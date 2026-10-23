Loạt chính sách về thuế thu nhập cá nhân được trình Quốc hội sửa đổi

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 23/10, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật liên quan đến ngân sách nhà nước, thuế, đầu tư, đấu thầu và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

ĐBQH dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 5 dự án luật, gồm: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra 4 dự án luật thuộc lĩnh vực ngân sách, đấu thầu, đầu tư và thuế. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và tình hình triển khai Nghị quyết số 206/2025/QH15.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Các ý kiến góp ý tại tổ là cơ sở để cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các dự án luật, trình Quốc hội xem xét theo quy định.