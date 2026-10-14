Loạt cổ phiếu VN30 rớt giá, nhiều bluechip giảm hàng chục % từ đầu năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhiều nhịp biến động trong những tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, áp lực bán không chỉ xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mà còn lan sang nhiều doanh nghiệp đầu ngành, có quy mô vốn hóa lớn và thuộc rổ VN30.

Trong đó, nhóm công nghệ, chứng khoán, bán lẻ và ngân hàng có nhiều đại diện điều chỉnh đáng kể. Diễn biến này kéo theo sự sụt giảm vốn hóa tại nhiều doanh nghiệp, dù mức độ ảnh hưởng giữa các cổ phiếu có sự khác biệt.

Loạt cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh

Trong nhóm ngân hàng thuộc VN30, thì CTG, VIB, BID và SHB đều ghi nhận diễn biến kém tích cực so với thời điểm đầu năm, dù từng có những nhịp tăng hoặc phục hồi riêng.

Cụ thể, cổ phiếu CTG của VietinBank kết phiên ngày 5/1/2026 ở mức 35.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau giai đoạn điều chỉnh, đến phiên sáng 14/10, mã này giao dịch quanh 29.400 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 17% so với đầu năm. Trong năm 2026, CTG từng lùi về vùng giá 28.750 đồng/cổ phiếu, cho thấy áp lực điều chỉnh đã xuất hiện khá rõ ở cổ phiếu ngân hàng này.

Tương tự, VIB cũng trải qua nhiều nhịp giảm mạnh. Từ mức đóng cửa 17.700 đồng/cổ phiếu đầu năm, mã này giảm về 15.650 đồng/cổ phiếu trong phiên 9/3, tương ứng mức giảm 6,29% so với giá mở cửa phiên đó. Đến sáng 14/10, VIB giao dịch quanh 14.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 21% so với đầu năm.

Diễn biến của BID có phần đặc biệt hơn khi cổ phiếu này từng tăng mạnh trước khi đảo chiều. Từ mức 38.450 đồng/cổ phiếu trong phiên đầu năm, BID tăng lên 54.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 14/1, thiết lập vùng giá cao trong năm. Tuy nhiên, sau nhịp tăng này, cổ phiếu bước vào giai đoạn điều chỉnh. Đến sáng 14/10, BID giao dịch quanh 33.400 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 13% so với đầu năm và thấp hơn khoảng 39% so với mức đỉnh 54.500 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, SHB cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Cổ phiếu này đóng cửa phiên đầu năm ở mức 16.100 đồng/cổ phiếu, nhưng đến sáng 14/10 chỉ còn khoảng 10.350 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm gần 36%. Diễn biến trên kéo vốn hóa SHB xuống còn 55.040 tỷ đồng, giảm gần 18.918 tỷ đồng.

Không chỉ nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu thuộc các lĩnh vực công nghệ, chứng khoán và bán lẻ cũng chịu áp lực điều chỉnh đáng kể.

Đáng chú ý nhất là FPT. Cổ phiếu này trong tháng đầu năm 2026 từ thiết lập vùng giá cao với mức giá 106.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, xu hướng sau đó đảo chiều. Từ cuối tháng 1, FPT bắt đầu bước vào nhịp giảm kéo dài. Đến phiên sáng 14/10, cổ phiếu giao dịch quanh 57.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 46% giá trị.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị giá lao dốc, thì lãnh đạo FPT chưa có động thái mua thêm cổ phiếu ngoài lượng được mua theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm chứng khoán, SSI cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Từ mức 29.150 đồng/cổ phiếu trong phiên đầu năm, SSI lùi về vùng 18.900 đồng/cổ phiếu vào sáng 14/10, tương đương mức giảm khoảng 35%.

Tại nhóm bán lẻ, MWG của Thế Giới Di Động cũng trải qua những nhịp biến động mạnh trong rổ VN30. Cổ phiếu đóng cửa phiên đầu năm ở mức 89.000 đồng/cổ phiếu, sau đó có thời điểm giảm về 63.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 27/7, giữa áp lực bán trên thị trường.

Sau các nhịp hồi phục và điều chỉnh, MWG giao dịch quanh 73.700 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 14/10, giảm khoảng 17% so với đầu năm. Dù chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài nhiều lần đăng ký mua cổ phiếu này trong những giai đoạn thị giá giảm sâu, MWG vẫn chưa thể lấy lại vùng giá đầu năm.

HPG giảm hơn 20%, VRE giảm 40%

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát, thành viên trong rổ VN30, cũng ghi nhận diễn biến điều chỉnh đáng kể. Từ mức 25.950 đồng/cổ phiếu tại phiên 5/1, HPG giảm về 20.500 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 14/10, tương đương mức giảm khoảng 21%.

Đáng chú ý, trong bối cảnh cổ phiếu chịu áp lực bán, ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT Hòa Phát Trần Đình Long, đã hai lần đăng ký mua vào 50 triệu cổ phiếu HPG.

Cụ thể, ngày 9/3, ông Minh đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG trong đợt đầu tiên, khi thị giá mã này lùi về khoảng 25.350 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 2/10, ông tiếp tục đăng ký mua cùng khối lượng, trong bối cảnh HPG giảm về vùng giá thấp nhất trong khoảng 15 tháng, đóng cửa ở mức 20.050 đồng/cổ phiếu. Theo kế hoạch, giao dịch đợt đăng ký thứ hai dự kiến diễn ra từ ngày 7/10 đến ngày 5/11/2026.

Ở nhóm thực phẩm và đồ uống, SAB của Sabeco từng có diễn biến tích cực trong nửa đầu tháng 1. Cổ phiếu này ghi nhận hai phiên tăng trần liên tiếp trong ngày 13 và 14/1, đưa thị giá lên 53.700 đồng/cổ phiếu.

Sau giai đoạn tăng mạnh, SAB dần điều chỉnh và chủ yếu dao động trong vùng giá 46.000-49.000 đồng/cổ phiếu trước khi tiếp tục suy yếu. Phiên giao dịch sáng 14/10, mã này ghi nhận giao dịch ở mức 42.950 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 20% so với mức giá 53.700 đồng/cổ phiếu hồi tháng 1/2026.

Trong khi đó, VRE của Vincom Retail cũng ghi nhận nhịp giảm sâu sau khi tăng giá ngay đầu năm. Cổ phiếu đóng cửa phiên 5/1 ở mức 35.600 đồng/cổ phiếu, sau đó tăng trần lên 38.050 đồng/cổ phiếu trong phiên kế tiếp. Tuy nhiên, áp lực bán trong những tháng tiếp theo khiến VRE mất dần thành quả tăng giá.

Theo dữ liệu được cung cấp, vốn hóa doanh nghiệp giảm còn 51.695 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 40% so với mức ghi nhận tại phiên tăng trần đầu năm. Diễn biến này đưa VRE vào nhóm cổ phiếu có mức suy giảm đáng kể trong rổ VN30.

Trái với mức giảm sâu của một số cổ phiếu kể trên, MSN của Masan Group có diễn biến ít tiêu cực hơn. Từ mức 76.800 đồng/cổ phiếu đầu năm, MSN giảm về 71.500 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 14/10, tương đương mức giảm khoảng 6,9% so với thờ điểm đầu năm.