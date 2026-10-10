Loại quả xưa trồng ven hàng rào, chín thơm nức cả vườn, nay lên tầm đặc sản được người thành phố săn tìm

Ở các tỉnh miền Nam, mít là loại cây ăn quả quen thuộc, thường được trồng trong vườn nhà hoặc ven hàng rào. Bên cạnh mít Thái, mít nghệ hay những giống mít có quả lớn, mít tố nữ cũng được nhiều người yêu thích nhờ hương vị riêng.

Trong đó, mít tố nữ rặc được biết đến là giống mít mang nhiều đặc điểm của dòng mít xưa. Loại quả này không nổi bật về kích thước nhưng lại hấp dẫn người ăn bởi phần múi thơm, ngọt và có độ mềm dẻo đặc trưng.

Mít tố nữ được nhiều người yêu thích nhờ hương vị riêng - Ảnh minh hoạ

Quả nhỏ nhưng nhiều múi, thơm béo phảng phất hương sầu riêng

Mít tố nữ rặc thường có quả nhỏ, dáng thuôn dài, trọng lượng khoảng 1kg mỗi quả. Vỏ mít tương đối dày, gai thấp và dẹt. Khi chín, vỏ chuyển dần từ xanh sang xanh vàng hoặc vàng nâu.

Nếu chỉ nhìn bên ngoài, những quả mít nhỏ có thể không bắt mắt bằng các giống mít quả lớn. Tuy nhiên, khi bổ ra, phần bên trong lại có nhiều múi màu vàng đậm hoặc vàng cam.

Múi mít tố nữ rặc mềm, mọng, ít xơ, hạt khá lớn nhưng phần thịt có độ dày nhất định. Đặc biệt, số lượng múi tương đối nhiều so với kích thước quả. Một điểm thú vị của mít tố nữ là cách tách múi. Khi quả chín, phần cùi có thể được rút ra tương đối dễ dàng, kéo theo các múi mít bám quanh lõi thành từng cụm.

Múi mít tố nữ rặc mềm, mọng, ít xơ, hạt khá lớn nhưng phần thịt có độ dày nhất định - Ảnh minh hoạ

Điều khiến nhiều người nhớ đến loại quả này nhất chính là hương thơm. Mít tố nữ rặc khi chín có mùi thơm đậm, vị ngọt béo và phảng phất hương sầu riêng.

Khác với những giống mít có múi giòn, mít tố nữ thiên về độ mềm dẻo. Khi thưởng thức, người ăn có thể cảm nhận vị ngọt đậm cùng mùi thơm lưu lại khá lâu.

Với những người từng sinh sống ở vùng quê miền Nam, hương vị mít tố nữ còn gợi nhớ những khu vườn cây ăn trái và các giống mít được trồng từ nhiều năm trước.

Từ giống mít vườn nhà đến đặc sản

Hiện nay, trên thị trường có nhiều giống mít tố nữ với đặc điểm và chất lượng khác nhau. Trong đó, mít tố nữ rặc được một số người bán giới thiệu là dòng mít giữ được những nét đặc trưng của giống xưa.

Theo mức giá được ghi nhận trên thị trường, loại mít này được rao bán khoảng 60.000–90.000 đồng/kg, tùy chất lượng và nơi bán. Đây là mức giá tham khảo, không phải giá cố định tại mọi thời điểm.

Mít tố nữ rặc khi chín có hình thức rất bắt mắt - Ảnh minh hoạ

Những quả mít chín cây, có hương thơm đậm và múi đẹp thường được người yêu thích loại trái cây này ưu tiên lựa chọn.

Mít tố nữ vốn gắn bó với nhiều vùng trồng cây ăn quả ở miền Nam, trong đó có Đồng Nai. Cây thích hợp với điều kiện khí hậu ấm áp, nhiều nắng và đất có khả năng thoát nước tốt. Để duy trì đặc điểm của giống, nhà vườn thường sử dụng phương pháp ghép cây. Nếu được chăm sóc thuận lợi, cây có thể bắt đầu cho quả sau khoảng 2–3 năm.

Sau khi bước vào thời kỳ cho trái, cây có thể tiếp tục được thu hoạch trong nhiều năm nếu sinh trưởng khỏe mạnh và được chăm sóc phù hợp. Khi quả gần chín, gai trên vỏ có xu hướng giãn ra, màu sắc thay đổi và bắt đầu xuất hiện mùi thơm. Mít chín cây thường có hương vị đậm đà nhưng cũng mềm hơn, vì vậy cần cẩn thận trong quá trình thu hái và vận chuyển.

Ngoài cách ăn trực tiếp, mít tố nữ còn có thể dùng làm nguyên liệu cho nhiều món tráng miệng như chè mít, sữa chua mít hoặc sinh tố. Tuy nhiên, với những người yêu thích hương vị truyền thống, thưởng thức từng múi mít chín vàng ngay sau khi bổ quả vẫn là cách đơn giản để cảm nhận rõ nhất độ thơm, ngọt và béo đặc trưng.

Giữa nhiều loại trái cây được lai tạo, tuyển chọn để có kích thước lớn và hình thức bắt mắt, mít tố nữ rặc vẫn có sức hấp dẫn riêng nhờ hương vị quen thuộc. Từ giống cây gắn với những khu vườn xưa, loại quả nhỏ bé này đang được một bộ phận người tiêu dùng thành thị tìm mua để thưởng thức.