Loạt đại dự án APEC Phú Quốc tăng tốc về đích
2027 là bước chuyển mình của Phú Quốc khi lần đầu đăng cai APEC. Đây cũng là lý do loạt công trình từ sân bay, tàu điện LRT đến trung tâm hội nghị đều được tăng tốc triển khai.
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Bản đồTrung tâm Hội nghịSân bayGiao thôngBãi Đất Đỏ
Loạt đại dự án
APEC Phú Quốc
tăng tốc về đích
2027 là bước chuyển mình của Phú Quốc khi lần đầu đăng cai APEC. Đây cũng là lý do loạt công trình do Sun Group đồng hành cùng An Giang kiến tạo từ sân bay, tàu điện LRT đến trung tâm hội nghị đều đang được tăng tốc triển khai.
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Với sự quyết tâm cao của các nhà thầu, ủng hộ của bà con và chỉ đạo từ Trung ương, tôi tin 21 công trình phục vụ APEC sẽ hoàn thành đúng kế hoạch.
Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc
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Các đại công trường phục vụ APEC 2027
6 dự án lớn trải dài từ sân bay Phú Quốc ở xã Dương Tơ đến khu Bãi Đất Đỏ ở phường An Thới. Cuộn để đi qua từng công trường.
Xã Dương Tơ
Nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc
22.000
tỷ đồng
Công suất thiết kế 20 triệu hành khách/năm từ 2027, sân bay cấp 4E.
Bãi Đất Đỏ, phường An Thới
Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC
21.860
tỷ đồng
Quy mô hơn 16 ha, gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng và Công viên APEC.
Hạ tầng giao thông
Đường tỉnh ĐT.975
2.500
tỷ đồng
Dài 19,26 km, quy mô 10 làn xe, rộng 62 m.
Hạ tầng giao thông
Tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT, giai đoạn 1
9.000
tỷ đồng
Dài 17,59 km với 6 nhà ga, trong đó có một ga ngầm. Tốc độ thiết kế 70-100 km/h.
Hạ tầng giao thông
Đại lộ APEC
1.817
tỷ đồng
Dài 3 km, rộng 68 m, quy mô 4-6 làn xe.
Phường An Thới
Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ
64.000
tỷ đồng
Quy mô 88,5 ha với 17 tòa cao tầng, gần 7.000 phòng.
Tổng cộng
6 đại dự án
121.177
tỷ đồng
Chiếm 88,4% tổng vốn khoảng 137.138 tỷ đồng của 21 dự án phục vụ APEC 2027.
Sơ đồ minh hoạ, vị trí tương đối
Tỷ trọng vốn của 6 đại dự án
21
dự án
137.138
tỷ đồng
46,7%
16,0%
15,9%
6,6%
1,8%
1,3%
11,6%
Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ
64.000 tỷ đồng · 46,7%
Nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc
22.000 tỷ đồng · 16,0%
Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC
21.860 tỷ đồng · 15,9%
Tuyến LRT Phú Quốc giai đoạn 1
9.000 tỷ đồng · 6,6%
Đường tỉnh ĐT.975
2.500 tỷ đồng · 1,8%
Đại lộ APEC
1.817 tỷ đồng · 1,3%
15 dự án còn lại
15.961 tỷ đồng · 11,6%
Nguồn: Danh mục 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc được Thủ tướng phê duyệt
“Trái tim” của APEC 2027
Tổ hợp công trình Trung tâm Hội nghị APEC
Bãi Đất Đỏ, phường An Thới
3 hạng mục chính
Vốn đầu tư
21.860
tỷ đồng
Quy mô
> 16
ha
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC
Nhà biểu diễn đa năng APEC
Công viên APEC
Tiến độ
Quý IV/2025
Khởi công
Quý IV/2026
Hoàn thiện mặt ngoài
31/3/2027
Hoàn thiện nội thất
Phối cảnhCông trường
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Phối cảnh
Phối cảnh sân bay Phú Quốc
Nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc
Cửa ngõ đón khách APEC
20 triệu
hành khách/năm, công suất thiết kế từ 2027
Vốn đầu tư
22.000
tỷ đồng
Quy mô
> 1.040
ha
Vị trí
Xã Dương Tơ
Cấp sân bay
4E
Hạng mục chính
Nhà ga T2, nhà ga VIP/VVIP, đường cất hạ cánh số 2, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ.
Tiến độ
Tháng 9/2025
Khởi công
Tháng 4/2027
Dự kiến hoàn thành
Ngoài dự án mở rộng sân bay, Sun Group còn đầu tư Nhà máy suất ăn hàng không Phú Quốc với tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng nhằm bổ sung năng lực cung ứng suất ăn.
Công trường sân bay
Ga Phượng HoàngGa VVIPĐường băng, sân đỗ, đường lăn
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Công trường Ga Phượng Hoàng
Hạ tầng
giao thông
Tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT, đường tỉnh ĐT.975 và Đại lộ APEC.
Tuyến LRT
9.000tỷ
ĐT.975
2.500tỷ
Đại lộ APEC
1.817tỷ
13.317
tỷ đồng, tổng vốn 3 dự án
Phối cảnh
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Tuyến LRT
ĐT.975
Đại lộ APEC
Hạ tầng giao thông
Tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT Phú Quốc
9.000
tỷ đồng
Chiều dài
17,59
km
Nhà ga
6
ga, gồm một ga ngầm
Tốc độ thiết kế
70-100
km/h
Công suất
4.500
khách/giờ
Tiến độ
19/12/2025
Khởi công
7/2027
Chạy thử
11/2027
Khai thác thương mại
Hạ tầng giao thông
Đường tỉnh ĐT.975
2.500
tỷ đồng
Chiều dài
19,26
km
Quy mô
10
làn xe
Chiều rộng
62
m
Tiến độ
9/2025
Khởi công
Quý II/2027
Dự kiến hoàn thành
Hạ tầng giao thông
Đại lộ APEC
1.817
tỷ đồng
Chiều dài
3
km
Chiều rộng
68
m
Quy mô
4-6
làn xe
Tiến độ
Quý II/2027
Dự kiến hoàn thành
Phường An Thới
Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ
64.000
tỷ đồng
Vốn đầu tư
88,5
ha
Quy mô
~
7.000
phòng
Khách sạn
64.000
tỷ đồng
Vốn đầu tư
88,5
ha
Quy mô
~
7.000
phòng
Khách sạn
13
thương hiệu
Khách sạn quốc tế
Phối cảnh
13
thương hiệu
Khách sạn quốc tế tại Bãi Đất Đỏ
Phối cảnh các thương hiệu khách sạn quốc tế
Công trường
Bãi Đất Đỏ
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Những công trình này sẽ mang đến một diện mạo đô thị mới, tạo giá trị lâu dài cho người dân, du khách và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kể cả sau APEC 2027.
Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc
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Nguồn Znews: https://znews.vn/loat-dai-du-an-apec-phu-quoc-tang-toc-ve-dich-post1689639.html