Loạt ảnh thân mật của Jensen Huang và Alice Huang vào năm 2023 gây xôn xao

Jensen Huang, 63 tuổi, cựu CEO Nvidia, từng được bắt gặp dùng bữa cùng Alice Huang, cựu Giám đốc điều hành Megaspeed, tại một nhà hàng Italy ở Singapore vào năm 2023. Những hình ảnh và video ghi lại cuộc gặp này mới đây được chú ý trở lại trong bối cảnh cả hai vướng vào những thông tin gây xôn xao.

Theo đó, địa điểm diễn ra buổi gặp là Ristorante Da Valentino, nhà hàng từng tọa lạc trên đường Turf Club Road, Singapore. Hình ảnh về buổi tối hôm ấy được Perla Valtulina, em gái của đầu bếp kiêm chủ nhà hàng Valentino Valtulina, đăng tải trên Instagram ngày 7/12/2023.

Trong đoạn video, Jensen Huang xuất hiện với phong thái thoải mái, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại khuấy món risotto bên trong một bánh phô mai lớn. Ngồi gần đó, Alice Huang mặc áo trắng, mỉm cười và dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc của ông.

Đáng chú ý, khi đầu bếp Valentino Valtulina giải thích về kỹ thuật mantecare - phương pháp kết hợp chất béo với nước tinh bột để tạo độ sánh mịn cho món ăn, Jensen Huang đã có màn đối đáp hài hước. Ông liên tưởng từ này đến Monte Carlo, một phương pháp được sử dụng trong khoa học máy tính.

"Monte Carlo là một phương pháp khoa học máy tính", Jensen giải thích, đồng thời đùa rằng tên gọi này bắt nguồn từ sòng bạc ở Monaco bởi phương pháp có liên quan đến yếu tố ngẫu nhiên.

Một bức ảnh khác trong bài đăng cho thấy Jensen Huang tự tay phục vụ món risotto cho Valtulina, trong khi Alice đứng bên cạnh, một tay che miệng với biểu cảm thích thú. Kèm theo hình ảnh, người đăng viết: "Không phải ngày nào bạn cũng được Jansen (sic) phục vụ mì Ý cho mình".

Đáng chú ý, Ristorante Da Valentino đã đóng cửa vào cuối tháng 12/2023, khép lại 18 năm hoạt động. Theo The Straits Times, nguyên nhân được đưa ra là chi phí thuê mặt bằng tăng cao cùng tình trạng thiếu hụt nhân viên.

Không chỉ có buổi gặp tại Singapore, Jensen Huang và Alice Huang còn được ghi nhận xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện khác. Theo Reuters, những hình ảnh về cả hai được xác minh, trong đó bức ảnh sớm nhất có từ tháng 12/2023.

Đến tháng 6/2024, họ tiếp tục được bắt gặp tại một bữa tiệc trong ngành công nghệ ở Đài Bắc. Tháng 5/2025, Alice cũng được nhìn thấy ngồi cạnh Jensen trong một bữa tối do ông tổ chức tại Đài Loan.

Ngày 8/11, Jensen Huang thừa nhận có hành vi ngoại tình trong một tuyên bố gửi đến công ty. Tuy nhiên, ông không đề cập trực tiếp đến tên Alice Huang. Đến ngày 12/11, ông từ chức Giám đốc điều hành Nvidia.