Loạt đại công trình APEC bứt tốc để về đích

Tiến độ thực hiện Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: SUN GROUP)

Từ mở rộng sân bay quốc tế, tuyến tàu điện đô thị (LRT) hiện đại, các trục đại lộ huyết mạch cho đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, tất cả đang đồng loạt tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn hoàn thiện.

Cánh cửa đầu tiên đón tiếp các đoàn đại biểu và du khách quốc tế đến với “đảo ngọc” dịp APEC 2027 chính là Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với quy mô lên tới 1.050ha. Giai đoạn 1 của dự án được thiết kế để phục vụ từ 20-24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc chính thức gia nhập nhóm các cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước.

Mô phỏng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: SUN GROUP)

Tiến độ thực hiện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: SUN GROUP)

Tổng thể kiến trúc nhà ga gây ấn tượng mạnh khi lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa vươn cánh, biểu trưng cho sự tái sinh, sức sống mãnh liệt và “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước.

Theo báo cáo cập nhật đến tháng 9/2026, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã đạt khoảng 95%; công tác xây trát và hoàn thiện đạt 95%; hệ thống xử lý hành lý đạt khoảng 60%. Công trường đang tập trung thi công lắp kính mặt ngoài, hoàn thiện phần mái cũng như lắp đặt trần trang trí và nội thất bên trong. Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ chính thức đưa vào khai thác từ tháng 4/2027.

Mô phỏng Nhà ga Vip. (Ảnh: SUN GROUP)

Tiến độ thực hiện Nhà ga Vip. (Ảnh: SUN GROUP)

Nằm trong tổng thể mở rộng sân bay, Nhà ga VIP được quy hoạch riêng biệt trên diện tích đất 5,3ha với diện tích sàn 9.890m². Công trình mang nét kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ hình tượng đại bàng biển, thiết kế chuyên biệt để đón tiếp trọng thị các đoàn nguyên thủ quốc gia với quy mô lên tới 300 người.

Ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án cho biết, phần mái công trình sẽ hoàn tất ngay trong tháng 9/2026, các hạng mục xây trát bên trong dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 10/2026. Toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành sẽ sẵn sàng vào tháng 3/2027, bảo đảm đưa công trình về đích trọn vẹn trước đại hội.

Mô phỏng tuyến tàu điện đô thị (LRT). (Ảnh: SUN GROUP)

Tiến độ thực hiện tuyến tàu điện đô thị (LRT). (Ảnh: SUN GROUP)

Nếu sân bay là cửa ngõ đón khách thì tuyến tàu điện đô thị dài 17,59km chính là mạch máu giao thông kết nối trực tiếp từ Cảng hàng không về trung tâm hội nghị APEC ở nam đảo. Tuyến tàu điện đô thị chạy dọc dải phân cách giữa của đường tỉnh ĐT.975, gồm 6 nhà ga hiện đại với kiến trúc lấy cảm hứng từ nét văn hóa đặc trưng ba miền bắc-trung-nam.

Đến nay, các mũi thi công cầu, hầm và nền đường đã triển khai đồng bộ và bước vào giai đoạn lắp ray. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và đi vào khai thác thương mại vào tháng 11/2027.

Song song với tuyến tàu điện là đường tỉnh ĐT.975-trục đại lộ huyết mạch bắc-nam Phú Quốc. Tính đến tháng 9/2026, hình hài đại lộ đã lộ rõ nét và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trọn vẹn trong quý II/2027.

Cùng với đó, Đại lộ APEC-trục kết nối trung tâm của toàn bộ tổ hợp sở hữu chiều dài 3 km với quy mô 4-6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 8m. Dự án đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đại lộ có cảnh quan ấn tượng bậc nhất Việt Nam. Hiện nay, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hệ thống cống, vỉa hè và xử lý mặt nền để kịp bàn giao vào quý II/2027.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. (Ảnh: SUN GROUP)

Tiến độ thi công Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. (Ảnh: SUN GROUP)

Được ví như “trái tim” của toàn bộ tổ hợp dự án APEC, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC sở hữu tổng diện tích sàn lên tới 153.130m², chiều cao 39,25m, tích hợp 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Điểm nhấn kiến trúc nằm ở hệ mái mô phỏng những lớp sóng biển nhấp nhô tuyệt đẹp. Bên trong công trình là ballroom siêu lớn rộng 11.050m² với nhịp vượt không cột kỷ lục lên tới 81m.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường, phần khung và mái của trung tâm hội nghị đã cơ bản khép kín. Dự án phấn đấu hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài trong quý IV/2026 và về đích khâu nội thất trước ngày 31/3/2027.

Mô phỏng Nhà biểu diễn đa năng. (Ảnh: SUN GROUP)

Tiến độ thi công Nhà biểu diễn đa năng. (Ảnh: SUN GROUP)

Tọa lạc ngay bên cạnh Trung tâm Hội nghị là Nhà biểu diễn đa năng APEC với tổng diện tích sàn 54.680m², gồm 6 tầng nổi, 1 tầng hầm và khán phòng hoành tráng có sức chứa 4.030 chỗ ngồi.

Công trình mang đậm triết lý văn hóa Việt khi sở hữu lớp vỏ kiến trúc cách điệu từ vảy Rồng, gợi nhớ truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Hệ thống 50 cột trụ nâng đỡ công trình tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển. Hiện nay, phần kết cấu bê-tông cốt thép của nhà biểu diễn đã đạt gần 100%. Các kỹ sư, công nhân đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt 50 cột đỡ hệ mái và thi công hoàn thiện nội thất bên trong. Công trình dự kiến hoàn thành mặt ngoài vào quý IV/2026 và hoàn thiện trọn vẹn nội thất vào ngày 30/3/2027.

Sau một năm thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, hàng nghìn kỹ sư, công nhân trên các công trường APEC Phú Quốc vẫn đang ngày đêm bám trụ, đưa từng dự án tiến gần hơn về đích.

Sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng đảo ngọc không chỉ hứa hẹn một kỳ APEC 2027 thành công rực rỡ, mà còn tạo bệ phóng đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và hội nghị tầm cỡ quốc tế.