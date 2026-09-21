Loạt cao tốc qua Đồng Nai sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng

Ngày 21/9, theo ghi nhận của PV, công tác GPMB các dự án cao tốc, đường tỉnh trọng điểm tại TP Đồng Nai đang được đẩy nhanh, trong đó nhiều dự án đã đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng từ 95% trở lên.

Mặt bằng các dự án cao tốc phía Bắc Đồng Nai đang dần được khơi thông, đẩy nhanh thi công dự án.

Mặt bằng từng bước khơi thông

Đây được xem là một trong những nhiệm vụ then chốt để bảo đảm tiến độ các công trình giao thông kết nối TP Đồng Nai với TP.HCM, Lâm Đồng và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, hiện 3 dự án cao tốc lớn gồm: Dầu Giây - Tân Phú, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành đoạn qua TP Đồng Nai đều đã đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng trên 95%.

Trong đó, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) đã bàn giao hơn 95% diện tích mặt bằng; cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đạt khoảng 98%; dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành đạt khoảng 97%.

Cụ thể, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) dài khoảng 60km, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Để triển khai dự án, TP Đồng Nai phải thực hiện thu hồi, GPMB hơn 390ha đất qua địa bàn 8 xã, phường. Đến nay, hơn 95% diện tích mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện để dự án triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Các địa phương như Dầu Giây, Định Quán, Tân Phú… đã triển khai các tổ vận động bàn giao mặt bằng, tuyên truyền bằng loa đài, gõ cửa nhà dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho bà con, qua đó đẩy nhanh GPMB.

Mặt bằng được bàn giao, đơn vị thi công sẽ bắt đầu đẩy nhanh triển khai dự án.

Trong khi đó, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 52km, đi qua TP.HCM và TP Đồng Nai. Đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai dài khoảng 6,6km, đi qua xã Nha Bích và phường Chơn Thành, với diện tích đất cần thu hồi hơn 84ha.

Riêng đoạn tuyến qua TP Đồng Nai được đầu tư phần đường cao tốc quy mô 6 làn xe, trong giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp. Hai tuyến đường song hành cũng được đầu tư với quy mô 2 làn xe mỗi bên. Tổng mức đầu tư đoạn tuyến qua địa bàn Đồng Nai hơn 1.400 tỷ đồng.

Đến nay, khoảng 98% diện tích mặt bằng dự án đã được bàn giao phục vụ thi công. Ban Quản lý dự án công trình giao thông TP Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, đồng thời vận động các hộ dân còn lại nhận tiền và bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9/2026.

Đối với dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành dài gần 22km, trong đó đoạn qua TP Đồng Nai dài khoảng 13km. Để phục vụ dự án, thành phố phải thu hồi hơn 4ha đất trên địa bàn các phường Nhơn Trạch, Long Thành và xã An Phước. Đến nay, khoảng 97% diện tích mặt bằng đã được bàn giao.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành cũng đang đẩy nhanh thi công.

Tăng tốc tiến độ

Khi mặt bằng được khơi thông, chủ đầu tư, các nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Đồng Nai, với dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, khu tái định cư đã hoàn thành, còn gói thầu xây dựng đường qua địa bàn thành phố hiện đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng.

Trên công trường, máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động thi công nền đường, hầm chui, hệ thống thoát nước cùng các hạng mục liên quan. Nhà thầu đã huy động gần 100 phương tiện, thiết bị cùng hàng trăm công nhân để đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành đoạn tuyến trong năm 2026, đưa vào khai thác trong năm 2027.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, tiến độ thi công dự án cũng đang được triển khai rất tốt, trong đó phần đường nhiều đoạn đã được thảm nhựa, phần cầu cũng đang dần thành hình. Dự kiến toàn tuyến sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026, riêng cầu Long Thành sẽ hoàn thành năm 2027.

Một hướng khác là tuyến đường 25B kết nối khu vực Nhơn Trạch với quốc lộ 51 và mạng lưới giao thông đến sân bay Long Thành cũng đang được đẩy nhanh từ công tác giải phóng mặt bằng đến thi công.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, đến nay gần 99% tổng diện tích mặt bằng của dự án đã được bàn giao. Dự án Nâng cấp đường 25B, đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến quốc lộ 51, có chiều dài hơn 9,2km, đi qua 2 phường Nhơn Trạch và Long Thành.

Cầu Long Thành sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Dự án được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch hoàn chỉnh với mặt cắt ngang 80m, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tổng diện tích đất phải thu hồi, bồi thường, GPMB khoảng 39ha. Khởi công từ đầu năm 2025, đến đầu tháng 9/2026, dự án đã đạt gần 66% giá trị hợp đồng.

Trong đó, tuyến chính bên trái đã hoàn thành, nhà thầu đang triển khai tuyến chính bên phải, 2 tuyến song hành, các hạng mục cống kỹ thuật, cống chui dân sinh, cầu Bà Ký 1 và hệ thống chiếu sáng.

Minh Tuệ