Loạt clip cũ bất ngờ bị đào lại, Phát La trở thành tâm điểm bàn luận

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng chia sẻ lại các khoảnh khắc từng gây tranh luận của Phát La. Một số video nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến những câu chuyện tưởng đã lắng xuống tiếp tục được đưa ra bàn luận.

Trong số đó có đoạn clip nam diễn viên sử dụng từ ngữ được cho là nhạy cảm khi “thả thính” Trang Pháp. Một khoảnh khắc khác là cảnh Phát La tát Negav trong một tiểu phẩm trên sóng truyền hình.

Ngoài ra, một số phát ngôn và tình huống liên quan đến Á hậu Quỳnh Châu hay việc Phát La nhiều lần nhắc tới mẹ Thiên Ân, người đã qua đời, cũng được cư dân mạng tìm lại.

Việc các nội dung này xuất hiện cùng thời điểm khiến nhiều người đặt câu hỏi về lý do chúng bất ngờ được chia sẻ trở lại. Tuy nhiên, những tranh luận đang diễn ra chủ yếu xoay quanh các nội dung trong quá khứ, chưa phải một vụ việc mới được xác nhận liên quan đến nam diễn viên.

Trước khi trở thành cái tên được nhắc lại bởi những đoạn clip cũ, Phát La đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Nam diễn viên tên thật là La Vĩnh Phát, sinh năm 1993. Anh được khán giả biết đến sau khi tham gia Đấu Trường Tiếu Lâm và giành vị trí Á quân trong đội Trường Giang. Sau chương trình, Phát La tiếp tục tham gia các dự án phim truyền hình và nhiều chương trình giải trí.

Gia Đình Là Số 1 là một trong những series giúp tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả. Những năm gần đây, Phát La vẫn xuất hiện trong nhiều chương trình, trong đó có Sao Nhập Ngũ và Nhà Trọ Destiny.

Mối quan hệ với Trường Giang cũng trở thành một phần đáng chú ý trong hành trình hoạt động của Phát La. Sau cuộc thi, anh có thêm nhiều cơ hội đồng hành cùng đàn anh. Cũng từ đây, nam diễn viên từng nhận những bình luận cho rằng mình đang dựa vào tên tuổi của Trường Giang.

Phát La từng cho biết anh không khó chịu trước cách khán giả gọi mình là “học trò Trường Giang”. Ngược lại, anh xem sự dìu dắt của đàn anh là điều đáng trân trọng trong quá trình làm nghề.

Không chỉ có các đoạn clip đang được chia sẻ trở lại, Phát La trước đây cũng từng trở thành tâm điểm của những cuộc bàn luận trên mạng xã hội vì cách “quăng miếng” trong một số chương trình.

Chuyện đời tư của nam diễn viên cũng từng được chú ý. Anh có thời gian vướng nghi vấn tình cảm với Thiên Ân. Khi đó, Thiên Ân giải thích rằng cô, Phát La cùng vợ chồng Nhã Phương và Trường Giang vốn chơi chung một nhóm.

Thiên Ân từng nhận xét Phát La là người hiền, hài hước và thường chia sẻ, đưa ra lời khuyên cho cô trong công việc. Trước những đồn đoán về chuyện tình cảm, cô cho rằng sự quan tâm của công chúng nên hướng nhiều hơn đến sự nghiệp và những dự định cá nhân.

Trong một cuộc trò chuyện cuối năm 2023, Phát La cũng từng nói về cảm giác cô đơn. Anh cho biết trước đây từng sợ ở một mình và thường xuyên tìm đến bạn bè, nhưng sau đó nhận ra bản thân không nên phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Nam diễn viên cho biết công việc và những điều mình cống hiến mỗi ngày dần trở thành nguồn vui.

Việc Phát La được nhắc tên trở lại không bắt nguồn từ một dự án mới hay một phát ngôn mới được xác nhận. Tâm điểm của cuộc bàn luận hiện nằm ở những nội dung cũ đang được chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Khi các đoạn clip được đặt trong những cuộc thảo luận mới, những tình huống từng xuất hiện từ nhiều năm trước tiếp tục nhận về những cách nhìn khác nhau. Một bộ phận khán giả thể hiện sự không đồng tình, trong khi câu chuyện vẫn chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội.