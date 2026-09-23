Loạt cảnh báo mới nhất từ Iran sau bài phát biểu của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9. Ảnh: Nhà Trắng

Theo truyền thông Mỹ ngày 23/9, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran đã làm suy yếu quyền lực của nước này ở Trung Đông. Ông tiết lộ rằng ông có quyết định lớn về Iran, trong đó có hai lựa chọn là đạt thỏa thuận sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ và hủy diệt Iran.

Sau phát biểu trên, truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Mỹ không thực hiện các cuộc tấn công mới, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không đạt được gì ngoài thất bại nếu tấn công Iran. Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi tuyên bố: “Ông Trump quên rằng trước đây ông đã từng đưa ra những lời cảnh báo nhưng không thể thực hiện và giờ đây ông lại một lần nữa đưa ra những lời cảnh báo mới”.

Theo Press TV, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Iran cảnh báo Iran sẽ giáng những “đòn đánh thậm chí khốc liệt hơn, mang tính hủy diệt và khó lường”.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Iran sẽ không đầu hàng hoặc dừng các hoạt động của mình trước sức ép của Mỹ. Ông Ghalibaf nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ không đóng cửa đất nước. Chúng tôi sẽ đáp trả bằng sức mạnh, như đã làm từ trước đến nay, khiến đối phương không thể hoạt động trên mọi mặt trận”.

Trước đó, ngày 22/9, Tổng thống Trump cho rằng các nỗ lực đạt thỏa thuận với Iran đang có tiến triển sau khi đại diện hai nước tiến hành cuộc gặp trực tiếp bên lề phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Phát biểu tại cuộc gặp với đại diện cấp cao của 12 nước Trung Đông, ông Trump nhắc lại rằng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc trao đổi rất hiệu quả với các đại diện Iran trước đó cùng ngày. Tổng thống Mỹ cho biết ông nhận thấy động lực thúc đẩy hai bên đạt thỏa thuận đang gia tăng và tiếp tục bày tỏ kỳ vọng cuộc xung đột với Iran có thể kết thúc thông qua một thỏa thuận trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Cuộc gặp do ông Trump chủ trì có sự tham dự của đại diện 6 nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman, cùng các quan chức cấp cao từ Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Liban và Syria. Israel và Iran không có đại diện tham dự cuộc họp.

Tại cuộc gặp, ông Trump cũng nhắc lại khả năng Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân tại núi Pickaxe của Iran, dù cho biết Washington hiện không ghi nhận nhiều hoạt động tại địa điểm này.