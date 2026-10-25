Loại thuốc không cần kê đơn mới giúp giảm đỏ mắt do kích ứng

NỘI DUNG: 1. Brytly là thuốc gì, có tác dụng như thế nào? 2. Vì sao FDA phê duyệt brytly không cần kê đơn? 3. Những lưu ý khi sử dụng thuốc nhỏ mắt brytly 4. Khi nào đỏ mắt cần được khám?

1. Brytly là thuốc gì, có tác dụng như thế nào?

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa phê duyệt thuốc brytly - dung dịch nhỏ mắt chứa apraclonidine 0,125%, để giảm đỏ mắt do kích ứng nhẹ ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Đây là thuốc nhỏ mắt không cần kê đơn đầu tiên tại Mỹ chứa hoạt chất apraclonidine. Theo thông tin từ nhà sản xuất Alcon, chỉ với một giọt, thuốc có thể bắt đầu phát huy tác dụng sau khoảng một phút và giúp mắt trông trắng sáng hơn trong tối đa 12 giờ.

Đỏ mắt thường xuất hiện khi các mạch máu nhỏ trên bề mặt nhãn cầu giãn rộng, khiến lòng trắng mắt có màu hồng hoặc đỏ. Tình trạng này có thể liên quan đến các yếu tố như khô mắt, bụi hoặc những tác nhân gây kích ứng nhẹ. Brytly chứa apraclonidine, một hoạt chất thuộc nhóm chủ vận thụ thể alpha-adrenergic. Thuốc tác động lên các thụ thể này, làm co mạch máu trên bề mặt mắt, từ đó giảm biểu hiện đỏ mắt. Hiệu quả làm trắng mắt đến từ cơ chế co mạch, không phải do thay đổi màu sắc tự nhiên của nhãn cầu.

Cần lưu ý rằng brytly được phê duyệt để giảm đỏ mắt do kích ứng nhẹ, không phải để điều trị tất cả các nguyên nhân gây đỏ mắt. Việc triệu chứng giảm cũng không đồng nghĩa với nguyên nhân gây bệnh đã được giải quyết.

Thuốc brytly chỉ dùng trong trường hợp đỏ mắt do kích ứng nhẹ. Ảnh: AI.

2. Vì sao FDA phê duyệt brytly không cần kê đơn?

Apraclonidine không phải hoạt chất mới trong y học. Các chế phẩm chứa hoạt chất này với nồng độ cao hơn đã được sử dụng theo đơn trong nhãn khoa, chủ yếu để giảm áp lực nội nhãn trong một số trường hợp liên quan đến bệnh glôcôm hoặc thủ thuật laser.

Điểm mới của brytly là công thức apraclonidine 0,125% được phê duyệt để giảm đỏ mắt do kích ứng nhẹ và được bán không cần kê đơn tại Mỹ. Theo thông tin được công bố, việc phê duyệt nằm trong định hướng của FDA nhằm mở rộng khả năng tiếp cận một số thuốc không kê đơn. Đại diện cơ quan này cho biết việc tạo thêm lựa chọn tự chăm sóc sức khỏe cần đi kèm với yêu cầu về tính an toàn, hiệu quả và hướng dẫn sử dụng rõ ràng.

Việc một hoạt chất đã được sử dụng trong thuốc kê đơn không có nghĩa mọi công thức chứa hoạt chất đó đều có thể tự dùng. Nồng độ, chỉ định, đối tượng sử dụng và các cảnh báo của từng sản phẩm có thể khác nhau. Vì vậy, không sử dụng thuốc apraclonidine kê đơn thay cho brytly hoặc tự điều chỉnh nồng độ thuốc nhỏ mắt để giảm đỏ mắt.

3. Những lưu ý khi sử dụng thuốc nhỏ mắt brytly

Theo hướng dẫn sử dụng được công bố, brytly dành cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Người dùng cần đọc kỹ nhãn thuốc và tuân thủ liều lượng, tần suất sử dụng.

Không dùng quá hai lần mỗi ngày: Dùng thuốc nhỏ mắt nhiều hơn hướng dẫn không giúp mắt trắng sáng hơn. Nếu phải dùng thuốc thường xuyên để giảm đỏ mắt, người dùng nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì chỉ che giấu triệu chứng.

Tháo kính áp tròng trước khi nhỏ thuốc: Sau khi sử dụng brytly, cần chờ ít nhất 10 phút mới đeo kính trở lại. Nếu sử dụng thêm một loại thuốc nhỏ mắt khác, nên để cách nhau ít nhất 5 phút theo hướng dẫn của sản phẩm.

Khi nhỏ thuốc, cần tránh để đầu lọ chạm vào mắt, tay hoặc các bề mặt khác nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn dung dịch. Đậy nắp sau khi sử dụng và bảo quản theo hướng dẫn trên bao bì.

Người dùng cần ngừng thuốc và tìm tư vấn y tế nếu xuất hiện đau mắt, thay đổi thị lực, tình trạng đỏ hoặc kích ứng kéo dài, triệu chứng nặng lên hoặc không cải thiện sau ba ngày. Đặc biệt, nếu mắt đỏ kèm đau nhiều, sợ ánh sáng, nhìn mờ hoặc giảm thị lực, cần được khám sớm thay vì tự dùng thuốc làm trắng mắt. Những biểu hiện này có thể liên quan đến các bệnh lý cần được đánh giá và điều trị kịp thời.

4. Khi nào đỏ mắt cần được khám?

Đỏ mắt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như khô mắt, dị ứng, viêm bờ mi, kích ứng do kính áp tròng hoặc các bệnh lý khác của mắt. Mỗi nguyên nhân có thể cần cách xử trí riêng.

Chẳng hạn, người bị khô mắt có thể cần điều chỉnh môi trường, thói quen sử dụng thiết bị điện tử hoặc dùng sản phẩm bôi trơn mắt phù hợp.

Trường hợp dị ứng cần xác định yếu tố gây dị ứng và lựa chọn biện pháp điều trị thích hợp. Nếu có nhiễm trùng hoặc tổn thương giác mạc, việc chỉ dùng thuốc co mạch để giảm đỏ có thể khiến người bệnh chậm nhận biết vấn đề cần xử trí.

Do đó, brytly phù hợp với mục đích giảm tạm thời tình trạng đỏ mắt do kích ứng nhẹ, không phải giải pháp thay thế cho việc khám mắt khi có triệu chứng bất thường.

Hiện thông tin phê duyệt nói trên áp dụng tại Mỹ. Người tiêu dùng Việt Nam cần kiểm tra tình trạng đăng ký lưu hành, nguồn gốc và hướng dẫn sử dụng tại thị trường trong nước trước khi cân nhắc sử dụng sản phẩm.