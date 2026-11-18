Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Jaden Smith, con trai tài tử Will Smith, bí mật hẹn hò và đính hôn với nữ doanh nhân kiêm biểu tượng thời trang Pháp Michèle Lamy, 82 tuổi. Thậm chí, nhiều bài đăng còn lan truyền thông tin bà sẵn sàng trao 80% tài sản cho nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, Michèle Lamy đã chính thức lên tiếng bác bỏ toàn bộ câu chuyện này.

Ngày 17/11, tờ K24 Digital đưa tin Michèle Lamy khẳng định bà không đính hôn với Jaden Smith. Nữ doanh nhân cho biết bản thân vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy hàng loạt hình ảnh được lan truyền trên mạng, mô tả hai người nắm tay, hẹn hò và thậm chí hôn nhau.

"Tôi không đính hôn với Jaden Smith. Gần đây, tôi thấy rất nhiều người chia sẻ hình ảnh của Jaden và tôi, trong đó chúng tôi nắm tay, hẹn hò, thậm chí còn hôn nhau. Thành thật mà nói, tôi đã vô cùng sốc khi nhìn thấy những bức ảnh đó", Michèle Lamy chia sẻ.

Bên cạnh việc phủ nhận tin đồn tình cảm, bà Lamy dành lời khen cho óc sáng tạo và phong cách thời trang khác biệt của Jaden Smith.

Theo bà, những bộ trang phục nam nghệ sĩ lựa chọn khi xuất hiện trên thảm đỏ không đơn thuần nhằm thu hút sự chú ý, mà còn thể hiện cách anh thách thức những quan niệm truyền thống về cái đẹp và thời trang hiện đại.

Michèle Lamy nhận xét Jaden là một chàng trai trẻ có tư duy độc lập. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ dành cho cá tính và tài năng của nam nghệ sĩ không đồng nghĩa với việc hai người có quan hệ yêu đương.

Nữ doanh nhân 82 tuổi cũng bày tỏ lo ngại những thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của Jaden Smith. Đồng thời, bà không muốn những đồn đoán này gây tổn hại đến cuộc hôn nhân giữa mình và nhà thiết kế thời trang Rick Owens.

"Tôi không muốn những tin đồn vô căn cứ này tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của cậu ấy. Tôi chắc chắn cũng không muốn chúng phá hoại mối quan hệ giữa tôi và ông xã Rick", bà nhấn mạnh.

Cuối cùng, Michèle Lamy kêu gọi người dùng mạng ngừng chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện chưa được kiểm chứng, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của Jaden Smith cũng như cuộc hôn nhân của bà.

Theo thông tin được chia sẻ, những đồn đoán về mối quan hệ giữa Jaden Smith và Michèle Lamy bắt nguồn từ các bài đăng chưa được xác minh trên mạng xã hội X trong hai ngày 9 và 10/11/2026.

Ban đầu, câu chuyện chỉ xoay quanh một chuyến thăm hỏi và lời chúc phúc được mô tả mang tính chất tình cảm gia đình. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 24 giờ, thông tin đã bị thổi phồng thành chuyện hai người bí mật hẹn hò, đính hôn, kèm theo lời tuyên bố trao 80% tài sản của nữ doanh nhân cho nam nghệ sĩ.

Ngày 10/11, một tài khoản khác tiếp tục đăng tải thông tin Michèle Lamy và Jaden Smith đã đính hôn chỉ vài ngày sau chuyến thăm. Bài viết còn khẳng định nữ doanh nhân thừa nhận đang yêu Jaden và muốn trao phần lớn tài sản để chứng minh tình cảm.

Sau đó, nhiều tài khoản tiếp tục lan truyền những câu chuyện chưa được kiểm chứng, trong đó có loạt ảnh thân mật được cho là của hai người. Một số bài đăng thậm chí khẳng định cặp đôi đã hẹn hò bí mật từ lâu và xuất hiện cả tin đồn mang thai.

Không dừng lại ở đó, một số tài khoản còn dựng lên những đoạn hội thoại được cho là của Jaden Smith, trong đó nam diễn viên phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Michèle Lamy.

Đáng chú ý, nhiều người dùng mạng sau khi xem xét loạt ảnh đã chỉ ra những dấu hiệu bất thường, nghi ngờ hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các chi tiết trong ảnh thiếu nhất quán, trong khi kiểu tóc của Jaden Smith không khớp với diện mạo gần đây của nam nghệ sĩ.

Ngoài ra, những hình ảnh này chủ yếu xuất hiện trên các tài khoản chưa được xác minh trong hai ngày 9 và 10/11. Không có xác nhận từ Jaden Smith, Michèle Lamy, đại diện của hai người hay các nguồn truyền thông uy tín về chuyện hẹn hò, đính hôn và chuyển nhượng tài sản.