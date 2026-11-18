Liên quân không kích Houthi

Theo truyền thông Qatar ngày 18/11, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết đã tiến hành chiến dịch chính xác nhằm vào các năng lực quân sự của lực lượng Houthi.

Người phát ngôn liên quân Turki al-Malki cho biết trên mạng xã hội X rằng các lực lượng của liên quân đã phá hủy các đường hầm chứa kho tên lửa đạn đạo và các cơ sở chế tạo.

Trong một bài đăng khác, ông al-Malki cho biết lực lượng liên quân đã phá hủy 60 mục tiêu quân sự tại các tỉnh Sanaa, Hodeidah, Amran và Saada của Yemen.

Kuwait bị UAV tấn công

Kuwait vừa hứng chịu các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 17/11, quân đội Kuwait cho biết: “Mọi tiếng nổ đều xuất phát từ việc các hệ thống phòng không đánh chặn các cuộc tấn công thù địch”.

Quân đội Kuwait cũng kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn bảo đảm an ninh an toàn của cơ quan chức năng.

Tuyên bố không xác định nguồn gốc các UAV, địa điểm bị nhắm mục tiêu hoặc liệu có thương vong và thiệt hại hay không.

Bahrain bị tấn công nhiều lần

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/11/2026 tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một hệ thống radar do quân đội Mỹ vận hành tại Bahrain. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN phát

Trước Kuwait, Bahrain cũng trở thành mục tiêu của UAV. Bộ Chỉ huy Tối cao Lực lượng Phòng vệ Bahrain cáo buộc Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Trong tuyên bố, quân đội Bahrain cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn một số cuộc tấn công đường không trong ngày 18/11.

Trước mối đe dọa từ UAV, Bộ Nội vụ Bahrain đã phát đi cảnh báo thứ hai về nguy cơ đe dọa an toàn đối với người dân, sau khi thông báo tình hình nguy hiểm đã qua. Một lần nữa, Bộ Nội vụ kêu gọi người dân tránh di chuyển trên các tuyến đường chính trừ trường hợp cần thiết, giữ bình tĩnh và nhanh chóng đến địa điểm an toàn gần nhất.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành chiến dịch chính xác bằng UAV nhằm vào hệ thống radar do Mỹ vận hành tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, để đáp trả những hành vi vi phạm không phận Iran liên tiếp của các UAV quân sự Mỹ.

Đây là cuộc tấn công bằng UAV thứ ba của Iran nhằm vào Bahrain trong vòng 5 ngày, sau khi tình hình tạm lắng trong vài tuần. Cuộc tấn công ngày 13/11 là vụ tấn công đầu tiên của Iran nhằm vào một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Mỹ không kích đảo chiến lược của Iran

Hiện trường một vụ tấn công tại đảo Qeshm, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ngày 17/11, Quân đội Mỹ không kích trận địa phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz, nhằm đáp trả các hành động mà Washington cho là nhắm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ trong khu vực.

Quan chức quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công trận địa tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), mô tả đây là hành động tự vệ.

Quan chức Iran Ahmad Nafisi, Phó Tỉnh trưởng Hormozgan phụ trách chính trị và an ninh, xác nhận vụ không kích, đồng thời cho biết vụ không kích không gây thiệt hại cho khu dân cư, cơ sở thương mại hoặc hạ tầng trên đảo.

Thêm ba tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Lực lượng vũ trang Iran cho biết 3 tàu chở dầu đã trúng thủy lôi khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz trong ngày 17/11.

Trước đó, ngày 16/11, tàu chở khí mang cờ Panama và có tên Tara Gas bị tấn công cách khu vực phía Bắc Khasab của Oman khoảng 7 hải lý, gây ra hỏa hoạn tại phòng máy. Cùng ngày, tàu chở dầu mang cờ Panama, có tên On Phoenix, cũng bị một vật thể chưa xác định tấn công ngoài khơi bờ biển Oman.

Iran bác cáo buộc về kế hoạch tấn công Washington, D.C

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17/11 bác bỏ các thông tin cho rằng Iran có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào thủ đô Washington, D.C của Mỹ.

Viết trên X, ông Araghchi khẳng định thông tin nói rằng Iran đang âm mưu sử dụng vũ khí hóa học tại Washington D.C. đồng thời xây dựng các căn cứ tên lửa bên dưới các đập nước là “vớ vẩn”, đồng thời cho rằng không ai tin vào những luận điệu tuyên truyền như vậy.

Trước đó, ngày 16/11, kênh CNN dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng Iran đang âm mưu ám sát các quan chức cấp cao của Mỹ và có kế hoạch sử dụng “bom bẩn” hoặc vũ khí hóa học cho mục đích này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei đã bác bỏ những thông tin trên, gọi đây là những nội dung bịa đặt nhằm biện minh cho các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ nhằm vào Iran.