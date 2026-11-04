Loạt cổ phiếu đua nhau kịch trần

VN-Index và đường MA20 ngày, MA50 ngày.

Chỉ số đóng cửa tăng 1,97% tương đương +33,4 điểm so với tham chiếu, mạnh hơn đáng kể so với buổi sáng (+0,77%/+13,01 điểm). Dù vậy điểm số chưa phải là tốt nhất, sàn HoSE kết phiên với 21 mã kịch trần trong khi phiên sáng mới 4 mã. Nếu tính từ mức tăng 2%, sàn này ghi nhận 143 mã, nhiều gấp đôi phiên sáng.

Như vậy mặt bằng giá cổ phiếu đồng loạt được nâng lên cao hơn. Hiện tượng đua giá kịch trần ở rất nhiều mã xác nhận tâm lý cực kỳ hưng phấn. Thêm nữa, thanh khoản khớp lệnh HoSE buổi chiều tăng tới 89% so với phiên sáng cũng là bằng chứng về sự chủ động rất cao của bên mua.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hưởng lợi nhất trong tình thế này. Trong 21 cổ phiếu tăng hết biên độ lúc đóng cửa, rổ VN30 chỉ đóng góp TCX và FPT. Cổ phiếu chứng khoán vốn đã mạnh từ sáng, chiều nay càng nóng hơn. Ngoài TCX, CTS, VND, VCI, VIX, VIG cũng tăng kịch trần.

SSI có thanh khoản chiều nay đột biến tăng 2,4 lần so với buổi sáng, giá cũng có lúc chạm mức trần nhưng sau đó lùi lại một chút, tăng 6,52% lúc đóng cửa. Như vậy tính riêng phiên chiều SSI tăng thêm 3,55%, là cổ phiếu biến động mạnh nhất rổ VN30 chiều nay. SSI cũng vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường về thanh khoản, đạt 940,2 tỷ đồng. VIX cũng khớp lệnh tăng 2,7 lần buổi sáng, đạt tổng cả ngày tới 674,5 tỷ đồng. VCI tăng thanh khoản 3,2 lần, đạt 432,4 tỷ. VND tăng thanh khoản 2,4 lần, khớp cả ngày 296,8 tỷ…

Ngoài 6 cổ phiếu tăng hết biên độ, nhóm chứng khoán còn có hàng chục mã khác tăng hơn 3% như BMS tăng 11,7%, MBS tăng 7,3%, SHS tăng 7,3%, SSI tăng 6,53%, VCK tăng 6,4%, VDS tăng 6,4%, BSI tăng 6,1%, ORS tăng 5,7%, VPX tăng 5,6%, BVS tăng 5,4%, LPS tăng 5,3%, FTS tăng 5,1%...

Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất sàn HoSE, rất nhiều mã tăng cực nóng.

Với nhóm ngân hàng, tuy không có mã nào kịch trần nhưng hầu hết đều tăng giá cao thêm đáng kể. Tính theo biên độ riêng phiên chiều, VPB dẫn đầu khi tăng thêm 2,78% nữa, đóng cửa tăng 4,48%. VIB tăng thêm 2,15%, chốt tăng 2,52%. CTG tăng thêm 2,14%, chốt tăng 3,33%, LPB tăng thêm 2,25%, chốt tăng 4,61%. Toàn bộ 28 cổ phiếu ngân hàng các sàn không mã nào giảm, với 13 mã tăng vượt 2%.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 27 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, trong đó 19 mã tăng thêm quá 1%. Duy nhất 1 mã tụt giá là STB, lùi 0,15% nhưng đóng cửa vẫn tăng 1,65% so với tham chiếu. Thanh khoản rổ này tăng 113%, xác nhận bên mua hoàn toàn khống chế giao dịch và đẩy giá lên. Chỉ số đại diện rổ đóng cửa tăng 2,56%, mạnh hơn nhiều mức tăng 1,05% trong phiên sáng.

Hơi tiếc là một số trụ lớn nhất lại có mức biến động tăng hạn chế chiều nay. VIC chỉ nhích cao hơn 0,43% để quay về tham chiếu. VCB tăng thêm rất nhẹ 0,55%, đóng cửa tăng 2,43%, tác động ít tới điểm số phiên chiều, dù tính chung cả ngày vẫn là một trong những trụ dẫn dắt. VHM cũng tăng thêm chưa tới 1% buổi chiều, kết phiên tăng 2,1%, cũng có vai trò giống VCB. Nếu các trụ này cũng tăng mạnh như nhiều blue-chips khác thì VN-Index đã khỏe hơn nhiều.

Đối với các cổ phiếu vừa và nhỏ, thanh khoản cũng gia tăng rất đáng kể. Cụ thể, tổng mức tăng của sàn HoSE so với buổi sáng đạt 4.710 tỷ đồng thì các cổ phiếu ngoài rổ VN30 đóng góp gần 39%. GEE, CII, HDC, SZC, TCH, DXG cũng kịch trần với thanh khoản rất tốt, một số khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng.

Chỉ tính riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% lúc đóng cửa đã có tới 31 mã khớp trên mốc 100 tỷ đồng. Tổng hợp giao dịch của toàn bộ 142 cổ phiếu mạnh nhất sàn HoSE (tăng từ 2% trở lên) đã chiếm 74,5% giá trị khớp lệnh sàn này. Đây là bằng chứng rõ nhất về khả năng chấp nhận rủi ro cao, sẵn sàng đua giá buổi chiều.

Mức tăng mạnh 33,4 điểm hôm nay đã đẩy VN-Index quay lại mức 1733,02 điểm. Diễn biến hôm nay khá giống với ngày 21/10 vừa qua khi nhìn từ chỉ số. Tuy nhiên khi nhìn từ cổ phiếu, sức mạnh có phần lớn hơn khi chỉ riêng số kịch trần đã là 21 mã trong khi ngày 21/10 là 16 mã. Về thanh khoản, hôm nay HoSE khớp 15.284 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, vẫn thấp hơn khoảng 10% so với ngày 21/10.