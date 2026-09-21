Loại rau có tên liên quan đến động vật đạt 86,43 điểm dinh dưỡng: Việt Nam trồng nhiều, chỉ 30-45 ngày đã thu hoạch

Cải bó xôi còn được gọi là rau bina hay rau chân vịt. Loại rau này có lá xanh đậm, mềm, vị ngọt thanh, hơi bùi và được sử dụng trong nhiều món ăn như xào, nấu canh, salad, sinh tố hay nhúng lẩu.

Tại Việt Nam, cải bó xôi được bán khá phổ biến ở chợ, siêu thị và cửa hàng thực phẩm. Giá bán có thể dao động khoảng 30.000-60.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Cải bó xôi ưa thời tiết mát, vì vậy được trồng nhiều tại Lâm Đồng và một số khu vực miền núi phía Bắc. Ở các tỉnh đồng bằng, cây cũng có thể phát triển nếu được gieo vào thời điểm thời tiết phù hợp.

Một ưu điểm khác là thời gian sinh trưởng tương đối ngắn. Tùy giống, đất, nhiệt độ và cách chăm sóc, sau khoảng 30-45 ngày kể từ khi gieo hạt, người trồng có thể bắt đầu thu hoạch.

Tại Việt Nam, cải bó xôi được bán khá phổ biến ở chợ, siêu thị và cửa hàng thực phẩm - Ảnh minh hoạ

Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng mật độ dinh dưỡng

Cải bó xôi được đánh giá cao nhờ hàm lượng dưỡng chất đáng chú ý.

Trong nghiên cứu Defining Powerhouse Fruits and Vegetables: A Nutrient Density Approach đăng trên tạp chí Preventing Chronic Disease của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các nhà nghiên cứu đánh giá thực phẩm dựa trên mật độ của 17 dưỡng chất như kali, chất xơ, protein, canxi, sắt, folate, kẽm cùng các vitamin A, B6, B12, C, D, E và K.

Kết quả, cải bó xôi đạt 86,43 điểm, đứng thứ 5, sau cải xoong, cải thảo, cải cầu vồng và lá củ dền.

Đây cũng là loại rau cung cấp nhiều vitamin K, vitamin A, vitamin C, folate, kali cùng các carotenoid và hợp chất chống oxy hóa.

Nhờ hàm lượng vitamin K, cải bó xôi góp phần cung cấp dưỡng chất cần thiết cho quá trình duy trì sức khỏe xương. Chất xơ và nước trong rau cũng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, trong khi kali là khoáng chất có vai trò trong việc duy trì huyết áp bình thường.

Cải bó xôi còn chứa beta-carotene, chất cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A. Đây là vitamin cần thiết đối với thị lực, hệ miễn dịch và sức khỏe của da.

Đáng chú ý, các loại rau lá xanh như cải bó xôi cũng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin. Hai carotenoid này hiện diện trong võng mạc và có đặc tính chống oxy hóa, vì vậy một chế độ ăn đa dạng với rau lá xanh được xem là có lợi cho sức khỏe mắt.

Cải bó xôi được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn - Ảnh minh hoạ

Tốt nhưng không phải càng ăn nhiều càng có lợi

Dù giàu dinh dưỡng, cải bó xôi không phải thực phẩm có tác dụng chữa bệnh và cần được sử dụng như một phần của chế độ ăn cân bằng.

Đặc biệt, người đang sử dụng thuốc chống đông máu như warfarin cần chú ý bởi cải bó xôi chứa nhiều vitamin K. Việc thay đổi đột ngột lượng thực phẩm giàu vitamin K trong khẩu phần có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

Người có vấn đề về chức năng thận hoặc được bác sĩ yêu cầu kiểm soát lượng kali trong chế độ ăn cũng cần chú ý khẩu phần phù hợp.

Với người khỏe mạnh, cải bó xôi có thể được kết hợp linh hoạt trong bữa ăn. Rau có thể xào nhanh với tỏi, nấu cùng thịt băm, tôm, trứng, dùng trong salad hoặc làm nguyên liệu cho các món mì, sinh tố.

Điểm đáng chú ý của loại rau này không nằm ở những lời quảng cáo như “thần dược” hay “nhân sâm xanh”, mà ở mật độ dinh dưỡng cao, dễ chế biến, thời gian trồng ngắn và khá phổ biến tại Việt Nam.