Loạt địa phương đẩy mạnh kiểm tra bữa ăn bán trú

Học sinh trường Tiểu học Chu Văn An (phường Việt Hưng, Hà Nội) trong giờ bán trú. Ảnh: Đinh Hà.

Trước những lo ngại của cha mẹ học sinh về an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường, nhiều địa phương đang đồng loạt siết kiểm tra, tăng cường giám sát hoạt động bán trú tại trường học.

Đáng chú ý, các địa phương đều yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, kiểm soát chặt nguồn cung thực phẩm và tăng tính minh bạch để phụ huynh có thể trực tiếp giám sát bữa ăn của học sinh.

TP.HCM yêu cầu công khai thực đơn

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và minh bạch thông tin về bữa ăn bán trú. Hiệu trưởng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm tại đơn vị và rà soát thủ tục pháp lý với đơn vị cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căng tin.

Các trường phải phân công lãnh đạo và nhân viên y tế trực tiếp giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ tiếp nhận thực phẩm, suất ăn đến kiểm tra chất lượng, thực đơn và định lượng dinh dưỡng.

Đơn vị cung cấp suất ăn phải cam kết không phục vụ vượt quá năng lực thực tế. Nhà trường cũng cần sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đánh giá tỷ lệ các chất sinh năng lượng.

Đáng chú ý, nhà trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn và có thể đề nghị kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến nếu trường sử dụng suất ăn bên ngoài.

Các trường cũng phải xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn thực phẩm và tổ chức diễn tập tình huống ngộ độc từ 30 người mắc trở lên. UBND phường, xã, đặc khu cần đánh giá năng lực thực tế của nhà cung cấp, tránh để một đơn vị nhận quá nhiều trường, vượt công suất.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (TP.HCM) kiểm tra bữa ăn bán trú của học sinh. Ảnh: Khương Nguyễn.

Hà Nội tăng cường kiểm tra bán trú

UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra việc tổ chức bữa ăn bán trú trong năm học 2026-2027. Theo đó, chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố về việc quản lý, tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn.

Chính quyền địa phương phải rà soát phương án tổ chức bữa ăn của từng trường, gồm mô hình cung ứng, địa điểm chế biến, năng lực nhà cung cấp, số trường, số học sinh và số suất ăn.

Các đơn vị cung cấp phải cam kết về công suất, đồng thời địa phương phải xây dựng phương án dự phòng, xác định đơn vị thay thế và phương thức chế biến, vận chuyển nếu nhà cung cấp hiện tại không đáp ứng yêu cầu.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất tại trường học, bếp ăn tập thể, bếp trung tâm, cơ sở chế biến và đơn vị cung cấp suất ăn, nhất là những nơi có nguy cơ cao hoặc xuất hiện phản ánh bất thường. Thực đơn công khai phải thống nhất với bữa ăn thực tế, phù hợp độ tuổi, mức tiền ăn và yêu cầu về năng lượng, dinh dưỡng.

Hiệu trưởng và người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng bữa ăn.

Nhà trường cũng phải kiểm soát nguồn thực phẩm, thời gian vận chuyển, giao nhận, định lượng và chất lượng suất ăn; đồng thời báo cáo địa phương khi nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu. Trường hợp vi phạm có thể bị yêu cầu khắc phục, tạm dừng hoặc thay thế nhà cung cấp, không để gián đoạn bữa ăn của học sinh.

Huế kiểm tra 100% bếp ăn, cấm cắt xén khẩu phần

Tại TP Huế, UBND TP đã yêu cầu siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với bữa ăn nội trú, bán trú. Người đứng đầu sở, ngành, UBND xã, phường và cơ sở giáo dục phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện, không được khoán trắng cho cấp phó hoặc bộ phận chuyên môn.

Thành phố yêu cầu kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ lựa chọn nhà cung cấp, nguyên liệu, sơ chế, vận chuyển, bảo quản, chế biến, chia suất đến khi học sinh sử dụng.

Đặc biệt, thành phố nghiêm cấm hành vi cắt xén khẩu phần, bớt định lượng, thay đổi thực đơn, thay nguyên liệu hoặc sử dụng thực phẩm có chất lượng thấp hơn hợp đồng.

Các cơ sở giáo dục cũng phải công khai thực đơn, định lượng, đơn giá, số suất ăn, hình ảnh nguyên liệu và khay ăn thực tế; đối chiếu hàng ngày giữa hợp đồng, chứng từ nhập hàng và khẩu phần thực tế.

UBND xã, phường được giao nhiệm vụ kiểm tra 100% bếp ăn, bữa ăn nội trú, bán trú, căng tin và đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn, trong đó có kiểm tra đột xuất tại thời điểm nhận nguyên liệu, chế biến và chia suất.

Đà Nẵng siết bán trú tại cơ sở mầm non ngoài công lập

Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bán trú, từ nguồn cung cấp, tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến đến chia ăn, tổ chức cho trẻ ăn và lưu mẫu. Thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm khả năng truy xuất.

Theo đó, các cơ sở phải xây dựng thực đơn phù hợp từng độ tuổi, bảo đảm đủ năng lượng, cân đối dinh dưỡng và đa dạng thực phẩm. Thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm cần được công khai để phụ huynh phối hợp giám sát.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng lưu ý việc kiểm soát không chỉ dừng ở hồ sơ, sổ sách mà phải được thực hiện thực tế tại từng khâu. Khu vực bếp phải bố trí đúng quy định, phân tách khu vực thực phẩm sống và chín. Ngoài ra, việc tổ chức cho trẻ ăn tập trung phải có sự giám sát của nhân viên y tế và lãnh đạo cơ sở.