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Loạt đại dự án

APEC Phú Quốc

tăng tốc về đích

2027 là bước chuyển mình của Phú Quốc khi lần đầu đăng cai APEC. Đây cũng là lý do loạt công trình do Sun Group đồng hành cùng An Giang kiến tạo từ sân bay, tàu điện LRT đến trung tâm hội nghị đều đang được tăng tốc triển khai.

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Với sự quyết tâm cao của các nhà thầu, ủng hộ của bà con và chỉ đạo từ Trung ương, tôi tin 21 công trình phục vụ APEC sẽ hoàn thành đúng kế hoạch.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc

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Các đại công trường phục vụ APEC 2027

6 dự án lớn trải dài từ sân bay Phú Quốc ở xã Dương Tơ đến khu Bãi Đất Đỏ ở phường An Thới. Cuộn để đi qua từng công trường.

Xã Dương Tơ

Nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc

22.000

tỷ đồng

Công suất thiết kế 20 triệu hành khách/năm từ 2027, sân bay cấp 4E.

Bãi Đất Đỏ, phường An Thới

Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC

21.860

tỷ đồng

Quy mô hơn 16 ha, gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng và Công viên APEC.

Hạ tầng giao thông

Đường tỉnh ĐT.975

2.500

tỷ đồng

Dài 19,26 km, quy mô 10 làn xe, rộng 62 m.

Hạ tầng giao thông

Tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT, giai đoạn 1

9.000

tỷ đồng

Dài 17,59 km với 6 nhà ga, trong đó có một ga ngầm. Tốc độ thiết kế 70-100 km/h.

Hạ tầng giao thông

Đại lộ APEC

1.817

tỷ đồng

Dài 3 km, rộng 68 m, quy mô 4-6 làn xe.

Phường An Thới

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ

64.000

tỷ đồng

Quy mô 88,5 ha với 17 tòa cao tầng, gần 7.000 phòng.

Tổng cộng

6 đại dự án

121.177

tỷ đồng

Chiếm 88,4% tổng vốn khoảng 137.138 tỷ đồng của 21 dự án phục vụ APEC 2027.

Sơ đồ minh hoạ, vị trí tương đối

Tỷ trọng vốn của 6 đại dự án

21

dự án

137.138

tỷ đồng

46,7%

16,0%

15,9%

6,6%

1,8%

1,3%

11,6%

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ

64.000 tỷ đồng · 46,7%

Nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc

22.000 tỷ đồng · 16,0%

Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC

21.860 tỷ đồng · 15,9%

Tuyến LRT Phú Quốc giai đoạn 1

9.000 tỷ đồng · 6,6%

Đường tỉnh ĐT.975

2.500 tỷ đồng · 1,8%

Đại lộ APEC

1.817 tỷ đồng · 1,3%

15 dự án còn lại

15.961 tỷ đồng · 11,6%

Nguồn: Danh mục 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc được Thủ tướng phê duyệt

“Trái tim” của APEC 2027

Tổ hợp công trình Trung tâm Hội nghị APEC

Bãi Đất Đỏ, phường An Thới

3 hạng mục chính

Vốn đầu tư

21.860

tỷ đồng

Quy mô

> 16

ha

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC

Nhà biểu diễn đa năng APEC

Công viên APEC

Tiến độ

Quý IV/2025

Khởi công

Quý IV/2026

Hoàn thiện mặt ngoài

31/3/2027

Hoàn thiện nội thất

Phối cảnhCông trường

1/6

Phối cảnh

Phối cảnh sân bay Phú Quốc

Nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc

Cửa ngõ đón khách APEC

20 triệu

hành khách/năm, công suất thiết kế từ 2027

Vốn đầu tư

22.000

tỷ đồng

Quy mô

> 1.040

ha

Vị trí

Xã Dương Tơ

Cấp sân bay

4E

Hạng mục chính

Nhà ga T2, nhà ga VIP/VVIP, đường cất hạ cánh số 2, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.

Tiến độ

Tháng 9/2025

Khởi công

Tháng 4/2027

Dự kiến hoàn thành

Ngoài dự án mở rộng sân bay, Sun Group còn đầu tư Nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc với tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng nhằm bổ sung năng lực cung ứng suất ăn.

Công trường sân bay

Ga Phượng HoàngGa VVIPĐường băng, sân đỗ, đường lăn

1/4

Công trường Ga Phượng Hoàng

Hạ tầng

giao thông

Tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT, đường tỉnh ĐT.975 và Đại lộ APEC.

Tuyến LRT

9.000tỷ

ĐT.975

2.500tỷ

Đại lộ APEC

1.817tỷ

13.317

tỷ đồng, tổng vốn 3 dự án

Phối cảnh

1/6

Tuyến LRT

ĐT.975

Đại lộ APEC

Hạ tầng giao thông

Tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT Phú Quốc

9.000

tỷ đồng

Chiều dài

17,59

km

Nhà ga

6

ga, gồm một ga ngầm

Tốc độ thiết kế

70-100

km/h

Công suất

4.500

khách/giờ

Tiến độ

19/12/2025

Khởi công

7/2027

Chạy thử

11/2027

Khai thác thương mại

Hạ tầng giao thông

Đường tỉnh ĐT.975

2.500

tỷ đồng

Chiều dài

19,26

km

Quy mô

10

làn xe

Chiều rộng

62

m

Tiến độ

9/2025

Khởi công

Quý II/2027

Dự kiến hoàn thành

Hạ tầng giao thông

Đại lộ APEC

1.817

tỷ đồng

Chiều dài

3

km

Chiều rộng

68

m

Quy mô

4-6

làn xe

Tiến độ

Quý II/2027

Dự kiến hoàn thành

Phường An Thới

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ

64.000

tỷ đồng

Vốn đầu tư

88,5

ha

Quy mô

~

7.000

phòng

Khách sạn

64.000

tỷ đồng

Vốn đầu tư

88,5

ha

Quy mô

~

7.000

phòng

Khách sạn

13

thương hiệu

Khách sạn quốc tế

Phối cảnh

13

thương hiệu

Khách sạn quốc tế tại Bãi Đất Đỏ

Phối cảnh các thương hiệu khách sạn quốc tế

Công trường

Bãi Đất Đỏ

1/5

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Những công trình này sẽ mang đến một diện mạo đô thị mới, tạo giá trị lâu dài cho người dân, du khách và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kể cả sau APEC 2027.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc

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