Loạt cổ phiếu rủ nhau 'xanh, tím', VN-Index bật tăng hơn 33 điểm

Nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng dẫn dắt đà tăng. Nguồn: Vietstock Finance.

Phiên giao dịch ngày 4/11 chứng kiến diễn biến ‘khởi sắc’ của thị trường chứng khoán ngay từ khung giờ mở cửa và duy trì đà tăng mở rộng xuyên suốt thời gian giao dịch. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng mạnh 33,4 điểm, vọt lên mức 1.733 điểm. Các chỉ số chính khác cũng ghi nhận sắc xanh tích cực, cụ thể HNX-Index tăng 6,46 điểm, lên gần 258 điểm, UPCoM-Index nhích nhẹ 0,56 điểm, đạt gần 127 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường cải thiện rõ rệt, ghi nhận tổng giá trị giao dịch đạt 17.955 tỷ đồng, tăng 39% so với phiên giao dịch liền trước.

Sắc xanh lan rộng, FPT tăng trần sau hơn 3 tháng

Động lực chính thúc đẩy VN-Index bứt phá đến từ sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm tài chính - ngân hàng. Cổ phiếu VCB đóng vai trò đầu tàu kéo chỉ số khi đóng góp tới 2,27 điểm, theo sau là VHM (+2,23 điểm), VPB (+2,03 điểm) và CTG (+1,64 điểm).

Ở nhóm công nghệ, FPT trở thành tâm điểm khi tăng kịch trần 6,94%, lên 53.900 đồng/cổ phiếu, đóng góp 1,44 điểm cho VN-Index. Đây là phiên tăng trần đầu tiên của cổ phiếu này sau hơn 3 tháng, kể từ ngày 3/8.

Diễn biến tích cực giúp vốn hóa FPT tăng thêm khoảng 6.400 tỷ đồng chỉ sau một phiên, trở lại mốc 100.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại cũng quay lại mua ròng cổ phiếu này với giá trị hơn 183 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét trong khoảng thời gian dài hơn, FPT vẫn chịu áp lực bán đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, khối ngoại đã bán ròng khoảng 210 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị ước tính 17.000 tỷ đồng.

Tại nhóm chứng khoán, nhiều mã đồng loạt tăng mạnh. SSI chốt phiên ở 20.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng +6,53%, với giá trị giao dịch gần 945 tỷ đồng, dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường. Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu khác cũng tăng kịch trần như VIX +6,78%; VCI +6,86%, VND +6,9%; CTS +6,96%,...

Nhóm ngân hàng cũng duy trì diễn biến tích cực với VPB +4,48%, TCB +2,1% và MBB +1,85%. Trong khi đó, HPG chốt phiên ở 21.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn 2,12% so với tham chiếu, với giá trị giao dịch vượt 826 tỷ đồng.

Sắc xanh còn lan sang nhiều cổ phiếu bất động sản và công nghiệp. DXG cộng 6,57%, TCH +6,69%, CEO +7,21%; CII và GEX lần lượt đạt mức tăng 6,95% và 5,58%.

Ở nhóm cảng biển và logistics, GMD +4,02%; HAH +5,63%; VSC +5,43%;...

Độ rộng thị trường phản ánh rõ ưu thế của bên mua với 505 mã tăng giá, trong đó có 43 mã tăng trần. Số mã giảm là 170, gồm 16 mã giảm sàn; 807 mã đứng giá.

Khối ngoại bán ròng hơn 109 tỷ đồng

Trái với diễn biến tích cực của thị trường chung, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 4/11. Cụ thể, khối ngoại mua vào 2.010 tỷ đồng và bán ra 2.119 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng xấp xỉ 109 tỷ đồng.

Ở chiều mua, bên cạnh FPT dẫn đầu danh sách, MSN đứng tiếp theo với giá trị giải ngân đạt 174,66 tỷ đồng; CTG và HPG lần lượt được mua ròng 82,21 tỷ đồng và 53,95 tỷ đồng.

Ngược lại, MBB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với hơn 198 tỷ đồng. ACB đứng tiếp theo với 93 tỷ đồng, trong khi BSR bị bán ròng 83 tỷ đồng.