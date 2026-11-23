Loạt chính sách mới trong Luật Đất đai sửa đổi có tác động rất mạnh đến người dân từ 1/7/2027
Luật Đất đai sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, với nhiều chính sách mới liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường và hỗ trợ người dân khi Nhà nước thu hồi đất.
Đáng chú ý, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014, nếu đáp ứng điều kiện luật định và không thuộc trường hợp loại trừ, có thể được xem xét cấp sổ đỏ.
Người nhận chuyển nhượng đất trước ngày 1/8/2024 nhưng chưa sang tên cũng có cơ hội được cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện.
Luật cũng bổ sung các lựa chọn bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng hoặc nhà ở khi thu hồi đất. Đặc biệt, người bị thu hồi đất được hỗ trợ phục hồi sinh kế trong thời gian ít nhất 3 năm nhằm ổn định việc làm, thu nhập và đời sống.
Từ ngày 1/1/2028, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất được ban hành để áp dụng.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/loat-chinh-sach-moi-trong-luat-dat-dai-sua-doi-co-tac-dong-rat-manh-den-nguoi-dan-tu-172027.html