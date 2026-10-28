Loạt chính sách mới trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội bàn thảo

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Ngày 28/10, Quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường để thảo luận về các dự án luật liên quan đến chứng khoán, thương mại, cạnh tranh, quản lý ngoại thương, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhà ở. Các Bộ trưởng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình Kỳ họp, buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Tiếp đó, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề được đại biểu Quốc hội đặt ra trong quá trình thảo luận.

Các phiên thảo luận là dịp để đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến, hoàn thiện các dự án luật trước khi cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý theo quy định.