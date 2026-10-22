Loại rau 'trường thọ' được nhiều người ưa chuộng, chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không ăn sống

Loại rau đang được nhắc đến là rau mì chính.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam, cho biết nhiều người lần đầu nghe đến tên "cây mì chính" thường lầm tưởng liên quan đến bột ngọt (monosodium glutamat).

Thực tế, cây không tạo ra bột ngọt và cũng không chứa chất này. Cái tên dân gian xuất phát từ việc lá sau khi nấu chín có vị ngọt tự nhiên, giúp món ăn thêm đậm đà. Đây là loài Cnidoscolus aconitifolius, còn gọi là chaya hay "rau chân vịt Mexico".

Tại Mexico và các nước Trung Mỹ, đây là loại rau rất phổ biến. Người dân thường dùng lá non để luộc, nấu canh, xào hoặc nấu cùng thịt và đậu. Những năm gần đây, cây được trồng tại nhiều địa phương ở Việt Nam nhờ đặc tính sinh trưởng khỏe, dễ trồng và cho thu hoạch quanh năm.

Cây rau mì chính. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Loại rau này còn được gọi là "rau trường thọ" nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Nghiên cứu cho thấy lá mì chính chứa hàm lượng protein cao hơn nhiều loại rau lá xanh thông thường, đồng thời giàu vitamin A, vitamin C, canxi, kali, sắt và chất xơ.

Ngoài ra, cây chứa flavonoid cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận chiết xuất lá có khả năng chống viêm và hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở mức độ nhất định.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Phương nhấn mạnh cái tên "rau trường thọ" chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, chưa có bằng chứng cho thấy ăn loại rau này giúp kéo dài tuổi thọ.

Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Điểm quan trọng nhất là người dân tuyệt đối không ăn sống lá mì chính. Trong lá tươi chứa các glycosid sinh cyanid. Khi nấu chín khoảng 15-20 phút trong nồi mở nắp, các hợp chất độc hại này sẽ bị phân hủy hoặc bay hơi đáng kể, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngoài việc nấu chín, người dân địa phương còn có kinh nghiệm không dùng nồi nhôm để chế biến, do các acid hữu cơ trong lá có thể phản ứng với nhôm làm ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Mọi người tốt nhất nên sử dụng nồi inox hoặc nồi đất.

Trên Sức khỏe & Đời sống, lương y Trần Đăng Tài gợi ý các bước sơ chế và khử độc cơ bản đối với rau mì chính như sau:

Rửa và cắt nhỏ: Rửa sạch lá dưới vòi nước, loại bỏ phần cuống già cứng rồi xắt nhỏ lá rau.

Luộc chín (Khử độc): Thả rau vào nồi nước sôi và luộc liên tục trong 15 đến 20 phút. Bạn nên mở nắp vung khi luộc để khí độc thoát ra ngoài tốt hơn.

Vớt rau: Dùng rây vớt phần lá rau ra, để ráo.

Nước luộc cây rau mì chính rất giàu Vitamin C và khoáng chất, bạn có thể giữ lại để uống như trà hoặc làm nước dùng nấu canh sau khi đã luộc đủ thời gian. Lưu ý nước luộc thứ lần 2.

Các cách chế biến cây rau mì chính

-Cây rau mì chính xào trứng (Kiểu truyền thống): Xào hành tây thái nhỏ trong dầu nóng cho đến khi thơm. Thêm lá mì chính đã nấu chín và thái nhỏ vào đảo đều. Đổ trứng đã đánh vào và nấu cho đến khi trứng đông lại.

-Nấu canh và súp: Cho lá rau mì chính đã luộc vào các món súp gà, súp rau củ, hoặc hầm cùng thịt lợn.

-Luộc và nêm gia vị: Sau khi luộc 20 phút, vớt lá ra và ăn với bơ tan chảy, muối hoặc dầu đã đun sôi.

-Xào tỏi và hành tây: Đun nóng dầu ăn hoặc bơ trong chảo. Thêm nhiều tỏi băm, hành tây thái hạt lựu và một ít cà chua thái hạt lựu vào đảo đều cho đến khi thơm. Thêm lá mì chính đã nấu chín và đảo nhanh trên lửa lớn trong 2 phút. Nêm muối và tiêu đen.

-Làm nhân bánh Tamales (Món Mexico): Người Maya thường trộn lá cây mì chính luộc cắt nhỏ vào bột ngô bọc nhân trứng, xốt cà chua và hạt bí để làm món bánh tamales Dzotobichay truyền thống.

-Súp kem kiểu Maya: Xay nhuyễn lá cây mì chính đã nấu chín với nước dùng rau củ, hành tây và tỏi trong máy xay sinh tố cho đến khi mịn. Đổ vào nồi, thêm sữa hoặc kem tươi và đun nóng. Nêm muối và tiêu để tạo thành món súp kem màu xanh ngọc bích.

-Món hầm, cà ri hoặc mì Ý: Vì rau mì chính không dễ bị nát khi nấu lâu, nên rất thích hợp cho các món hầm, cà ri hoặc nước xốt mì Ý. Nó hấp thụ nước dùng rất tốt và trở nên vô cùng thơm ngon.