Loại vũ khí ẩn mình trong container giúp tàu thuyền yên tâm vượt biển

Trong bối cảnh an ninh phức tạp khiến hoạt động hàng hải trở nên bất định, gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng BAE Systems (Anh) vừa trình làng một hệ thống pháo hải quân 40mm được thiết kế dưới dạng container.

Đó là hệ thống có tên gọi Sea Tridon C, kết hợp pháo Bofors 40mm với một hệ thống điều khiển hỏa lực quang-điện tử tích hợp, tất cả được đặt trong một container vận tải biển tiêu chuẩn.

Nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực quang-điện tử này, hệ thống vũ khí có thể tự nhận diện mục tiêu, theo dõi chuyển động và khai hỏa mà không cần dựa vào các cảm biến bên ngoài.

Theo công ty, hệ thống này cho phép lắp đặt nhanh chóng trên các tàu quân sự, tàu chính phủ hoặc tàu thương mại, phục vụ mục đích tự vệ tạm thời hoặc cho các nhiệm vụ đặc thù.

Loại vũ khí ẩn mình trong container được BAE Systems công bố lần đầu tại Triển lãm quốc phòng hải quân thế giới EURONAVAL 2026 (lần thứ 30), diễn ra từ ngày 3-6/11 tại trung tâm triển lãm Paris Nord Villepinte, Pháp.

Sea Tridon C kết hợp pháo Bofors 40mm với một hệ thống điều khiển hỏa lực quang-điện tử tích hợp, tất cả được đặt trong một container vận tải biển tiêu chuẩn. Ảnh: Forces News

Với Sea Tridon, các lực lượng hải quân và đơn vị vận hành hàng hải có thể lựa chọn mức độ năng lực phù hợp nhất với nhu cầu tác chiến của mình. Ảnh: Naval Technology

Hình ảnh do BAE Systems công bố cho thấy khẩu pháo được lắp đặt trên nóc một chồng container trên tàu thương mại. Công ty mô tả hệ thống này nhằm cung cấp "khả năng tự vệ tạm thời hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể"; loại đạn 3P có thể lập trình được sử dụng cho pháo này có khả năng đối phó với các mối đe dọa trên không, trên mặt biển và từ bờ biển.

"Bối cảnh các mối đe dọa trên biển đang thay đổi nhanh chóng, tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về các giải pháp bảo vệ linh hoạt và hiệu quả. Với Sea Tridon, các lực lượng hải quân và đơn vị vận hành hàng hải có thể lựa chọn mức độ năng lực phù hợp nhất với nhu cầu tác chiến của mình, đồng thời tận dụng lợi thế từ một nền tảng chung, công nghệ đã được kiểm chứng và loại đạn có thể lập trình tiên tiến", bà Lena Gillström, Chủ tịch của BAE Systems Bofors, cho biết.

“Gia đình” pháo hải quân dựa trên Bofors 40mm. Ảnh: Forces News

Sea Tridon C là một trong loạt sản phẩm trong "gia đình" gồm 4 hệ thống pháo 40mm. Sea Tridon C là phiên bản container dựa trên khái niệm pháo hải quân Sea Tridon; Sea Trinity bổ sung hệ thống điều khiển hỏa lực bằng radar tích hợp để tạo thành một hệ thống vũ khí tầm gần hoàn chỉnh, chuyên đối phó với tên lửa, máy bay không người lái (UAV/drone) và các mối đe dọa tốc độ cao khác; trong khi đó, pháo Bofors 40 Mk4 được thiết kế để tích hợp vào các hệ thống chiến đấu trên tàu.

Cả 4 hệ thống này đều sử dụng loại đạn 3P – loại đạn có thể được thiết lập ngay trước khi khai hỏa với 6 chế độ ngòi nổ có thể lập trình.

Hệ thống nạp đạn từ bên dưới boong tàu, tăng khả năng chứa đạn, bố trí hệ thống chỉ huy và kiểm soát linh hoạt, cùng tùy chọn tích hợp radar giám sát.

Đặc biệt, theo BAE Systems, thiết kế dạng module cho phép người vận hành tùy chọn mức độ tích hợp cảm biến, điều khiển hỏa lực và sự linh hoạt trong triển khai, đồng thời vẫn duy trì tính đồng nhất trong công tác huấn luyện, hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật.

Ông Stefan Lofstrom, Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng của BAE, cho biết công ty hiện chưa có khách hàng đầu tiên cho dòng Sea Tridon, nhưng đã có những "cuộc thảo luận chuyên sâu với nhiều khách hàng khác nhau".

Ông Lofstrom cũng chia sẻ rằng BAE Systems đang thảo luận với một số lực lượng hải quân về việc lắp đặt loại pháo này trên các xuồng không người lái (USV, hoặc drone hải quân) – những con tàu được thiết kế để hoạt động trên biển trong nhiều tuần mà không cần sự hỗ trợ trực tiếp từ con người.

Minh Đức (Theo UKDJ, Baird Maritime)