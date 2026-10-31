Loạt cựu cán bộ tỉnh Quảng Trị 'tiếp tay' cho Cây xanh Công Minh trúng thầu, gây thiệt hại tiền tỉ

VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can khác trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Bị can Nguyễn Công Minh.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Công Minh (1972, tại Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh) và dàn lãnh đạo của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh bị truy tố theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trong vụ án này, một số cán bộ, quan chức tại tỉnh Quảng Trị bị truy tố vì đã thông thầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc hệ thống của Công ty Cây xanh Công Minh trúng hàng loạt gói thầu.

Cụ thể, tại địa bàn huyện Triệu Phong (cũ), tỉnh Quảng Trị, từ năm 2020 đến năm 2023, huyện Triệu Phong được UBND tỉnh cấp vốn để thực hiện 5 dự án trồng cây xanh, với tổng giá trị hơn 10,5 tỉ đồng.

Để thực hiện các dự án này, UBND huyện Triệu Phong giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất (Ban QLDA) làm chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu và triển khai thực hiện các hợp đồng.

Quá trình triển khai thực hiện dự án, Phan Duy Châu (Giám đốc Công ty TNHH Môi trường xanh Quảng Trị) đã liên hệ, gặp Phan Văn Linh (Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong) nhờ tạo điều kiện cho các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh được tham gia dự thầu và trúng thầu.

Linh đồng ý và giới thiệu Châu đến gặp Bùi Văn Trúc (Giám đốc Ban QLDA) để trao đổi cụ thể các nội dung. Châu gặp Trúc đặt vấn đề giúp đỡ công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh được trúng thầu, Trúc đồng ý.

Do có mối quan hệ từ trước với Nguyễn Văn Duyên (Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng An Thiện Hải), nên Châu đề nghị Trúc cho Duyên được tham gia lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó Châu phối hợp với Duyên đưa giá cây cao hơn thực tế vào dự toán và đưa vào hồ sơ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Trong giai đoạn thẩm tra, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, chủ đầu tư tạo điều kiện cho Châu tham gia các cuộc họp do chủ đầu tư tổ chức với tư cách đơn vị tư vấn thiết kế để thuyết minh, giải trình về báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó kết quả này được phê duyệt đưa vào hồ sơ mời thầu.

Do có sự tạo điều kiện của chủ đầu tư, hệ thống Cây xanh Công Minh đã trúng thầu 5 dự án tại huyện Triệu Phong. Kết quả định giá tài sản xác định 5 dự án gây thiệt hại hơn 6,1 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện xong dự án, vào dịp lễ, Tết từ năm 2020 - 2023, Phan Văn Linh được Phan Duy Châu cảm ơn tổng số tiền 260 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Linh đã trả lại toàn bộ số tiền này cho Châu.

Một dự án công viên cây xanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) do Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu.

Cáo trạng xác định, hành vi chỉ đạo Bùi Văn Trúc (Giám đốc Ban QLDA) tạo điều kiện cho Phan Duy Châu tham gia đấu thầu và trúng thầu của Phan Văn Linh đã can thiệp bất hợp pháp vào quá trình đấu thầu, tiết lộ tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định Luật Đấu thầu, xâm phạm chế độ quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại số tiền hơn 6,1 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện xong dự án, Phan Duy Châu cũng cảm ơn Bùi Văn Trúc (Giám đốc Ban QLDA) tổng 10 triệu đồng vào dịp Tết âm lịch năm 2020, 2021 và 2022.

Còn trên địa bàn huyện Gio Linh (cũ), tỉnh Quảng Trị, từ năm 2019 đến năm 2023, huyện Gio Linh được UBND tỉnh cấp vốn để thực hiện 6 dự án, với tổng giá trị hợp đồng hơn 14,7 tỉ đồng.

Để thực hiện các dự án này, UBND huyện Gio Linh giao các đơn vị gồm Ban QLDA chỉnh trang đô thị và Vệ sinh môi trường huyện (sau đổi tên là Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện); Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện làm chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu và triển khai thực hiện các hợp đồng.

Các cá nhân đại diện chủ đầu tư qua các thời kỳ gồm: Nguyễn Thanh Đồng (Giám đốc Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện (dự án năm 2019 - 2022)); Hoàng Chiến Công (Giám đốc Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Gio Linh (dự án năm 2023)); Nguyễn Thanh Sơn (Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Gio Linh, dự án năm 2023).

