Vun đắp hữu nghị Việt - Trung qua "Hành trình đỏ"

Sáng 20/11, tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc và dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" chặng Vân Nam (diễn ra từ 16–20/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với đại biểu và thanh niên Việt Nam-Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử cách mạng gắn bó giữa hai dân tộc, ghi nhận việc gìn giữ các di tích như Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, đồng thời đề nghị thế hệ trẻ hai nước thực hiện tốt “ba không ngừng”: không ngừng củng cố bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng và kế thừa “gene đỏ” của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; không ngừng phát huy vai trò tiên phong trong kết nối hạ tầng chiến lược và hợp tác khoa học - công nghệ; không ngừng nâng cao chất lượng chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến dự cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. Ảnh: TTXVN

Khởi động từ 15/4/2025, "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" kết hợp giữa tìm hiểu di tích cách mạng và trải nghiệm thực tiễn về kinh tế, công nghệ, thương mại xuyên biên giới, góp phần củng cố hiểu biết và thúc đẩy hợp tác thiết thực cho thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc.

Lễ Khởi động dự án "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" của thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, ngày 15/4/2025

TP Hồ Chí Minh: Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học

Theo ông Nguyễn Trần Bảo Khánh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học được ngành giáo dục tập trung triển khai từ đầu năm 2026.

Các cơ sở giáo dục phải đánh giá thực chất năng lực nhà cung cấp, bảo đảm 100% thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước lưu mẫu thức ăn theo quy định; không tiếp nhận hoặc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đáp ứng yêu cầu chất lượng. Hoạt động kiểm soát được vận hành qua ba lớp giám sát gồm: nhà trường, cha mẹ học sinh và cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Khánh Bảo. Ảnh: Thạc Hiếu

Ở lớp thứ nhất, cơ sở giáo dục phân công lãnh đạo, nhân viên y tế hoặc người được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát việc tiếp nhận, bảo quản, chế biến và cung cấp suất ăn.

Lớp thứ hai là sự tham gia của cha mẹ học sinh. Nhà trường phải công khai hằng ngày thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn, chứng từ; tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát, phản ánh vấn đề phát sinh.

Lớp thứ ba là hoạt động kiểm tra của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, tập trung đánh giá điều kiện hoạt động, năng lực phục vụ của nhà cung cấp, nhất là đầu năm học hoặc khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Trong cơ chế này, hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức phân công người giám sát, công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, nhà trường phải có quy trình xử lý khi xảy ra hoặc nghi ngờ xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo đảm phối hợp kịp thời giữa những bộ phận liên quan.

Khi tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh, báo chí, nhà trường phải kịp thời xác minh, phối hợp cơ quan chức năng xử lý. Nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh, phải chủ động tạm ngừng tiếp nhận, sử dụng thực phẩm liên quan hoặc áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định.

Quan điểm xuyên suốt là chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ ngay từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận nguyên liệu và tổ chức bữa ăn, không chờ đến khi xảy ra sự cố mới kiểm tra, xử lý.

Chuẩn bị nội dung trọng tâm cho Hội thảo Giáo dục 2026

Sáng 19/11, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia nhằm hoàn thiện nội dung chuyên môn cho Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo", dự kiến diễn ra ngày 27/11.

Toàn cảnh tọa đàm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, PGS.TS Triệu Thế Hùng cho biết, khi cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã được hoàn thiện căn bản, hội thảo sắp tới sẽ không đặt nặng việc bàn thêm chủ trương lớn mà tập trung vào tổ chức triển khai hiệu quả các quyết sách, luật và nghị quyết vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và công bằng giáo dục.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi, thống nhất cách tiếp cận, tránh trùng lặp, dàn trải giữa các tham luận; khuyến nghị mỗi tham luận tập trung vào 2 – 3 kiến nghị trọng tâm có luận cứ khoa học, tính khả thi cao, làm rõ thẩm quyền, điều kiện và lộ trình thực hiện để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát.

Tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu dịp 20/11, nhấn mạnh vai trò nhân văn của người thầy

Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Trong số 335 nhà giáo được xét chọn đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số; 73 nhà giáo tiêu biểu trong đó có 3 nhà giáo là đại biểu Quốc hội khóa XVI dự lễ tại Hà Nội và được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Tính từ năm 2017 đến nay, Bộ GD-ĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu.

Lãnh đạo bộ GD-ĐT trao bằng khen của Bộ cho các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Mạnh Hưng

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nêu rõ Nghị quyết số 71-NQ/TW khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc, đặt ra yêu cầu giáo dục không chỉ trang bị tri thức, kỹ năng mà còn bồi đắp nhân cách và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Thứ trưởng nhấn mạnh công nghệ không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương của các thầy cô. Ảnh: Mạnh Hưng

Trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ, Thứ trưởng nhấn mạnh công nghệ có thể cung cấp thông tin nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và truyền cảm hứng của người thầy; đồng thời mong đội ngũ nhà giáo tiên phong đổi mới phương pháp, tự học, nêu gương đạo đức và giúp người học hình thành tư duy độc lập, tinh thần học tập suốt đời.

Dẫn lại nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026–2027 rằng "Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn", Thứ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, thiết bị dạy học tối thiểu và sĩ số theo quy định, đồng thời giảm các cuộc họp, hội nghị và công việc hành chính không cần thiết để thầy cô tập trung cho chuyên môn và chăm lo cho học sinh.

Các nhà giáo tiêu biểu có mặt tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Hưng

Đồng thời Thứ trưởng cũng ghi nhận sự tận tụy của các thầy cô từ vùng sâu, vùng xa đến giáo dục nghề nghiệp, đại học trong việc đổi mới, ứng dụng số, AI, STEM/STEAM và gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học.

TP. Hồ Chí Minh chống gian lận thi cử, chuẩn bị thí điểm thi trên máy tính

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo theo tinh thần "học thật, thi thật, đánh giá thật", chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa theo nguyên tắc "6 rõ" rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và xử lý nghiêm không có vùng cấm.

Sở GD-ĐT thành phố được giao rà soát quy trình tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10, thi học sinh giỏi, khảo sát chất lượng và các kỳ thi khác

Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh được giao rà soát toàn bộ quy trình tổ chức các kỳ thi (tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10, thi học sinh giỏi, khảo sát chất lượng...), phối hợp với Công an thành phố ngăn chặn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo; ngăn chặn việc xâm nhập, chiếm đoạt, sao chép hoặc chỉnh sửa trái phép dữ liệu.

Đồng thời, Sở sẽ đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin để xây dựng lộ trình thí điểm kiểm tra, đánh giá và thi trên máy tính tại các cơ sở đủ điều kiện, công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh 24/7, và không lấy đơn thuần tỷ lệ học sinh khá, tốt hay kết quả thi để làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng.

Không nhận hoa, quà 20/11 để dồn nguồn lực cho học bổng và cộng đồng

Theo báo VietNamNet, dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đều thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng và khuyến khích chuyển kinh phí tri ân thành các đóng góp tự nguyện hỗ trợ người học và cộng đồng.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà trường thông báo không tiếp nhận hoa, quà tại cơ quan dịp 20/11 nhằm tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2026, đồng thời đề nghị các đơn vị, đối tác chuyển sang ủng hộ tự nguyện cho quỹ học bổng sinh viên nhằm hỗ trợ sinh viên khó khăn và khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc.

Tương tự, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đóng góp tự nguyện (không ấn định mức) cho Quỹ học bổng "Đồng hành và Phát triển" và các hoạt động phục vụ cộng đồng để tiết kiệm, tránh lãng phí và phát huy tinh thần nhân văn. Các nguồn đóng góp tại đây được công khai, minh bạch, tập trung vào 4 nhóm hoạt động gồm: phong trào "Bình dân học vụ số", công trình "Nhà khăn quàng đỏ" hỗ trợ nhà ở cho học sinh khó khăn, công trình "Hồ bơi di động" giúp học sinh tiểu học rèn kỹ năng phòng chống đuối nước, và trao học bổng vượt khó cho người học.