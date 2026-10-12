Loạt ca khúc Tinh Hà 'Say Hi' hết show vẫn gây sốt, được cover đủ thứ tiếng
Một ca khúc có thể để lại dấu ấn qua giai điệu nhưng cách thể hiện khác biệt cũng có thể mang đến những cảm nhận mới mẻ. Với loạt giai điệu đã quá quen thuộc với khán giả Tinh Hà "Say Hi", những phiên bản làm mới ca khúc trong một ngôn ngữ khác mở ra nhiều liên tưởng thú vị, đặc biệt khi phần phối khí còn đưa ca khúc đến gần hơn với màu sắc âm nhạc của đa dạng nền văn hóa.
Dù Tinh Hà “Say Hi” đã khép lại, sức lan tỏa của chương trình vẫn chưa dừng lại. Nhiều ca khúc tiếp tục lan tỏa trên mạng xã hội, thậm chí được khán giả thể hiện lại (cover) bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, mở rộng sức hút của âm nhạc từ chương trình ra ngoài cộng đồng người nghe Việt Nam.
Với MRT, phiên bản tiếng Quảng Đông mang đến màu sắc mới cho ca khúc, gợi nhắc đến âm hưởng CantoPop quen thuộc. Gắn liền với nhiều bản hit nhạc Hoa, ngôn ngữ này góp phần tạo nên bầu không khí hoài niệm, đồng thời đem lại nét cá tính riêng cho bản cover.
Trong khi đó, SECRET gây chú ý khi được cover bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Thái. Dù cùng xuất phát từ một ca khúc, mỗi phiên bản lại mang đến sắc thái riêng, giúp người nghe khám phá những cách thể hiện khác nhau và có thêm trải nghiệm khi thưởng thức.
Ca khúc LAVIEM cũng được làm mới qua phiên bản tiếng Nhật với phần phối khí mang màu sắc anime. Cách thể hiện này gợi liên tưởng đến những ca khúc nhạc phim hoạt hình Nhật Bản, tạo nên không khí giàu cảm xúc và đậm chất điện ảnh, đồng thời đem đến trải nghiệm khác biệt so với bản gốc.
Qua các phiên bản cover bằng nhiều thứ tiếng, MRT, SECRET và LAVIEM mang đến những cách thể hiện khác nhau cho các ca khúc của Tinh Hà “Say Hi”. Từ tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái đến tiếng Nhật, mỗi bản cover đều có nét riêng, góp phần giữ các ca khúc tiếp tục được chú ý ngay cả khi chương trình đã kết thúc.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/loat-ca-khuc-tinh-ha-say-hi-het-show-van-gay-sot-duoc-cover-du-thu-tieng-post1884225.tpo