Loạt ảnh buổi diễn tập phương án giải quyết tình huống bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên

Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh ủy Đắk Lắk; Đỗ Hữu Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và Công an các địa phương...

Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng hiện đại.

Qua cuộc diễn tập, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý những tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; kiểm tra, đánh giá khả năng huy động, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện; nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ... Đồng thời thông qua diễn tập, các lực lượng thực hành vận hành cơ chế phối hợp, hiệp đồng, xử lý các tình huống giả định trong điều kiện phức tạp; kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và sử dụng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính: “Giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn” và “Tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sau hơn 2 giờ đồng hồ, cuộc diễn tập phương án "Giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên” năm 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và các mặt công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, đặc biệt quan trọng, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và triển kinh tế - xã hội. Giữ vững ổn định Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định của khu vực và cả nước; góp phần bảo vệ từ sớm, từ xa an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Công an ban hành Phương án tổng thể giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên và tổ chức diễn tập cấp tỉnh tại Gia Lai và Lâm Đồng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương Công an các đơn vị, địa phương cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia diễn tập đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ tổ chức thành công cuộc diễn tập.

Quang cảnh buổi diễn tập.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, thành công của buổi diễn tập hôm nay không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực chiến, thành khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, đây là một trong những năng lực cốt lõi, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tính chủ động và hiệu quả công tác của lực lượng Công an nhân dân. Chủ động nhận diện các nguy cơ từ sớm, từ xa; phòng ngừa phải đi trước một bước, không để đến khi tình hình phức tạp mới xử lý mà phải phát hiện vấn đề ngay từ khi mới manh nha, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, tháo gỡ bức xúc ngay từ những lúc mới phát sinh.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội và các địa phương liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án, phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đảm bảo sát thực tiễn, không để xảy ra sơ hở, thiếu sót, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; các đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung huấn luyện theo hướng thực tế chiến đấu để mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thành thạo kỹ về chiến thuật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng đánh giá tình hình và xử lý linh hoạt trong các điều kiện phức tạp…

Thực hiện phương án truy bắt đối tượng khủng bố và giải cứu con tin.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tích cực dập tắt các đám cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương cần thống nhất nhận thức, công tác phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn khủng bố là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các tỉnh Tây Nguyên rà soát, triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên theo Đề án 04 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ngay sau buổi diễn tập, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk và Ban Chỉ huy diễn tập cần tổ chức rút kinh nghiệm; trong đó, đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được, chỉ rõ những vấn đề còn bất cập, tồn tại qua thực tiễn diễn tập. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung hoàn thiện phương án, quy trình diễn tập để nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập tiếp theo và đảm bảo khả năng chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Các lực lượng triển khai thực hành đội hình giải tán đám đông gây rối.

Các phương tiện tham gia diễn tập.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập