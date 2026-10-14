Loại trái gia vị bé như hạt tiêu, giá bán đắt đỏ vẫn được săn lùng

Trái sả rừng mọc tự nhiên ở khu vực miền núi Ba Tơ và Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Mùa thu hoạch thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 hằng năm, khi người dân vào rừng thu hái để bán cho các đầu mối và cửa hàng kinh doanh đặc sản.

Có kích thước nhỏ, chỉ tương đương hạt tiêu, trái sả rừng vẫn gây chú ý bởi mùi thơm khá đậm khi được vò nhẹ. Loại quả này mang hương sả đặc trưng, kèm vị cay nhẹ và hậu ngọt, phù hợp với khẩu vị của những người yêu thích các loại gia vị tự nhiên, có hương vị riêng biệt.

Do nguồn cung chủ yếu dựa vào việc thu hái trong tự nhiên, giá sả rừng trên thị trường hiện ở mức khá cao. Tại các đầu mối thu mua, sả tươi được bán với giá khoảng 100.000-150.000 đồng/kg. Trong khi đó, sả rừng đã phơi khô có giá từ 250.000-300.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với nhiều loại gia vị phổ biến khác.

Nguyên nhân khiến giá sả rừng duy trì ở mức cao là nguồn hàng phụ thuộc vào mùa vụ, sản lượng thu hái không ổn định và quả tươi khó bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thường. Sau khi thu hoạch, sả tươi dễ đổi màu nên người dân thường đem phơi khô để kéo dài thời gian sử dụng, thuận tiện cho việc đóng gói và vận chuyển đến các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh hàng tươi và hàng khô, sả rừng dầm ớt đóng hũ cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Sản phẩm này có mức giá vài chục nghìn đồng mỗi hũ, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình hoặc mua làm quà biếu. Nhờ được sơ chế sẵn, người mua có thể sử dụng ngay mà không mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Theo chia sẻ từ một cửa hàng kinh doanh nông sản miền Trung tại Hà Nội, sả rừng thường nhanh hết hàng sau mỗi đợt nhập. Các sản phẩm đã phơi khô hoặc ngâm ớt cũng được khách hàng quan tâm bởi dễ bảo quản, thuận tiện khi sử dụng và vận chuyển đi xa. Điều này cho thấy sức hút của những loại gia vị có nguồn gốc tự nhiên, mang hương vị vùng miền đang ngày càng rõ nét trên thị trường.

Trong chế biến món ăn, sả rừng không cần sử dụng với số lượng lớn. Chỉ cần giã dập một lượng nhỏ, người nội trợ đã có thể tạo mùi thơm cho các món cá kho, thịt kho, ốc hấp hay thịt trâu xào. Ngoài ra, quả còn được giã cùng muối và ớt xiêm để làm nước chấm cho các món nướng, món luộc.

Ưu điểm của loại gia vị này là tạo hương thơm nổi bật nhưng không quá lấn át vị tự nhiên của nguyên liệu chính. Nhờ đó, sả rừng không chỉ được người dân địa phương sử dụng trong bữa ăn thường ngày mà còn dần xuất hiện trong căn bếp của người tiêu dùng tại các đô thị.

Để bảo quản và sử dụng lâu dài, sả rừng tươi nên được giữ trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong thời gian phù hợp. Với những gia đình muốn tích trữ hoặc thường xuyên sử dụng, sản phẩm đã phơi khô là lựa chọn thuận tiện hơn.

Trước nhu cầu thị trường có xu hướng tăng, việc phát triển nguồn cung ổn định đang trở thành vấn đề được quan tâm. Chính quyền địa phương tại Quảng Ngãi đang nghiên cứu phương án quy hoạch vùng trồng sả rừng, hướng đến chủ động nguyên liệu, tạo điều kiện phát triển sản phẩm đặc sản địa phương và hạn chế phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu hái tự nhiên.

Nếu được tổ chức sản xuất phù hợp, trái sả rừng không chỉ mang lại thêm nguồn thu cho người dân miền núi mà còn có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa một loại gia vị bản địa đến gần hơn với người tiêu dùng ở nhiều địa phương.