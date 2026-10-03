Loại rau gia vị quen thuộc nên ăn thường xuyên, tốt cho tiêu hóa và tim mạch

Lá hẹ có thực sự tốt cho sức khỏe như nhiều người vẫn truyền tai? Ăn hẹ thường xuyên có lợi gì, nên ăn bao nhiêu là phù hợp và những ai cần lưu ý khi sử dụng loại rau này? (Đinh Thị Hằng - Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Lá hẹ không chỉ tạo mùi thơm cho món ăn mà còn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Đây là loại rau gia vị có thể dễ dàng thêm vào bữa cơm hằng ngày.

Trong mâm cơm của người Việt, lá hẹ xuất hiện trong nhiều món quen thuộc như trứng chiên, canh đậu phụ, cháo hay các món xào. Loại rau này có vị thơm đặc trưng, dễ kết hợp với nhiều thực phẩm và có giá trị dinh dưỡng nhất định.

Bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

Lá hẹ cung cấp chất xơ, thành phần quan trọng đối với hoạt động của hệ tiêu hóa. Bổ sung đủ chất xơ từ rau xanh hỗ trợ nhu động ruột và góp phần hạn chế táo bón.

Lá hẹ - thực phẩm có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Bạn có thể đưa loại rau này vào chế độ ăn đa dạng cùng các nguồn chất xơ khác như rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

Chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi

Hẹ thuộc nhóm rau họ hành, chứa các hợp chất lưu huỳnh và nhiều chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu về các loại rau thuộc nhóm này cho thấy những hợp chất thực vật có thể góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Tuy nhiên, ăn hẹ không thể thay thế thuốc điều trị bệnh. Giá trị của loại rau này chủ yếu nằm ở việc bổ sung vào một chế độ ăn cân bằng, đa dạng.

Có thể chế biến thành nhiều món đơn giản

Hẹ có thể dùng tươi hoặc nấu chín trong nhiều món ăn. Trứng chiên lá hẹ là món đơn giản, dễ chế biến. Hẹ thái nhỏ, trộn cùng trứng rồi chiên vừa chín tới.

Canh đậu phụ thịt băm nấu hẹ có vị thanh nhẹ, phù hợp với bữa cơm gia đình. Bạn có thể cho hẹ vào sau cùng để rau vừa chín tới, giữ được màu xanh và mùi thơm.

Cháo thêm lá hẹ cũng là một lựa chọn khi muốn đổi vị. Hẹ nên được cho vào khi cháo gần chín và sử dụng ngay.

Trong quan niệm Đông y, hẹ có vị cay, ngọt, tính ấm và được sử dụng trong một số bài thuốc cổ truyền. Tuy nhiên, những quan niệm này không đồng nghĩa với việc lá hẹ có thể điều trị hoặc phòng ngừa mọi bệnh lý.

Lưu ý, lá hẹ là thực phẩm, vì vậy nên sử dụng với lượng phù hợp trong chế độ ăn đa dạng. Người có bệnh lý đặc biệt hoặc đang điều trị bằng thuốc không nên tự dùng như một phương pháp điều trị thay thế.