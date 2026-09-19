Loạt cảng hàng không được lên kế hoạch cải tạo nâng cấp, mở rộng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Đồn, Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời, Công ty CP Hạ tầng hàng không Masterise triển khai lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không.

Lập kế hoạch đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng nhiều cảng hàng không. Ảnh minh họa.

Triển khai Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Xây dựng đã tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của một số cảng hàng không.

Căn cứ Nghị định số 205/2026/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư căn cứ quy hoạch chi tiết cảng hàng không được phê duyệt để nghiên cứu, tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không và gửi hồ sơ đến Bộ theo quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng đối với các cảng hàng không Cam Ranh, Liên Khương, Buôn Ma Thuột, Cà Mau.

Đồng thời triển khai lập kế hoạch đầu tư xây dựng sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với các cảng hàng không Cát Bi, Vinh, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hòa.

Công ty CP Hạ tầng hàng không Masterise tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng đối với cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Đồn tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đối với cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đối với cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết.