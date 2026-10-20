Loạt doanh nghiệp báo lãi đột biến trong quý III/2026

Dữ liệu VietTimes cho thấy có khoảng 100 doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2026 tính đến chiều 20/10, trong đó có nhiều đơn vị báo lãi đột biến, tăng gấp 2 -3 lần so với cùng kỳ.

SJS làm một quý kiếm lãi bằng 5 năm cộng lại

Dẫn đầu danh sách lãi khủng là CTCP SJ Group (Mã: SJS). Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận 1.785 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 68 lần cùng kỳ. Trong đó, chuyển nhượng bất động sản đóng góp hơn 1.760 tỷ đồng, quý III/2025 không ghi nhận doanh thu từ hoạt động này.

Sau khi trừ hết các chi phí, SJS ghi nhận 1.012 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 337 lần cùng kỳ (hơn 3 tỷ đồng).

Đáng chú ý, lợi nhuận này xấp xỉ bằng tổng lãi của SJS trong 5 năm liên tiếp. Cộng dồn lợi nhuận từ năm 2021 đến 2025 mới đạt 1.018 tỷ đồng.

Theo SJS, động lực tăng trưởng của doanh nghiệp đến từ việc đẩy mạnh kinh doanh tại dự án Nam An Khánh. Khu đô thị này nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tại thời điểm cuối quý III, khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng liên quan đến dự án này là hơn 327 tỷ đồng.

Kinh Bắc lãi đột biến nhờ đâu?

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) ghi nhận 3.187 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp gấp đôi cùng kỳ, đạt 1.722 tỷ đồng.

Lãi sau thuế Kinh Bắc đạt hơn 937 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ (311 tỷ đồng). Theo doanh nghiệp, lợi nhuận tăng do doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp tăng so với quý III/2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu thuần của Kinh Bắc đạt 5.111 tỷ đồng, tăng 4%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 24% xuống 1.197 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, nguồn thu lớn nhất của Kinh Bắc đến từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng với 3.293 tỷ đồng, chiếm 64%. Tiếp đến là doanh thu chuyển nhượng bất động sản với 1.214 tỷ đồng, chiếm 23%.

Năm 2026, doanh nghiệp bất động sản này đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau ba quý, Kinh Bắc mới thực hiện được 40% kế hoạch lợi nhuận.

Công ty điện lãi tăng gần 100% trong quý III

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.807 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 418 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ.

Theo NT2, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất điện. Đáng chú ý, tốc độ tăng doanh thu sản xuất điện (45%) nhanh hơn giá vốn (34%) nên lợi nhuận gộp tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Một yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của NT2 là chi phí khấu hao giảm mạnh. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, khấu hao tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm 2026 chỉ còn hơn 114 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ (515 tỷ đồng).

Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo sản lượng phát điện của NT2 trong quý III tăng khoảng 43% so với cùng kỳ do pha El Niño tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy huy động từ nguồn nhiệt điện khí.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có lợi thế khi nguồn khí đầu vào ổn định khi PV GAS đã đưa vào vận hành phần cấp khí mới từ mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh/Lô 05-2 & 05-3 từ đầu năm 2026. Dự án Sư tử Trắng Giai đoạn 2B đã đón dòng khí đầu từ 29/6/2026, dự kiến bổ sung sản lượng vào hệ thống khí khu vực Đông Nam Bộ từ năm 2027.

Chứng khoán An Bình lãi quý III gấp 6 lần

Ở nhóm chứng khoán, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS - Mã: ABW) trở thành một trong những điểm sáng về tăng trưởng lợi nhuận. Trong quý III, doanh thu hoạt động vượt 497 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 315 tỷ đồng, gấp 6,8 lần so với quý III/2025.

Động lực tăng trưởng của ABS chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 411 tỷ đồng, cao gấp gần 20 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi bán tài sản tài chính FVTPL hơn 267 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ đạt 16 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của ABS đạt hơn 941 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 602 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 496 tỷ đồng, lần lượt gấp 4,6 lần và 4,7 lần.

Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch lãi trước thuế 600 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, ABS đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.