/11, Công ty CP Gotec Land bị xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp chậm công bố nhiều tài liệu trong giai đoạn 2022-2026, gồm báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, cũng như việc thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Đáng chú ý, Gotec Land còn chậm công bố thông tin về sự kiện chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn và việc hoàn tất mua lại trước hạn bốn lô trái phiếu gồm BOND.GTL01.2020, BOND.GTL02.2020, BOND.GTL03.2020 và BOND.GTL04.2020.

Một số thông tin về việc mua lại trái phiếu phải được công bố từ tháng 4/2021 nhưng đến tháng 8/2021 mới được Gotec Land gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngoài hai doanh nghiệp trên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước còn xử phạt Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (trụ sở tại phường Tam Phước, TP Đồng Nai) 92,5 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ.

Cụ thể, doanh nghiệp không công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.