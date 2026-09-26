Loại quả xưa không ai biết đến nay thành đặc sản giá 150.000 đ/kg, trồng một lần thu hoạch nhiều năm, tốt cho sức khỏe

Nhìn bên ngoài không quá khác biệt so với nhiều loại quả quen thuộc, nhưng hồng socola lại gây bất ngờ khi bổ đôi với phần ruột nâu sẫm, mềm mịn như kem. Vị ngọt dịu, thơm nhẹ, đặc biệt ngon hơn khi làm lạnh khiến loại quả này từng được bán với giá tới 350.000 đồng/kg. Hiện nguồn cung tăng, giá hồng socola giảm còn khoảng 150.000 đồng/kg.

Hồng socola có tên tiếng Anh là Black Sapote, tên khoa học Diospyros nigra, có nguồn gốc từ Mexico. Sau đó, giống cây này được trồng ở nhiều quốc gia khác và những năm gần đây bắt đầu được đưa về Việt Nam.

Quả thường có hình tròn hoặc hơi dẹt, vỏ xanh căng bóng khi còn non. Khi chín, màu vỏ có thể chuyển sang xanh vàng nhưng không thay đổi quá rõ rệt. Điểm đặc biệt nằm ở phần thịt bên trong. Quả chín có ruột màu nâu sẫm đến gần như đen, mềm, dẻo và mịn. Chính màu sắc này khiến loại quả được gọi là hồng socola.

Không giống một số loại hồng có vị ngọt đậm, hồng socola thiên về vị ngọt nhẹ, mềm và hơi béo, kèm mùi thơm đặc trưng. Khi quả chín tới, phần thịt có độ sánh nên có thể bổ đôi rồi dùng thìa xúc trực tiếp.

Một trong những cách thưởng thức được nhiều người yêu thích là làm lạnh quả trước khi ăn. Phần thịt sau khi để trong ngăn mát trở nên mát, mềm và sánh hơn, tạo cảm giác gần giống kem trái cây. Ngoài ăn trực tiếp, ruột hồng socola còn có thể dùng để làm sinh tố, kem hoặc trộn cùng sữa chua.

Thời gian đầu xuất hiện tại Việt Nam, hồng socola khá hiếm do số người trồng chưa nhiều, cây giống hạn chế. Quả thường được bán theo hình thức đặt trước, có thời điểm giá lên tới khoảng 350.000 đồng/kg.

Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình và nhà vườn tìm mua cây giống để trồng nên nguồn cung dần tăng. Giá quả vì thế cũng giảm đáng kể, hiện được rao bán khoảng 150.000 đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng.

Hồng socola là cây thân gỗ, có thể cao vài mét khi trưởng thành, tán xanh đẹp nên ngoài lấy quả còn được trồng làm cảnh. Cây thích nghi với khí hậu nóng ẩm và có thể nhân giống bằng hạt hoặc cây giống.

Theo người trồng, nếu điều kiện chăm sóc thuận lợi, cây con có thể bắt đầu cho quả sau khoảng 1-2 năm. Trong quá trình sinh trưởng, cần chú ý tạo tán, cắt tỉa và điều chỉnh lượng quả để cây tập trung dinh dưỡng nuôi trái. Thời gian quả phát triển khá dài, khi chín phần thịt bên trong chuyển nâu đen, mềm và dễ xúc bằng thìa.

Từ một giống cây ăn quả lạ, hồng socola đang dần trở nên quen thuộc hơn tại Việt Nam. Không chỉ được tìm mua vì phần ruột có màu sắc độc đáo, loại quả này còn thu hút nhờ kết cấu mềm mịn và cách ăn đơn giản, đặc biệt thích hợp để thưởng thức khi được làm lạnh.

Lợi ích sức khỏe của quả hồng socola

Hỗ trợ tiêu hóa

Hồng đen socola chứa chất xơ, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình đào thải thức ăn qua đường ruột. Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ trong chế độ ăn cũng góp phần hạn chế tình trạng táo bón.

Tốt cho xương và răng

Hàm lượng canxi trong hồng đen socola góp phần duy trì hệ xương và răng chắc khỏe. Canxi cũng tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể, trong đó có hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch.

Bổ sung vitamin C

Hồng đen socola cung cấp vitamin C, một chất chống oxy hóa có vai trò hỗ trợ hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Vitamin C đồng thời tham gia vào quá trình hình thành collagen, hỗ trợ hấp thu sắt và phục hồi vết thương.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Quả hồng đen socola chứa vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho thị lực và sức khỏe của mắt. Vitamin A cũng góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Khi kết hợp cùng các chất chống oxy hóa khác trong chế độ ăn, vitamin A có thể hỗ trợ bảo vệ mắt trước những tổn thương liên quan đến tuổi tác.

Bổ sung sắt

Sắt trong hồng đen socola là khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất hemoglobin, protein trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến các mô trong cơ thể. Bổ sung đủ sắt từ chế độ ăn giúp đáp ứng nhu cầu tạo máu của cơ thể.

Cung cấp kali

Hồng đen socola còn cung cấp kali, khoáng chất tham gia điều hòa cân bằng chất lỏng, hoạt động của cơ bắp và truyền tín hiệu thần kinh. Bổ sung đủ kali trong chế độ ăn có liên quan đến việc duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh.