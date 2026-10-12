Loạt ca khúc Tinh Hà 'Say Hi' hết show vẫn gây sốt, được cover đủ thứ tiếng

Dù Tinh Hà “Say Hi” đã khép lại, sức lan tỏa của chương trình vẫn chưa dừng lại. Nhiều ca khúc tiếp tục lan tỏa trên mạng xã hội, thậm chí được khán giả thể hiện lại (cover) bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, mở rộng sức hút của âm nhạc từ chương trình ra ngoài cộng đồng người nghe Việt Nam.

Với MRT, phiên bản tiếng Quảng Đông mang đến màu sắc mới cho ca khúc, gợi nhắc đến âm hưởng CantoPop quen thuộc. Gắn liền với nhiều bản hit nhạc Hoa, ngôn ngữ này góp phần tạo nên bầu không khí hoài niệm, đồng thời đem lại nét cá tính riêng cho bản cover.

Video cover Secret phiên bản tiếng Quảng Đông. Nguồn: @cantodulin

Trong khi đó, SECRET gây chú ý khi được cover bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Thái. Dù cùng xuất phát từ một ca khúc, mỗi phiên bản lại mang đến sắc thái riêng, giúp người nghe khám phá những cách thể hiện khác nhau và có thêm trải nghiệm khi thưởng thức.

Video cover Secret phiên bản tiếng Anh. Nguồn: @nuhoangnhackichhoney

Video cover Secret phiên bản tiếng Trung. Nguồn: @zbyu27

Video cover Secret phiên bản tiếng Trung. Nguồn: @dendboii

Ca khúc LAVIEM cũng được làm mới qua phiên bản tiếng Nhật với phần phối khí mang màu sắc anime. Cách thể hiện này gợi liên tưởng đến những ca khúc nhạc phim hoạt hình Nhật Bản, tạo nên không khí giàu cảm xúc và đậm chất điện ảnh, đồng thời đem đến trải nghiệm khác biệt so với bản gốc.

Video cover LAVIEM phiên bản tiếng Trung. Nguồn: @anghe2304

Video cover LAVIEM phiên bản tiếng Hàn. Nguồn: @cuniverse51

Qua các phiên bản cover bằng nhiều thứ tiếng, MRT, SECRET và LAVIEM mang đến những cách thể hiện khác nhau cho các ca khúc của Tinh Hà “Say Hi”. Từ tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái đến tiếng Nhật, mỗi bản cover đều có nét riêng, góp phần giữ các ca khúc tiếp tục được chú ý ngay cả khi chương trình đã kết thúc.