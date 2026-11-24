Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Ảnh: ECDC.

Bệnh não mô cầu là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bởi khả năng diễn tiến nhanh, có thể khiến người bệnh rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm màng não mủ và tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Theo TS.BS Lê Kiến Ngãi, Trưởng khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam, nguy cơ bùng phát bệnh phụ thuộc vào số người mắc và tình trạng người lành mang vi khuẩn, môi trường sinh hoạt tập trung và khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng.

Người lành mang vi khuẩn âm thầm phát tán mầm bệnh

Một trong những yếu tố khiến bệnh não mô cầu có thể xuất hiện thành ổ dịch là tình trạng người lành mang trùng. Vi khuẩn Neisseria meningitidis có thể cư trú tại vùng mũi họng của người khỏe mạnh mà không gây ra bất kỳ triệu chứng nào.

Theo các nghiên cứu dịch tễ, khoảng 5-10% dân số có thể mang vi khuẩn não mô cầu tại vùng hầu họng. Tỷ lệ này có thể tăng lên 20-25% ở một số nhóm thanh thiếu niên. Những người này không biết mình mang vi khuẩn nhưng vẫn có khả năng truyền mầm bệnh cho người khác.

Vi khuẩn não mô cầu lây truyền chủ yếu qua giọt bắn và dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần. Ảnh: Magnific.

Vi khuẩn lây truyền chủ yếu qua giọt bắn và dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần, chẳng hạn ho, hắt hơi hoặc hôn. Việc dùng chung đồ uống, dụng cụ ăn uống cũng có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm nếu có sự tiếp xúc với dịch tiết chứa vi khuẩn.

Khi xâm nhập vào cơ thể người có khả năng bảo vệ miễn dịch không đủ, vi khuẩn có thể vượt qua hàng rào niêm mạc vùng hầu họng, đi vào máu và gây nhiễm khuẩn huyết hoặc xâm nhập màng não gây viêm màng não mủ.

Đáng chú ý, không phải tất cả người mang vi khuẩn đều phát triển thành bệnh. Tuy nhiên, sự tồn tại âm thầm của nhóm người này khiến mầm bệnh có thể lưu hành trong cộng đồng mà không dễ dàng được phát hiện, tạo điều kiện cho những ca bệnh mới xuất hiện.

Môi trường đông người tạo điều kiện cho vi khuẩn lây lan

Trường học, ký túc xá, doanh trại hoặc những nơi có mật độ sinh hoạt cao là môi trường thuận lợi để não mô cầu lây truyền. Đây cũng là lý do các ca bệnh xuất hiện trong trường học thường khiến cơ quan y tế đặc biệt quan tâm.

Theo TS.BS Lê Kiến Ngãi, nguy cơ lây lan tại những môi trường này liên quan đến nhiều yếu tố.

Môi trường tập trung đông người như trường học, ký túc xá là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn não mô cầu lây lan qua tiếp xúc gần. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước hết, học sinh thường xuyên học tập, ăn uống và nghỉ ngơi trong cùng không gian, có nhiều hoạt động tiếp xúc gần. Việc sinh hoạt trong phòng kín, không gian thông khí kém cũng có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm với dịch tiết đường hô hấp.

Bên cạnh đó, trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng giao tiếp, vui chơi gần gũi, đôi khi dùng chung cốc nước hoặc vật dụng cá nhân. Những hành vi này làm tăng cơ hội tiếp xúc với dịch tiết chứa vi khuẩn.

Đặc biệt, mức độ miễn dịch bảo vệ trước các nhóm huyết thanh não mô cầu trong cộng đồng không đồng đều. Khi vi khuẩn lưu hành trong một tập thể có nhiều người chưa có miễn dịch tương ứng, nguy cơ xuất hiện các ca bệnh có thể tăng lên.

Tuy nhiên, cần lưu ý não mô cầu không lây lan dễ dàng qua việc chỉ ở chung một không gian trong thời gian ngắn. Nguy cơ chủ yếu liên quan đến tiếp xúc gần, kéo dài với người mang vi khuẩn, đặc biệt khi có tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp.