Chiều 25-11, THPT Lê Văn Thiêm (áo đỏ) chạm trán THPT Hoàng Văn Thụ ở vòng 1/16 trên SVĐ Xuân Đỉnh

Nhập cuộc đầy chủ động, đại diện Long Biên bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước từ ngay phút thứ 2...

... do công của Trường An

Niềm vui đến sớm với thầy Hiệu trưởng Nguyễn Công Sở cùng đông đảo CĐV Lê Văn Thiêm trên khán đài

Những hồi trống tưng bừng vang lên tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ dưới sân

Bàn thắng sớm giúp tâm lý đội bóng áo đỏ thoải mái hơn

Họ tổ chức tấn công có ý đồ, khiến hàng thủ THPT Hoàng Văn Thụ nhiều phen chao đảo

Một trong những tình huống bị bỏ lỡ của THPT Lê Văn Thiêm

Tuy nhiên, đại diện Long Biên không phải chờ lâu...

... bởi ở phút 15, Đức Tú dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt

Thầy trò HLV Quang Thắng trao đổi chuyên môn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp

Khi hiệp 2 mới trôi qua vài phút, lại là Đức Tú ghi bàn giúp trường Lê Văn Thiêm dẫn 3-0

Tỉ số cách biệt khiến thầy Hiệu trưởng Nguyễn Công Sở và các CĐV Lê Văn Thiêm vô cùng hài lòng

Trong những phút cuối, yếu tố thể lực khiến đội bóng áo đỏ chơi chùng xuống

Tận dụng điều này, trường Hoàng Văn Thụ vùng lên mạnh mẽ...

... ghi liên tiếp 2 bàn nhờ công Anh Dũng và Nhật Quang

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi cầu thủ Lê Văn Thiêm phải căng mình bảo vệ thành quả

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc họ thở phào với tấm vé 1/8

Hình ảnh đẹp của cầu thủ hai đội khi tan trận

THPT Lê Văn Thiêm tri ân các CĐV nhà, tự tin hướng tới vòng 1/8 với đối thủ là THPT Nguyễn Gia Thiều.