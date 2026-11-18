Ban Tổ chức trao giải chuyên đề cho tác giả/nhóm tác giả tham dự Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp

Ngày 18/11, tại TP. Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ tổng kết, trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV - năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới.

Giải chuyên đề được trao cho nhóm tác giả Lâm Minh Hiển, Nguyễn Thanh Tiến, Lê Tú Ly của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang với loạt bài “Giữ đất cho đồng bằng: Từ ứng phó bị động đến chủ động thích ứng”.

Đại diện nhóm tác giả của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang nhận giải chuyên đề Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp

Giải báo chí năm nay được phát động từ ngày 5/12/2025. Sau 10 tháng, Ban Tổ chức nhận gần 5.000 tác phẩm, sản phẩm dự thi. Trong đó, Giải báo chí có 1.586 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh/podcast và truyền hình; Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới có 3.500 tác phẩm, sản phẩm dự thi.

Ban Tổ chức trao 4 giải A, 6 giải B, 8 giải C, 10 giải khuyến khích và 11 giải chuyên đề cho Giải báo chí; cuộc thi ảnh có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích. Tổng giá trị các giải thưởng hơn 530 triệu đồng.