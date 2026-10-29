Loạt doanh nghiệp báo lãi quý III tăng hàng chục đến hàng trăm lần

Theo dữ liệu WiChart được cập nhật đến ngày 29/10, trong số 523 doanh nghiệp có dữ liệu so sánh lợi nhuận quý III/2026, khoảng 51% ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Đáng chú ý, 84 doanh nghiệp báo lãi tăng trên 100%, tương đương lợi nhuận cao hơn ít nhất gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm tăng trưởng mạnh, một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng, trong khi những trường hợp có tỷ lệ tăng hàng trăm lần chủ yếu xuất phát từ nền so sánh thấp hoặc doanh thu được ghi nhận đột biến trong kỳ.

Một số doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý III (Đơn vị: Tỷ đồng) - Mai Trang tổng hợp từ BCTC DN.

Bất động sản và khai khoáng xuất hiện những khoản lãi tăng hàng trăm lần

Nổi bật trong nhóm doanh nghiệp bất động sản là CTCP SJ Group (Mã: SJS), với doanh thu thuần quý III đạt 1.785 tỷ đồng, gấp gần 67 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.012 tỷ đồng, gấp gần 327 lần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, biên lợi nhuận gộp của SJ Group tăng từ khoảng 26% lên 72%. Doanh nghiệp giải trình lợi nhuận tăng mạnh do tiếp tục hoạt động kinh doanh tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SJ Group ghi nhận doanh thu thuần 2.543 tỷ đồng, gấp 6,9 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.432 tỷ đồng, gấp 8,2 lần. Với kết quả này, công ty đã vượt khoảng 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ở lĩnh vực khai khoáng, CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 14.557 tỷ đồng, gấp 7,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.148 tỷ đồng, gấp khoảng 416 lần so với mức lãi hơn 5 tỷ đồng của quý III/2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận gộp tăng 2.345 tỷ đồng nhờ giá vonfram duy trì ở mức cao và sản lượng tinh luyện gia tăng. Cùng với đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 43 tỷ đồng, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Sau 9 tháng, MSR ghi nhận doanh thu 25.687 tỷ đồng, gấp khoảng 5 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 4.350 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 211 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Một trường hợp khác ghi nhận mức tăng trưởng lớn về tỷ lệ là CTCP Tập đoàn Điện Quang (Mã: DQC). Trong quý III, doanh thu thuần đạt gần 258 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 10,4 tỷ đồng, gấp hơn 930 lần.

Mức tăng đột biến chủ yếu xuất phát từ nền lợi nhuận rất thấp của quý III/2025, chỉ khoảng 11 triệu đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận gộp tăng 35% lên 64 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng và chi phí tài chính giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng, Điện Quang ghi nhận doanh thu thuần 822 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 25 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm gần 1 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp báo lợi nhuận tăng từ 3 đến 7 lần

Ở nhóm bất động sản khu công nghiệp, Tổng Công ty Viglacera (Mã: VGC) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 3.795 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 616 tỷ đồng, gấp 5,2 lần; lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 464 tỷ đồng, gấp khoảng 5 lần.

Viglacera cho biết kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh vật liệu xây dựng tại các công ty con.

Sau 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 11.531 tỷ đồng, tăng 24%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.769 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.

Cùng nhóm, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 3.187 tỷ đồng, tăng 137%. Lợi nhuận sau thuế đạt 937 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ; trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 911 tỷ đồng, tăng 197%.

Theo giải trình, kết quả này chủ yếu nhờ doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp tăng so với cùng kỳ.

Tuy vậy, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ của Kinh Bắc giảm 24% xuống 1.142 tỷ đồng, dù doanh thu thuần tăng 4% lên 5.112 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) báo doanh thu thuần quý III đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.552 tỷ đồng, gấp 2,4 lần, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.671 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần.

Theo doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận gộp cải thiện nhờ đóng góp từ Masan High-Tech Materials và các công ty thuộc mảng tiêu dùng. Ngoài ra, chi phí tài chính thuần giảm cùng lợi nhuận từ công ty liên kết tăng cũng hỗ trợ kết quả trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng, Masan ghi nhận doanh thu thuần 89.118 tỷ đồng, tăng 53%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 10.325 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 8.042 tỷ đồng, gấp 3,1 lần.

Ở nhóm công nghiệp, CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (Mã: VVS) ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 2.966 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 226 tỷ đồng, tăng 155%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 180 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh khi lợi nhuận gộp đạt 214 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, lợi nhuận quý III tăng mạnh chủ yếu nhờ kiểm soát tốt giá vốn, tối ưu chi phí và gia tăng doanh thu tài chính. Doanh nghiệp đẩy mạnh quản lý hàng tồn kho, đàm phán giá đầu vào ưu đãi và tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, giúp lợi nhuận gộp tăng 43,5%.

Sau 9 tháng, doanh thu thuần của Vimid đạt 9.973 tỷ đồng, tăng 83%; lợi nhuận sau thuế đạt 638 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận một số công ty chứng khoán tăng mạnh nhờ hoạt động đầu tư

Trong lĩnh vực chứng khoán, CTCP Chứng khoán An Bình (Mã: ABW) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III gần 498 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 316 tỷ đồng, gấp 6,8 lần.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 412 tỷ đồng, gấp gần 20 lần cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 59%, còn hơn 15 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động 941 tỷ đồng, gấp 2,8 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 496 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ.

Cùng ngành, CTCP Chứng khoán HD (HDS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III đạt 1.130 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 615 tỷ đồng, tăng 209%.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt khoảng 215 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ. Hoạt động tự doanh cũng đóng góp đáng kể, với lãi ròng từ các tài sản tài chính FVTPL khoảng 273 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, Chứng khoán HD ghi nhận doanh thu hoạt động 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 1.804 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Ở lĩnh vực năng lượng, CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D, Mã: PGD) cũng nằm trong nhóm tăng trưởng mạnh khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 265 tỷ đồng, tăng 257% so với cùng kỳ.