Loạt chuyến bay phải bay chờ, bay lại do thời tiết xấu khu vực Trung Bộ

Theo dự báo khí tượng trong các ngày từ 8 - 11/11, khu vực Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại khu vực Huế, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Tình hình thời tiết xấu tại sân bay Đà Nẵng ngày 10/11. Ảnh: VATM.

Mưa lớn, dông mạnh có thể gây giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến điều kiện khai thác tại các cảng hàng không, sân bay.

Ngày 9/11, thời tiết tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng diễn biến phức tạp với nhiều đợt mưa dông mạnh làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay.

Đáng chú ý khoảng 19h50’, trước dự báo mưa rào mạnh, tầm nhìn suy giảm và có khả năng kéo dài đến 21h, Trực giám sát đã chủ động phối hợp với kíp trực Trung tâm Quản lý luồng không lưu (ATFM) rà soát lưu lượng tàu bay đến Đà Nẵng.

Dự kiến có 15 - 16 chuyến hạ cánh trong khung giờ 21h - 21h59’, trong khi sân bay chỉ khai thác một đường cất hạ cánh.

Nhận định nguy cơ lưu lượng vượt năng lực tiếp thu trong điều kiện thời tiết bất lợi, các đơn vị đã đề xuất tổ chức cuộc họp phối hợp ra quyết định khai thác (CDM).

Kíp trực kiểm soát không lưu tập trung điều hành bay trước diễn biến thời tiết bất lợi. Ảnh: VATM.

Trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp, Trung tâm Điều phối luồng không lưu quyết định công bố mức năng lực tiếp thu hạ cánh (AAR) 12 chuyến/giờ.

Đồng thời thông báo áp dụng biện pháp Chương trình trì hoãn mặt đất (GDP) đến các đơn vị liên quan nhằm chủ động điều tiết lưu lượng tàu bay, hạn chế tình trạng quá tải trong vùng trời tiếp cận.

Thống kê trong ngày 9/11, tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có 12 chuyến bay phải bay chờ và 4 chuyến bay phải bay lại, tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài có 1 chuyến bay phải bay lại.

Trong ngày 10/11, mặc dù tình hình thời tiết khu vực miền Trung tiếp tục được cảnh báo có mưa lớn, công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo khí tượng và điều hành bay vẫn được các đơn vị duy trì chặt chẽ.