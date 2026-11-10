'Loan Niệm' Tỉnh Bách Nhiên diện mốt khoe lưng trần

Thiết kế suit khoét lưng của nhà mốt Simone Rocha giúp Tỉnh Bách Nhiên tạo dấu ấn trên thảm đỏ Thượng Hải (Trung Quốc). Không còn giới hạn ở những đường cắt may chỉn chu phía trước, trang phục nam đương đại dần thử nghiệm với những khoảng hở ở lưng.

Theo đuổi xu hướng này, nam chính phim Đầu Xuân Tươi Sáng kết hợp áo ren và kỹ thuật may đo truyền thống, từ đó mở rộng quan niệm về vẻ lịch lãm.

Tỉnh Bách Nhiên diện suit hở lưng

Tại sự kiện diễn ra ở Thượng Hải tối 9/11, Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện trong thiết kế có phần lưng khoét rộng, kết hợp áo ren cổ chữ V. Trang phục tạo sự tương phản giữa cấu trúc suit vốn gắn với vẻ chỉn chu, kín đáo và khoảng hở táo bạo phía sau.

Phần thân trước vẫn giữ phom dáng của trang phục may đo, trong khi khoảng hở phía sau trở thành điểm nhấn mới mẻ. Chi tiết cắt xẻ để lộ phần lưng, tạo hiệu ứng thị giác rõ rệt khi người mặc xuất hiện ở góc chụp phía sau.

Tỉnh Bách Nhiên diện trang phục khoét lưng táo bạo của nhà mốt Simone Rocha khi dự sự kiện tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Weibo.

Đây là thiết kế của nhà mốt Simone Rocha, nằm trong bộ sưu tập thời trang nam Xuân/Hè 2027. Ra mắt tại Florence vào tháng 6, bộ sưu tập đánh dấu lần đầu nhà thiết kế người Ireland tổ chức show riêng cho nam giới.

Theo Vogue, Simone Rocha đưa những chiếc áo khoác may đo với mặt trước cổ điển nhưng phần lưng được khoét rộng, viền bèo vào bộ sưu tập. Thương hiệu kết hợp các thiết kế này với sơ mi dài, cổ áo cứng, quần ống rộng và nhiều chi tiết mang tính trang trí. Đây là phương án thử nghiệm, đưa sự mềm mại vào thời trang nam.

Bộ sưu tập không chỉ tập trung vào những đường cắt gây chú ý. Các chi tiết như cổ áo, tay áo, chất liệu ren, nơ và cách cài khuy lệch được phối hợp để tạo nên diện mạo vừa có cấu trúc, vừa giàu tính biểu cảm. Vogue mô tả hướng tiếp cận của Rocha với thời trang nam tương đối nữ tính, trong khi nhà thiết kế nhấn mạnh rằng sự dịu dàng không nên bị giới hạn bởi rào cản của giới tính.

Trong thiết kế mà Tỉnh Bách Nhiên lựa chọn, khoảng hở phía sau không tách rời cấu trúc tổng thể, mà kết hợp hài hòa, đồng thời trở thành yếu tố làm thay đổi cách nhìn về bộ suit. Thay vì tạo điểm nhấn bằng ve áo, hàng khuy hay phụ kiện trước ngực, thiết kế chuyển sự chú ý sang mặt sau. Đây vốn là phần được che kín trong trang phục nam giới truyền thống.

Simone Rocha đưa đường cắt xẻ, nét nữ tính, mềm mại vào thời trang nam. Ảnh: Simone Rocha.

Nét mới trong thời trang nam

Simone Rocha không phải nhà thiết kế duy nhất đưa chi tiết hở lưng vào trang phục nam. Trước đó, Peter Do nhiều lần biến đường cắt này thành một phần đáng chú ý trong ngôn ngữ may đo của thương hiệu mang tên mình.

Trong bộ sưu tập Xuân 2023, Peter Do mở màn bằng bộ suit hai hàng khuy chỉ cài một nút, phối cùng sơ mi trắng. Cả áo khoác và sơ mi đều có đường cắt hình tam giác lớn phía sau, để lộ một phần lưng người mặc. Thiết kế được trình diễn bởi Jeno, thành viên nhóm nhạc NCT, theo Vogue Runway.

Bộ suit vẫn giữ những yếu tố quen thuộc của trang phục may đo, từ cấu trúc vai đến phom áo. Tuy nhiên, đường cắt hình học phía sau làm thay đổi đáng kể diện mạo, tạo sự tương phản giữa tính nghiêm chỉnh của suit và phần cơ thể được phô bày. Vogue nhận định rằng kỹ thuật may đo là yếu tố trung tâm trong cách tiếp cận của Peter Do, đồng thời mô tả bộ sưu tập đánh dấu sự kết hợp giữa tính gợi cảm và thiết kế phi giới tính.

Nhà thiết kế tiếp tục phát triển ý tưởng này trong bộ sưu tập Thu/Đông 2024 mang tên Áo Dài. Theo Hypebeast, những chiếc áo dài tay với khoảng hở tương tự ở mặt sau được giới thiệu đến công chúng, bên cạnh áo khoác, sơ mi và quần âu. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ áo dài Việt Nam, đồng thời đặt trang phục trang trọng trong cách tiếp cận mềm mại và mới mẻ hơn.

Peter Do nhiều lần đưa những đường cắt xẻ hình học lên trang phục dành cho nam giới. Ảnh: Peter Do.

Trong khi Peter Do sử dụng đường cắt hình học để tạo điểm nhấn trên nền suit tối giản, Simone Rocha kết hợp khoảng hở với viền bèo và những chi tiết mang tính lãng mạn. Hai cách tiếp cận khác nhau, song cùng cùng cho thấy mặt sau có thể trở thành một phần quan trọng trong thiết kế trang phục nam.

Tuy nhiên, thiết kế hở lưng của Peter Do từng gây tranh luận khi được ca sĩ Hà Anh Tuấn mặc trong concert Sketch A Rose ở Los Angeles hồi năm 2025. Bộ đồ gồm blazer dáng dài với khoảng hở lớn phía sau, để lộ sơ mi trắng bên trong. Dù sự lựa chọn trang phục của Hà Anh Tuấn chưa được đánh giá cao vì không phù hợp với vóc dáng người mặc, đây vẫn là một trong những nỗ lực lăng xê nét mới mẻ ở thời trang nam.

Từ các ví dụ trên, suit hở lưng không đơn thuần là việc thêm một chi tiết gây chú ý. Những thiết kế này góp phần phá vỡ các quy tắc lâu nay của thời trang nam. Lựa chọn của Tỉnh Bách Nhiên là một ví dụ ấn tượng cho cách ứng dụng xu hướng này trên thảm đỏ.