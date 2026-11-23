Đáng chú ý, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014, nếu đáp ứng điều kiện luật định và không thuộc trường hợp loại trừ, có thể được xem xét cấp sổ đỏ.

Người nhận chuyển nhượng đất trước ngày 1/8/2024 nhưng chưa sang tên cũng có cơ hội được cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện.

Luật cũng bổ sung các lựa chọn bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng hoặc nhà ở khi thu hồi đất. Đặc biệt, người bị thu hồi đất được hỗ trợ phục hồi sinh kế trong thời gian ít nhất 3 năm nhằm ổn định việc làm, thu nhập và đời sống.

Từ ngày 1/1/2028, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất được ban hành để áp dụng.