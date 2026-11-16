Loạt bài 'Sáng mãi muôn đời 'ngọn đuốc sống' Lê Văn Tám': Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khen thưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM và tác giả Trần Hữu Phước

Tham dự buổi trao khen thưởng có các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức khen thưởng đột xuất Ban Chuyên đề Công an TPHCM và tác giả Trần Hữu Phước vì thành tích xuất sắc trong thực hiện tuyến bài "Sáng mãi muôn đời 'ngọn đuốc sống' Lê Văn Tám"

Đón tiếp đoàn có Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập và CBCS, phóng viên, biên tập viên Ban Chuyên đề CATP.

Đặc biệt là sự tham dự của tác giả Trần Hữu Phước, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam. Dù tuổi cao, đi lại có phần khó khăn nhưng đồng chí đã đến tham dự và chia sẻ tại buổi lễ.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và tác giả Trần Hữu Phước

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Bùi Ngọc Giáp đã thông tin quá trình xây dựng đề tài, tổ chức thực hiện loạt bài “Sáng mãi muôn đời 'ngọn đuốc sống' Lê Văn Tám”.

Theo đó, nhân kỷ niệm 81 năm ngày hy sinh của Anh hùng Lê Văn Tám (18/10/1945 – 18/10/2026), Ban Chuyên đề Công an TPHCM đã xây dựng tuyến bài gồm 10 kỳ, do tác giả Trần Hữu Phước thực hiện. Loạt bài được đăng cố định trên trang 3 báo in Chuyên đề Công an TPHCM (từ số 6166 đến số 6181) và đăng tải trên báo điện tử Ban Chuyên đề (congan.com.vn) trong thời gian từ ngày 6/10 đến 23/10/2026.

Để triển khai tuyến bài, từ năm 2025, Đảng ủy, Ban Biên tập đã giao Ban Thư ký - Biên tập nghiên cứu đề tài, liên hệ tác giả và xây dựng định hướng, cấu trúc nội dung... Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, kết hợp nghiên cứu tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và khảo sát thực địa tại khu vực kho đạn Thị Nghè.

Đáng chú ý trong quá trình thực hiện tuyến bài là việc truy nguyên các nguồn tin gốc về trận đánh kho xăng Thị Nghè được đăng tải trên báo chí và phát thanh thời kỳ đó; đồng thời sưu tầm bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Báo Cứu quốc số 74, ngày 23/10/1945, ca ngợi hành động dũng cảm của người chiến sĩ tự tẩm dầu xăng vào mình để đốt kho dầu của địch.

Bên cạnh đó, tuyến bài còn hệ thống các tác phẩm thơ, nhạc, kịch, hội họa ra đời từ sớm về hình tượng “Em bé tẩm dầu”, cùng những ý kiến, phát biểu của nhiều đồng chí lãnh đạo cách mạng, tướng lĩnh qua các thời kỳ như: Hoàng Quốc Việt, Lê Duẩn, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Thượng tướng Trần Văn Trà và Đại tướng Mai Chí Thọ.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM thông tin về quá trình thực hiện tuyến bài “Sáng mãi muôn đời 'ngọn đuốc sống' Lê Văn Tám”

Sau khi đăng tải, tuyến bài nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là giới nghiên cứu, khoa học lịch sử và các nhà cách mạng lão thành. Những tư liệu và luận cứ được tập hợp, hệ thống đầy đủ đã góp phần cung cấp thêm góc nhìn lịch sử, củng cố nhận thức về sự kiện, đồng thời phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về Anh hùng Lê Văn Tám.

Lãnh đạo Ban Chuyên đề Công an TPHCM cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, ghi nhận của Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng thời cho biết kết quả của tuyến bài là thành quả từ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Ban Biên tập và sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa soạn với tác giả. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục đầu tư những tác phẩm báo chí có chiều sâu, giá trị tư tưởng và ý nghĩa lịch sử.

Tác giả Trần Hữu Phước, sinh năm 1933, là cán bộ lão thành cách mạng, nhà nghiên cứu lịch sử, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá tuyến bài “Sáng mãi muôn đời 'ngọn đuốc sống' Lê Văn Tám” có chất lượng chuyên môn rất tốt, đầu tư công phu, mang giá trị tư liệu lịch sử rất quý. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về tuyến bài, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tài liệu được công bố với nguồn tư liệu lịch sử.

Đồng chí Tăng Hữu Phong đánh giá tuyến bài “Sáng mãi muôn đời” có chất lượng chuyên môn tốt, nội dung công phu, mang giá trị tư liệu lịch sử rất quý

Qua quá trình rà soát, các nội dung, sự kiện trong tuyến bài được đánh giá phù hợp, có cơ sở, bảo đảm tính chính xác. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo Thành ủy xem xét, tham mưu việc khen thưởng đột xuất đối với tập thể và tác giả thực hiện tuyến bài.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM Bùi Thanh Nhân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư nghiêm túc của Ban Chuyên đề Công an TPHCM cùng tâm huyết của tác giả Trần Hữu Phước

Kết luận tại buổi lễ khen thưởng, đồng chí Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh, tuyến bài có ý nghĩa quan trọng cả về phương diện lịch sử, chính trị và tư tưởng, nhất là trong bối cảnh xuất hiện những thông tin, luận điệu xuyên tạc hình tượng Anh hùng Lê Văn Tám.

Việc nghiên cứu, tập hợp và công bố những tư liệu lịch sử có giá trị không chỉ góp phần làm sáng tỏ sự kiện, củng cố nhận thức đúng đắn về lịch sử mà còn có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh, tuyến bài có ý nghĩa quan trọng cả về phương diện lịch sử, chính trị và tư tưởng, nhất là trong bối cảnh xuất hiện những thông tin, luận điệu xuyên tạc về Anh hùng Lê Văn Tám

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ một lần nữa ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư nghiêm túc của Ban Chuyên đề Công an TPHCM cùng tâm huyết của tác giả Trần Hữu Phước. Dù tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu song vẫn dành công sức nghiên cứu, gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Thanh Nhân và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tăng Hữu Phong trao khen thưởng đến với Ban Chuyên đề Công an TPHCM và tác giả Trần Hữu Phước

Việc khen thưởng đột xuất tuyến bài “Sáng mãi muôn đời 'ngọn đuốc sống' Lê Văn Tám” là sự ghi nhận đối với nỗ lực của tập thể Ban Chuyên đề Công an TPHCM và cá nhân tác giả Trần Hữu Phước. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của báo chí cách mạng trong nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Tác giả Trần Hữu Phước, sinh năm 1933, là cán bộ lão thành cách mạng, nhà nghiên cứu lịch sử, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam. Ông tham gia cách mạng từ sớm, có thời gian làm thư ký riêng cho đồng chí Lê Đức Thọ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đảng ủy, Ban Biên tập Ban Chuyên đề Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng, tri ân sự đóng góp của tác giả Trần Hữu Phước

Với quá trình nghiên cứu công phu, tác giả đã dành nhiều năm truy tìm, đối chiếu các nguồn tư liệu nhằm làm rõ sự kiện lịch sử gắn với hình tượng Lê Văn Tám. Ở tuổi 93, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phước tiếp tục dành tâm huyết cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa các giá trị lịch sử cách mạng. Việc những tư liệu được ông dày công tìm hiểu, sưu tầm và nghiên cứu được công bố rộng rãi trên báo chí là niềm vui, đồng thời thể hiện trách nhiệm của người làm nghiên cứu đối với việc gìn giữ lịch sử và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.