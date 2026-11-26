Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cùng hai cơ quan tình báo khác của nước này gần đây trở thành mục tiêu xâm nhập mạng, khiến một số dữ liệu không mật bị lộ, tờ New York Times (NYT) đưa tin.

Vụ việc xảy ra sau hàng loạt vụ xâm nhập tại các cơ quan liên bang và những sự cố gián đoạn dịch vụ công nghệ quy mô lớn. Các sự cố này được cho là có liên quan đến việc tin tặc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Cũng đã xuất hiện những cáo buộc về việc các tác nhân AI mất kiểm soát và tự ý tìm cách tiến hành các cuộc tấn công mạng.

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Theo NYT, vụ xâm nhập mới nhất ảnh hưởng đến ba cơ quan: CIA, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) và Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia (NGA). Các cơ quan này chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vụ tấn công được báo cáo.

Những người am hiểu sự việc nói với tờ báo rằng dữ liệu mật không bị xâm phạm và chỉ một số tài liệu không mật, chưa được xác định cụ thể, bị ảnh hưởng. Vấn đề hiện được cho là đã được khắc phục và vụ xâm nhập đã được kiểm soát. Theo các nguồn tin của NYT, vụ tấn công được cho là do tin tặc sử dụng một công cụ tự động ứng dụng AI có tên Artex thực hiện.

Công cụ này được phát hành trên nền tảng GitHub vào tháng 7 năm nay và kể từ đó đã được các đối tượng có mục đích xấu tích cực sử dụng. Artex được cho là có liên quan đến nhiều cuộc tấn công nhằm vào doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới.

Ban đầu, Artex được phát triển nhằm hỗ trợ các tổ chức tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, công cụ này nhanh chóng bị tội phạm mạng điều chỉnh và sử dụng để triển khai các cuộc tấn công tự động.

Trong khi FBI giữ im lặng về vụ việc, USDA xác nhận hệ thống của mình đã bị tấn công mạng, nhưng tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự cố. Cơ quan này khẳng định: “Không có dữ liệu nào bị mất vì các hệ thống bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng đã hoạt động hiệu quả”.

Những thông tin về các vụ tấn công mạng xuất hiện sau một tuần xảy ra hàng loạt sự cố công nghệ và gián đoạn dịch vụ trên diện rộng tại Mỹ cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới. Một sự cố nghiêm trọng đối với mạng lưới của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã khiến hàng nghìn chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hủy.

Trong khi đó, sự cố gián đoạn kéo dài gần 24 giờ đối với Microsoft 365 đã làm tê liệt Outlook và nhiều dịch vụ khác trên toàn cầu.

Ngoài ra, mạng lưới liên lạc mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng gặp trục trặc. Một số ngân hàng, cùng với các tập đoàn Marriott và Apple, cũng bị ảnh hưởng bởi những sự cố gián đoạn dịch vụ.