Loại rau mọc từ cây gia vị nhà nào cũng dùng, giàu vitamin C, đem xào thịt giòn ngọt cực ngon

Ngồng tỏi – phần chồi non giòn ngọt, giàu dưỡng chất

Ngồng tỏi là phần chồi non mọc lên từ cây tỏi, có thân dài, màu xanh và kết cấu giòn. Khác với củ tỏi có vị cay nồng rõ rệt, ngồng tỏi mang hương thơm nhẹ hơn, khi nấu chín có vị ngọt và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu.

Ngồng tỏi cung cấp vitamin C, chất xơ cùng một số khoáng chất như selen và kẽm. Vitamin C góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa. Trong khi đó, chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động tiêu hóa.

Giống những bộ phận khác của cây tỏi, ngồng tỏi cũng chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Một số hợp chất từ tỏi được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn. Tuy nhiên, không nên xem việc ăn ngồng tỏi là biện pháp thay thế thuốc kháng sinh hoặc điều trị tình trạng cholesterol cao.

Điểm hấp dẫn của loại rau này còn nằm ở khả năng chế biến đa dạng. Ngồng tỏi có thể xào với thịt lợn, thịt bò, tôm, vẹm hoặc các loại hải sản khác. Khi nấu vừa chín tới, thân rau vẫn giữ được độ giòn và màu xanh đẹp mắt. Dù kết hợp với nguyên liệu nào, ngồng tỏi vẫn mang đến vị giòn ngọt đặc trưng, giúp bữa cơm gia đình thêm phong phú và hấp dẫn.

Hai món ngồng tỏi xào giòn ngon, dễ đổi vị cho bữa cơm

Ngồng tỏi xào vẹm

Để thực hiện món ăn này, có thể chuẩn bị khoảng 300g ngồng tỏi, 200g thịt vẹm, một quả ớt đỏ ngọt, gừng, hành lá, tương đậu bản cùng các gia vị như hạt nêm và bột hoa tiêu.

Trước tiên, nhặt bỏ phần gốc già của ngồng tỏi, rửa sạch rồi cắt thành những đoạn vừa ăn. Thịt vẹm làm sạch, chần nhanh trong nước sôi rồi vớt ra để ráo. Ngồng tỏi cũng có thể chần sơ để giữ màu xanh và rút ngắn thời gian xào.

Tiếp đó, phi thơm gừng và hành, thêm tương đậu bản rồi cho thịt vẹm vào đảo trên lửa lớn. Khi vẹm đã thấm gia vị, cho ớt thái sợi và ngồng tỏi vào xào cùng.

Nêm nếm vừa ăn, đảo nhanh tay đến khi ngồng tỏi chín tới thì tắt bếp. Thành phẩm có vị ngọt của vẹm, độ giòn của rau và hương thơm đậm đà từ các loại gia vị.

Ngồng tỏi xào thịt ba chỉ

Một cách chế biến khác là kết hợp 300g ngồng tỏi với khoảng 300g thịt ba chỉ, gừng, hành lá, tương ớt, tương đậu bản và một ít rượu nấu ăn.

Thịt ba chỉ được luộc cùng gừng, hành và rượu nấu ăn khoảng 25 phút, sau đó vớt ra, để nguội bớt rồi thái lát mỏng. Ngồng tỏi rửa sạch, cắt khúc.

Cho thịt vào chảo nóng, đảo đến khi phần mỡ tiết ra và bề mặt thịt hơi xém vàng. Tiếp tục thêm gừng, tương đậu bản và tương ớt, đảo đều cho dậy mùi thơm.

Cuối cùng, cho ngồng tỏi vào xào nhanh đến khi rau chín, vẫn giữ được độ giòn. Món ăn có vị béo của thịt ba chỉ, vị cay nhẹ của gia vị và độ ngọt tự nhiên của ngồng tỏi, thích hợp dùng cùng cơm nóng.

Khi chọn mua ngồng tỏi, nên ưu tiên những bó có thân xanh, chắc, không bị héo úa hoặc mềm nhũn. Tránh xào quá lâu vì rau dễ mất độ giòn, ảnh hưởng đến hương vị món ăn.