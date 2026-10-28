Loạt cán bộ Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia tham ô hơn 18 tỷ đồng

Ba bị can gồm Hoàng Kim Vy (sinh năm 1979, Trưởng Chi nhánh), Hoàng Thị Lý (sinh năm 1979) và Đào Thanh Hải (sinh năm 1982), cùng là kế toán phụ trách Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt các bị can liên quan vụ án tham ô tài sản tại Lạng Sơn. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can bị xác định đã thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, để Nông Thanh Tú (sinh năm 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia) lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài chính của đơn vị để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng trong thời gian dài mà không bị phát hiện, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nông Thanh Tú về tội “Tham ô tài sản”.

Ngày 23/10/2026, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 3 bị can nêu trên về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, ngày 26/10, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời tiến hành các biện pháp kê biên, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định pháp luật.