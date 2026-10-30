Loại rau được chuyên gia Mỹ 'khen hết lời', hóa ra ở Việt Nam ra chợ là thấy

Những lợi ích sức khỏe đáng chú ý của đậu cô ve

Không chỉ là loại rau bình dân, dễ tìm ở chợ Việt, đậu cô ve còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Trong 100g đậu cô ve luộc chỉ cung cấp khoảng 31 kcal, nhưng có 3,1g chất xơ, 323mg kali, 90,7mcg vitamin K cùng vitamin C, folate và magie.

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, ăn đậu cô ve thường xuyên với lượng hợp lý có thể mang lại nhiều lợi ích:

Đậu cô ve giúp điều hòa huyết áp, làm sạch mỡ máu. Ảnh: Serious Eats.

Giúp xương chắc khỏe: Đậu cô ve giàu vitamin K và mangan, hai dưỡng chất tham gia vào quá trình hình thành, duy trì cấu trúc xương.

Tốt cho tim mạch: Kali, magie và chất xơ góp phần hỗ trợ điều hòa huyết áp, kiểm soát cholesterol LDL, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chống oxy hóa: Vitamin C, beta-carotene và lutein giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần: Folate tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh, góp phần duy trì chức năng não bộ và điều hòa tâm trạng.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin C trong đậu cô ve hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào.

Cải thiện tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ dồi dào giúp thúc đẩy nhu động ruột, hạn chế táo bón và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Chất xơ làm chậm quá trình hấp thu đường, góp phần hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Bảo vệ thị lực: Vitamin A và lutein hỗ trợ duy trì chức năng mắt, bảo vệ võng mạc trước các tác động gây hại.

Hỗ trợ chuyển hóa năng lượng: Các vitamin nhóm B tham gia chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein thành năng lượng cho cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Đậu cô ve ít calo, giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá mức.

Ảnh minh họa

Chuyên gia dinh dưỡng Whitson ở Mỹ đánh giá: "Đậu cô ve có chứa nhiều folate và kali, 2 chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Những chất dinh dưỡng này cũng giúp điều hòa huyết áp nếu chúng ta duy trì cả một lối sống lành mạnh như chế độ ăn khoa học và tập luyện thường xuyên".

Với giá trị dinh dưỡng phong phú, đậu cô ve là loại rau nên được bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Nên kết hợp với nhiều loại rau củ và thực phẩm khác để đảm bảo chế độ ăn đa dạng, cân đối. Đậu cô ve chỉ có tác dụng hỗ trợ sức khỏe, không thay thế thuốc điều trị bệnh.

Gợi ý 5 món ngon, dễ làm từ đậu cô ve

Để bổ sung loại rau này vào thực đơn gia đình, bạn có thể tham khảo một số cách chế biến đơn giản dưới đây:

1. Đậu cô ve xào mộc nhĩ

Đậu cô ve tước bỏ xơ, cắt khúc, rửa sạch. Mộc nhĩ ngâm nở, thái nhỏ. Phi thơm tỏi, cho mộc nhĩ và đậu vào xào cùng một chút nước. Nêm gia vị vừa ăn, đảo đến khi rau chín tới là được.

2. Sườn heo om rau củ

Sườn heo chặt miếng, chần sơ rồi cho vào nồi hầm. Thêm cà rốt, khoai tây, đậu cô ve và các loại rau củ tùy thích. Ninh nhỏ lửa đến khi nguyên liệu chín mềm, nêm nếm vừa ăn.

3. Há cảo nhân thịt heo và đậu cô ve

Đậu cô ve luộc sơ, để nguội rồi thái nhỏ. Trộn cùng thịt heo xay, hành lá và gia vị. Dùng hỗn hợp làm nhân bánh, bọc trong vỏ há cảo rồi đem hấp chín.

4. Đậu cô ve xào thịt băm

Đậu cô ve rửa sạch, cắt xéo. Phi thơm hành tỏi, cho thịt heo băm vào xào chín, sau đó thêm đậu và một chút nước. Đảo đều đến khi đậu chín tới, nêm gia vị vừa ăn.

5. Mì xào rau củ thập cẩm

Đậu cô ve, cà rốt và các loại rau củ rửa sạch, cắt nhỏ. Xào chín nguyên liệu cùng thịt hoặc sườn đã sơ chế, sau đó cho mì vào đảo đều. Nêm gia vị vừa miệng, thêm hành lá rồi thưởng thức.

- Nên chọn mua đậu cô ve tươi, có màu xanh đậm và không có đốm nâu.

- Chế biến đa dạng như luộc, xào, nấu canh, salad,...

- Đậu cô ve có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong vài ngày đến 1 tuần sau khi thu hoạch.

Dù có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng cũng không nên ăn quá nhiều đậu cô ve. Chỉ nên ăn lượng vừa phải, khoảng 100-200g mỗi ngày.

Đậu cô ve có thể gây đầy hơi ở một số người. Nếu bạn gặp vấn đề này, hãy thử nấu chín kỹ hơn hoặc ăn với lượng nhỏ hơn.