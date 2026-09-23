Loạt chủ doanh nghiệp từng nổi tiếng trên thương trường rồi bị truy nã đặc biệt

Cựu CEO Box Việt Nam bị truy nã

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã Bùi Bá Hiến (SN 1990), cựu CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam.

Hiến bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự. Theo cơ quan công an, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bùi Bá Hiến được biết đến là cựu CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam. Được thành lập năm 2018, Box Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực marketing, truyền thông, nội dung số và thể thao điện tử, gồm Box Studio, Box Sports và GG Live.

Bùi Bá Hiến khi còn là CEO Box Việt Nam

Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, Box Studio là mạng lưới đa kênh gồm hơn 500 influencer, streamer và bình luận viên thể thao điện tử. Box Sports hoạt động trong lĩnh vực nội dung thể thao, quản lý các đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp và khai thác bản quyền nội dung giải đấu.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2021, Hiến từng đề cập kế hoạch mở rộng hoạt động của Box Việt Nam ngoài việc quản lý các đội tuyển, sang streamer, influencer, bản quyền phát sóng và các dự án công nghệ giải trí liên quan đến game. Ông cũng cho biết doanh nghiệp đang gọi vốn cho một số dự án.

Trước Bùi Bá Hiến, nhiều người từng đứng đầu các doanh nghiệp cũng bị truy nã sau khi bị khởi tố.

Chủ tịch Cây xanh Công Minh bị đề nghị truy tố vắng mặt

Nguyễn Công Minh (SN 1972), Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, bị truy nã đặc biệt trong vụ án xảy ra tại doanh nghiệp này và nhiều tỉnh, thành. Đến tháng 9/2026, cơ quan điều tra cho biết ông Minh vẫn đang bị truy nã.

Cơ quan điều tra từng xác định Công ty Cây xanh Công Minh thành lập hơn 40 công ty thành viên, quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con; các công ty có pháp nhân độc lập.

Ngày 4/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và nhiều tỉnh, thành phố.

Cơ quan điều tra đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt ông Nguyễn Công Minh.

Công ty Cây xanh Công Minh từng tham gia và trúng hàng trăm gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị.

Trước đó, Bộ Công an cho biết Nguyễn Công Minh bỏ trốn từ ngày 4/6/2023. Cơ quan An ninh điều tra sau đó làm các thủ tục truy nã quốc tế đối với bị can này.

Ông chủ Nhật Cường bị truy nã quốc tế

Tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, sau khi ông này bỏ trốn.

Bùi Quang Huy.

Trước đó, Bùi Quang Huy bị khởi tố về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi mở rộng điều tra, ngày 9/7/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

Cơ quan chức năng đã truy nã toàn quốc, đề nghị Interpol truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy. Sau đó, Interpol đưa người này vào danh sách truy nã đỏ.

Nhật Cường Mobile từng phát triển thành hệ thống cửa hàng bán lẻ điện thoại, thiết bị công nghệ. Tại Hà Nội, hệ thống này từng có 9 cửa hàng. Bên cạnh mảng bán lẻ, Nhật Cường còn phát triển mảng phần mềm với Nhật Cường Software.

Luật sư: Bị truy nã, vụ án không mặc nhiên phải dừng Luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, việc bị can bỏ trốn, bị truy nã không đồng nghĩa quá trình tố tụng phải dừng cho đến khi bắt được người đó. Theo luật sư Hải, khoản 2 Điều 233 và khoản 2 Điều 243 Bộ luật Tố tụng hình sự, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, cho phép kết luận điều tra đề nghị truy tố và quyết định truy tố khi có đủ căn cứ, bảo đảm quyền bào chữa trong một số trường hợp. Trong đó có trường hợp bị can bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu và việc truy nã không có kết quả; hoặc bị can ở nước ngoài mà không thể triệu tập để phục vụ hoạt động tố tụng. Đối với giai đoạn xét xử, khoản 2 Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định Tòa án có thể xét xử vắng mặt khi bị cáo bỏ trốn và việc truy nã không có kết quả, hoặc bị cáo ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa. Luật sư Hải lưu ý việc truy nã không mặc nhiên là căn cứ để giải quyết vụ án vắng mặt. Hồ sơ phải có đủ chứng cứ, tài liệu làm rõ những vấn đề cần chứng minh và đủ căn cứ xác định hành vi bị xử lý. Người bị truy nã vẫn có quyền bào chữa. Theo Thông tư liên tịch 05/2025, cơ quan tố tụng phải thông báo quyền nhờ người bào chữa cho người đại diện hoặc người thân thích của bị can, bị cáo. Trường hợp họ không nhờ người bào chữa, cơ quan tố tụng phải chỉ định theo quy định. Trong vụ án có nhiều bị can, việc một người bỏ trốn cũng không nhất thiết làm dừng quá trình giải quyết đối với những người còn lại. Đầu thú không mặc nhiên được giảm hình phạt Luật sư Hải cho biết cần phân biệt “đầu thú” và “tự thú”. Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo hành vi của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện. Đầu thú là trường hợp người phạm tội sau khi bị phát hiện tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan có thẩm quyền. Do đó, người đã bị khởi tố, đang bị truy nã rồi tự nguyện ra trình diện, khai báo được xem xét là đầu thú. Trường hợp bị bắt theo quyết định truy nã rồi mới khai nhận không làm phát sinh tình tiết đầu thú. Theo luật sư Hải, tự thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, đầu thú có thể được Tòa án coi là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51. “Không thể khẳng định cứ đầu thú là mặc nhiên được giảm án, cũng không có một mức giảm cố định áp dụng cho mọi trường hợp”, luật sư Hải phân tích. Ngoài việc đầu thú, các hành vi như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả hoặc tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm được xem xét theo từng tình tiết giảm nhẹ tương ứng khi đáp ứng điều kiện luật định. Trường hợp người bị truy nã đã bị xét xử vắng mặt, việc đầu thú không tự động làm hủy bản án hoặc mở lại phiên tòa. Việc kháng cáo, thi hành hoặc xem xét lại bản án phải thực hiện theo các căn cứ và thủ tục tố tụng tương ứng.