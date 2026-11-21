Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/11 cho biết, kế hoạch tập kích cầu Crimea (cầu Kerch) gồm 7 giai đoạn, được quân đội nước này chuẩn bị trong nhiều tuần, trong đó phải kể đến việc vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và áp chế điện tử của Nga bảo vệ cây cầu nối với bán đảo Crimea.

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, nhiều loại vũ khí được sử dụng trong chiến dịch tập kích cầu Crimea đều do Ukraine tự phát triển và chúng đã chứng minh khả năng tác chiến của mình. Trong đó có thể nhắc đến tên lửa Neptune cùng máy bay không người lái (UAV) Palianytsia và An-197,...

Một đoạn cầu Crimea trong ảnh được chụp vào tháng 7/2023. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, trong số các vũ khí mà Ukraine sử dụng có hai sản phẩm của nước ngoài là UAV tự sát tầm xa Da Vinci và tên lửa hành trình Ruta, do công ty Destinus có trụ sở chính tại Hà Lan phát triển. Hiện không rõ khí tài Ukraine sử dụng là thành phẩm nhập khẩu hay lắp ráp trong nước theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ.

Theo nhà sản xuất Destinus, Da Vinci là biến thể hoạt động tại Ukraine của UAV cánh bằng Lord, có tầm bay khoảng 1.000 km, mang theo đầu đạn nặng 40-100 kg. Phi cơ dùng động cơ cánh quạt, được quảng cáo là có khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu mạnh. Một số nguồn tin nhận định UAV này được Ukraine dùng để gây quá tải phòng không Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP/Efrem Lukatsky.

Theo AP, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết lực lượng nước này đã vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ, radar, thiết bị tác chiến điện tử và các mục tiêu được chỉ định khác của Nga trước khi phát động cuộc tấn công vào đêm 16/11.

"Các máy bay không người lái tầm xa do Ukraine phát triển đã tấn công đoạn đường bộ của cây cầu vào ban đêm, trong khi tên lửa Neptune và các máy bay không người lái khác nhắm vào đoạn đường sắt", ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky không nêu chi tiết thiệt hại của cây cầu Crimea, nhưng Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một vòm và một nhịp cầu thuộc đoạn đường bộ đã bị sập, làm gián đoạn tuyến đường bộ, trong khi tuyến đường sắt vẫn còn nguyên vẹn nhưng vòm cầu bị hư hại.

Về phía Nga, Ủy ban Điều tra Nga cho biết cây cầu đã bị tấn công bằng máy bay không người lái và bị hư hại nhưng không nêu chi tiết.

Theo ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm, giao thông qua cầu bị tạm dừng nhưng giao thông đường sắt đã được khôi phục vào chiều 17/11. Ông không đề cập đến bất kỳ thiệt hại nào.

"Cây cầu sẽ được khôi phục và thậm chí sẽ tốt hơn trước đây", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Hệ thống phòng không Pantsyr-S trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga, ngày 9/5/2015. Ảnh tư liệu: AP/Alexander Zemlianichenko.﻿

Lực lượng Nga cũng đã bắn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào Kiev, Ukraine, đánh trúng hai cây cầu chính của thủ đô Ukraine.