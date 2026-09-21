Loại thịt nhiều người sợ béo, hóa ra giàu đạm và sắt: Chợ Việt bán đầy, ăn đúng cách rất đáng tiền

Đó chính là thịt vịt - thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Từ vịt luộc, vịt quay đến cháo, bún, miến vịt…, loại thịt này dễ chế biến thành nhiều món ăn.

Xét về dinh dưỡng, thịt vịt cung cấp lượng protein đáng kể cùng sắt, phốt pho và nhiều vitamin nhóm B. Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam cập nhật năm 2026, 100g thịt vịt tươi cung cấp khoảng 17,8g protein, trong khi 100g lườn vịt luộc có khoảng 27,57g protein.

Một nguồn dữ liệu thành phần thực phẩm khác ghi nhận 100g thịt vịt quay cả da cung cấp khoảng 19g protein và 2,7mg sắt. Hàm lượng cụ thể có thể thay đổi tùy phần thịt và cách chế biến.

Thịt vịt là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt

Giàu sắt và protein, hỗ trợ quá trình tạo máu

Một trong những điểm đáng chú ý của thịt vịt là hàm lượng sắt.

Sắt cần thiết cho quá trình tạo hemoglobin - thành phần của hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy. Bên cạnh đó, protein tham gia xây dựng và sửa chữa các mô của cơ thể.

Thịt vịt cũng cung cấp vitamin B12. Đây là vitamin cần thiết cho quá trình hình thành tế bào hồng cầu, duy trì chức năng thần kinh và tổng hợp DNA. Vì thế, thịt vịt có thể là một trong nhiều nguồn thực phẩm góp phần bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn thịt vịt có thể điều trị thiếu máu.

Phốt pho cũng là khoáng chất có trong thịt vịt. Chất này tham gia vào cấu trúc của xương và răng cũng như nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Dù vậy, để duy trì xương khỏe mạnh vẫn cần một chế độ ăn cân bằng với đủ canxi, vitamin D, protein cùng vận động phù hợp.

Ngoài ra, thịt vịt còn cung cấp selen. Khoáng chất này tham gia vào hoạt động của các protein có vai trò trong chuyển hóa hormone tuyến giáp, tổng hợp DNA và bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Thịt vịt được chế biến thành nhiều món ăn ngon

Ăn thịt vịt thế nào để hạn chế nạp quá nhiều chất béo?

Giá trị dinh dưỡng của thịt vịt phụ thuộc khá nhiều vào phần thịt được lựa chọn.

Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam cho thấy 100g lườn vịt luộc chứa khoảng 163 kcal, 27,57g protein và 5,9g chất béo. Trong khi đó, 100g thịt vịt luộc tính chung có thể chứa khoảng 30,28g chất béo.

Sự khác biệt này cho thấy việc chọn phần thịt nạc và hạn chế da, mỡ có thể giúp giảm đáng kể lượng chất béo trong khẩu phần.

Cách chế biến cũng rất quan trọng. Vịt luộc, hấp hoặc chế biến ít dầu mỡ sẽ khác đáng kể so với các món chiên, quay nhiều dầu, ăn kèm nước sốt nhiều đường hoặc muối.

Vì vậy, thay vì coi thịt vịt là một loại “thịt trường thọ”, cách phù hợp hơn là xem đây như một nguồn protein và vi chất quen thuộc, dễ tìm. Giá trị sức khỏe lâu dài vẫn phụ thuộc vào toàn bộ chế độ ăn, khẩu phần và cách chế biến chứ không đến từ riêng một loại thực phẩm.