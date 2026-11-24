Giữa không gian Hoàng Thành, LOALOA mở ra hành trình 100 phút, kết nối đan xen 9 tiết mục nghệ thuật và 8 món ăn trong cùng một mạch trải nghiệm. Âm nhạc, chuyển động, hình ảnh và hương vị cùng góp phần gợi mở những sắc thái văn hóa từ nhiều vùng miền, để khán giả có thể tiếp cận câu chuyện văn hóa Việt bằng nhiều giác quan.

Tiên phong trong việc làm mới show diễn, đưa văn hóa truyền thống thành nguồn cảm hứng cho các sản phẩm sáng tạo đương đại. Khi nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và không gian di sản được kết nối, những giá trị văn hóa có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống hôm nay bằng những hình thức mới, gần gũi hơn với công chúng và du khách.

Sự xuất hiện của những sản phẩm trải nghiệm văn hóa như LOALOA cũng góp thêm những gợi mở cho quá trình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch: khai thác nguồn lực văn hóa trên nền tảng sáng tạo, tạo ra những trải nghiệm mới từ các giá trị bản địa và mở rộng cách thức giới thiệu văn hóa Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Từ những giá trị được trao truyền qua lịch sử đến các hình thức sáng tạo của hôm nay, văn hóa tiếp tục được làm mới, lan tỏa và trở thành nguồn lực cho sự phát triển.