Loại thiết bị văn phòng mà Trung Quốc không thể có

Rào cản về sở hữu trí tuệ khiến các nhà sản xuất Trung Quốc khó tham gia vào thị trường máy in. Ảnh: Bloomberg.

Theo Zebra Consumer, những thương hiệu như HP, Canon và Epson vẫn giữ vị thế hàng đầu tại thị trường máy in Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà sản xuất nội địa gặp khó khăn khi muốn mở rộng thị phần. Rào cản đầu tiên nằm ở công nghệ. Khác với nhiều thiết bị điện tử thông thường, máy in đòi hỏi sự kết hợp của cơ khí chính xác, quang học, vật liệu, hoá học và phần mềm.

Một máy in laser phải phối hợp nhiều bộ phận như bộ phận tạo ảnh, trống in, hệ thống cấp mực và bộ điều khiển. Các linh kiện cần hoạt động chính xác để bảo đảm chất lượng bản in và độ bền thiết bị.

Thách thức lớn hơn đến từ hệ thống bằng sáng chế do những nhà sản xuất lâu năm nắm giữ. Theo Haiwainet, ngành máy in có hơn 100.000 bằng sáng chế còn hiệu lực trên toàn cầu. Phần lớn thuộc về các doanh nghiệp Mỹ và Nhật Bản.

Ông Zhang Xibei, người phụ trách mảng máy in trong hệ sinh thái Xiaomi, cho biết các thương hiệu nước ngoài đã xây dựng hàng rào sở hữu trí tuệ suốt nhiều thập kỷ. Theo ông, doanh nghiệp mới muốn tham gia thị trường phải trả phí cấp phép công nghệ lớn. Nếu không, họ có nguy cơ đối mặt với những vụ kiện vi phạm bằng sáng chế.

Chuỗi cung ứng khép kín cũng khiến việc sản xuất máy in khó khăn hơn. Một số nhà sản xuất lớn thường tự phát triển linh kiện quan trọng hoặc ký thoả thuận độc quyền với nhà cung cấp. Điều này khiến doanh nghiệp mới khó tiếp cận những bộ phận đã được thương mại hoá.

Ông Yin Aiguo, Phó tổng giám đốc Pantum, cho biết nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trong giai đoạn đầu không thể mua được các linh kiện phù hợp trên thị trường. Họ buộc phải tự nghiên cứu hoặc xây dựng mạng lưới cung ứng riêng.

Ngoài công nghệ, quy mô thị trường cũng là vấn đề đáng lo ngại. Theo số liệu được Zebra Consumer dẫn lại, lượng máy in xuất xưởng toàn cầu năm 2025 đạt 77,16 triệu chiếc, giảm 2% so với năm trước. Riêng máy in laser giảm 5%, còn 26,39 triệu chiếc.

Tại Trung Quốc, lượng máy in xuất xưởng đạt 13,63 triệu chiếc, giảm 6%. Xu hướng này tiếp tục trong nửa đầu năm 2026 khi doanh số giảm gần 10%.

Thị trường thu hẹp khiến các doanh nghiệp khó thu hồi chi phí đầu tư nghiên cứu. Trong khi đó, ngành máy in thường áp dụng mô hình bán thiết bị với giá thấp và thu lợi nhuận từ mực in cùng vật tư thay thế.

Những con số này cho thấy thách thức của doanh nghiệp Trung Quốc không còn nằm ở khả năng sản xuất. Họ còn phải cạnh tranh với các thương hiệu lâu năm trong một thị trường đang ngày càng khó tăng trưởng.