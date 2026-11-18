Theo First For Women, danh sách dựa trên bảng đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ. Cải xoong đứng đầu với 100 điểm, tiếp theo là cải thảo (91,99 điểm), cải cầu vồng (89,27 điểm), lá củ dền (87,08 điểm) và rau chân vịt (86,43 điểm). Rau diếp xoăn đứng thứ sáu với 73,36 điểm, ngay trước xà lách với 70,73 điểm. Ba vị trí còn lại lần lượt thuộc về rau mùi tây (65,59 điểm), xà lách Romaine (63,48 điểm) và rau cải rổ (62,49 điểm).

Ở Việt Nam, xà lách được bán phổ biến tại các chợ và cửa hàng với giá bình dân. Trong bữa cơm, đây là một loại rau ăn sống quen thuộc. Người nội trợ cũng có thể luộc, xào hoặc dùng rau làm nước ép. Sự đa dạng trong cách chế biến giúp xà lách dễ có mặt trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Ở Việt Nam, xà lách được bán phổ biến tại các chợ và cửa hàng với giá bình dân. Ảnh minh họa

Trong các vitamin có trong xà lách, folate tham gia vào quá trình tạo hồng cầu và phân chia tế bào. Nhu cầu folate tăng trong thai kỳ để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Vitamin A có vai trò với thị lực và hệ miễn dịch. Một khẩu phần 47 g xà lách cung cấp 23% lượng vitamin A khuyến nghị hằng ngày. Xà lách còn chứa vitamin K, dưỡng chất góp phần duy trì sức khỏe xương.

Axit caffeic, vitamin C và flavonol là những chất chống oxy hóa có trong xà lách. Chúng có khả năng trung hòa các gốc tự do, qua đó giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Vitamin C đồng thời tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch. Vitamin A cũng góp phần điều hòa chức năng miễn dịch và giảm viêm.

Xà lách ít calo và cung cấp chất xơ, nên có thể xuất hiện trong khẩu phần của người muốn kiểm soát cân nặng. Chất xơ di chuyển chậm qua đường tiêu hóa, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn. Nhờ vậy, người ăn có thể bớt muốn ăn vặt giữa các bữa.

Xà lách ít calo và cung cấp chất xơ, nên có thể xuất hiện trong khẩu phần của người muốn kiểm soát cân nặng. Ảnh minh họa

Đối với hệ tiêu hóa, chất xơ trong xà lách có thể giúp giảm nguy cơ táo bón và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Việc duy trì các vi khuẩn có lợi trong đường ruột góp phần hỗ trợ quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng và hoạt động của hệ miễn dịch. Bổ sung chất xơ còn có thể giúp giảm nguy cơ gặp một số vấn đề tiêu hóa khác như trĩ và trào ngược dạ dày.

Đối với mắt, vitamin A có vai trò duy trì thị lực và liên quan đến các vấn đề như khô mắt, quáng gà. Xà lách cũng cung cấp vitamin C. Cả hai vitamin đều là những dưỡng chất có vai trò đối với sức khỏe mắt.

(t/h theo Lao Động, Dân Trí, Thanh Niên)