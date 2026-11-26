Quản lý hải quan chuyển mạnh sang hướng tuân thủ, dựa trên dữ liệu

Tại hội thảo chuyên đề cập nhật chính sách xuất nhập khẩu, do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức ngày 25/11, GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch VACD, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản trị và phát triển năng lực lãnh đạo Việt Nam (GOLEAD) dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 1.010 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2026, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Ông cho rằng, cùng với quy mô thương mại ngày càng mở rộng, yêu cầu về minh bạch, chính xác và tuân thủ đối với doanh nghiệp cũng ngày càng cao.

Theo ông Thuận, phương thức quản lý hải quan đang chuyển mạnh sang hướng quản lý tuân thủ, dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Chính sách vừa khuyến khích doanh nghiệp tự giác khai bổ sung đúng thời hạn, vừa xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến mã số hàng hóa, xuất xứ và trị giá hải quan.

Đáng chú ý, hoạt động kiểm tra sau thông quan có thể được thực hiện trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị và lưu giữ hồ sơ cẩn trọng ngay từ khi phát sinh giao dịch.

Các diễn giả trao đổi tại hội thảo chuyên đề “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp” ngày 25/11. Ảnh: Nguyễn Lê

Một vấn đề khác được ông Thuận nhấn mạnh là việc tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Theo số liệu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2025, kim ngạch xuất khẩu được cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi theo các FTA đạt khoảng 95 tỷ USD, trên tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước 475 tỷ USD.

Như vậy, cứ 5 USD hàng xuất khẩu thì chỉ có khoảng 1 USD được cấp C/O ưu đãi. Tỷ lệ này chưa phản ánh đầy đủ mức độ tận dụng ưu đãi do doanh nghiệp có thể lựa chọn hiệp định phù hợp hơn, song cho thấy dư địa khai thác các cam kết thương mại vẫn còn.

“Ưu đãi chỉ thực sự thuộc về doanh nghiệp khi xuất xứ được chứng minh và bảo vệ một cách thuyết phục”, ông Thuận nhấn mạnh.

Phân tích những thay đổi trong chính sách hải quan, bà Dương Thị Khuyên, đại diện Vụ Pháp chế, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hải quan. Hồ sơ điện tử, thông điệp dữ liệu được sử dụng trong thực hiện thủ tục; việc kết nối cơ chế một cửa quốc gia được tăng cường. Doanh nghiệp không phải nộp lại chứng từ chuyên ngành đã được cấp thông qua cơ chế này. Hồ sơ điện tử cũng có thể được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.

Luật sửa đổi cũng có một số điều chỉnh về thời hạn lưu giữ hàng hóa. Theo đó, thời hạn lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan và địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) được kéo dài.

Cụ thể, hàng hóa tại kho ngoại quan, địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế được lưu giữ tối đa 24 tháng, thay vì 12 tháng và được gia hạn thêm một lần như trước; thời hạn lưu giữ hàng hóa tại địa điểm thu gom hàng lẻ là 180 ngày, thay vì 90 ngày.

Về khai bổ sung, doanh nghiệp được thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan, với điều kiện chưa có quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hoặc quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Thời hạn kiểm tra sau thông quan tối đa là 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định; trường hợp phức tạp có thể được gia hạn một lần nhưng không quá 20 ngày.

Bên cạnh đó, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Quy định mới thu hẹp phạm vi một số hành vi vi phạm, tạo điều kiện để doanh nghiệp tự nguyện khắc phục sai sót, đồng thời hạn chế việc xử phạt chồng chéo.

Đáng chú ý, trường hợp doanh nghiệp tự nguyện nộp đủ số tiền thuế thiếu trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt thì bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, thay vì hành vi trốn thuế theo các quy định tương ứng.

Nghị định cũng bổ sung một số nghĩa vụ thông báo, báo cáo, giám sát và hành vi vi phạm; tăng mức xử phạt đối với vi phạm liên quan đến hàng hóa cấm, hàng hóa tạm ngừng xuất nhập khẩu, giấy phép và hoạt động quá cảnh, chuyển khẩu

Doanh nghiệp phải rà soát quy định về thuế, xuất xứ hàng hóa

Theo bà Vũ Thị Thu Hương, Chủ tịch IAFEI ASIA, Phó Chủ tịch VACD & CFO VietNam, năm 2026 có khoảng 90 luật mới và 400 nghị định được ban hành, tạo ra nhiều thay đổi trong môi trường pháp lý đối với doanh nghiệp.

Trong năm 2027, dự kiến có 1 thông tư và 2 nghị định quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, có dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; dự thảo nghị định thay thế các Nghị định số 134/2016 và Nghị định số 18/2021 của Chính phủ về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bà Hương cũng lưu ý một số quy định đã được ban hành trong năm 2026 mà doanh nghiệp cần cập nhật. Cụ thể, Thông tư số 85/2026/TT-BTC về phân loại hàng hóa có hiệu lực từ ngày 15/9/2026; Nghị định số 37/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 23/1/2026, trong đó có nội dung liên quan đến ghi nhãn và xuất xứ hàng hóa.

Thông tư số 31/2026/TT-BCT về truy xuất nguồn gốc có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Ngoài ra, Nghị định số 384/2026 về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Liên quan đến quy định về xuất xứ, ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam), cho biết, theo Nghị định số 37/2026, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa. Thông tin trên nhãn phải trung thực, chính xác; doanh nghiệp đồng thời phải lưu giữ hồ sơ làm căn cứ chứng minh.

Trường hợp không xác định được xuất xứ hàng hóa, doanh nghiệp phải thể hiện nơi thực hiện công đoạn cuối cùng, chẳng hạn “lắp ráp tại” hoặc “đóng gói tại”. Đối với nhãn gốc hàng nhập khẩu, tên nước, vùng lãnh thổ được viết tắt theo tiêu chuẩn TCVN 7217-1.