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Phan Duy Châu liên hệ, gặp gỡ Võ Đắc Hóa (Chủ tịch UBND huyện) và các cá nhân đại diện chủ đầu tư nhờ tạo điều kiện được tiếp cận các thông tin dự án, tham gia vào quá trình xây dựng giá gói thầu, xây dựng hồ sơ để các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu.

Do biết lãnh đạo của Phan Duy Châu có quan hệ với lãnh đạo cấp trên của mình nên các chủ đầu tư đã kết nối Phan Duy Châu với các đơn vị tư vấn mà chủ đầu tư thuê để lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu của dự án.

Dự án sân vườn tại trụ sở HĐND và UBND huyện Gio Linh (cũ) cũng nằm trong danh sách báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị gửi Bộ Công an. Ảnh: Minh Tân

Từ đó, Phan Duy Châu phối hợp với đơn vị thiết kế đưa giá cây cao hơn thực tế vào dự toán và đưa vào hồ sơ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong giai đoạn thẩm tra, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, chủ đầu tư để cho Phan Duy Châu tham gia các cuộc họp do chủ đầu tư tổ chức với tư cách đại diện đơn vị tư vấn thiết kế để thuyết minh, giải trình về báo cáo kinh tế kỹ thuật. Qua đó, Phan Duy Châu bảo vệ được chủng loại cây, số lượng và đơn giá cây mà Châu đã phối hợp với các đơn vị tư vấn đưa vào dự toán trước đó.

Sau đó, kết quả này được phê duyệt đưa vào hồ sơ mời thầu. Ngoài ra, để đảm bảo công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu, Châu phối hợp với đơn vị tư vấn của chủ đầu tư đưa các tiêu chí có lợi cho công ty trong hệ thống Công Minh trúng thầu, loại trừ các đối thủ cạnh tranh.

Cáo trạng xác định, do có sự tạo điều kiện của chủ đầu tư, hệ thống Cây xanh Công Minh đã trúng thầu 6 dự án trên. Kết quả định giá tài sản đến nay xác định 6 dự án đã gây thiệt hại hơn 6,1 tỉ đồng.

Hành vi chỉ đạo cấp dưới cho đơn vị tư vấn phối hợp với Phan Duy Châu xây dựng báo cáo KTKT của Võ Đắc Hóa đã can thiệp bất hợp pháp vào quá trình đấu thầu, tiết lộ tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định Luật Đấu thầu, xâm phạm chế độ quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Những sai phạm trên địa bàn huyện Hướng Hóa (cũ), tỉnh Quảng Trị liên quan đến Cây xanh Công Minh cũng được cáo trạng làm rõ.

Theo đó, từ năm 2021 đến năm 2023, huyện Hướng Hóa được UBND tỉnh cấp vốn để thực hiện 3 dự án với tổng giá trị hợp đồng hơn 7,7 tỉ đồng.

Để thực hiện các dự án này, UBND huyện Hướng Hóa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất (Ban QLDA) làm chủ đầu tư (Lê Đình Tấn, Phó Giám đốc giai đoạn năm 2021, 2023; Nguyễn Công Tâm, Phó Giám đốc giai đoạn năm 2022).

Quá trình triển khai thực hiện dự án, Đặng Trọng Vân (Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa) được Thái Hữu Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ), Phan Duy Châu liên hệ, gặp gỡ nhờ tạo điều kiện tiếp cận các thông tin dự án, tham gia vào quá trình xây dựng giá gói thầu và xây dựng hồ sơ mời thầu để công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu.

Đặng Trọng Vân biết Châu đại diện nhà thầu nhưng vẫn đồng ý cho Châu tham gia quá trình xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật với tư cách đại diện đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau đó, kết quả này được phê duyệt đưa vào hồ sơ mời thầu. Từ năm 2021 - 2023, do được tạo điều kiện của Vân, hệ thống Cây xanh Công Minh đã trúng thầu 3 dự án. Kết quả định giá tài sản đến nay xác định 3 dự án gây thiệt hại tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện dự án, vào dịp Tết, Đặng Trọng Vân được Phan Duy Châu cảm ơn số tiền 60 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, hành vi tạo điều kiện cho Phan Duy Châu tham gia xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật của Đặng Trọng Vân đã vi phạm Luật Đấu thầu, xâm phạm chế độ quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,6 tỉ đồng.