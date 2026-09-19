Loại quả xưa không ai biết đến nay thành đặc sản giá 100.000 đ/kg, trồng một lần thu hoạch nhiều năm, tốt cho sức khỏe

Cà chua socola gây chú ý trên thị trường nhờ lớp vỏ nâu đậm như màu socola, kích thước nhỏ xinh và hương vị ngọt thanh, mọng nước, ít chua. Từ một giống cây có nguồn gốc từ Nga, loại cà chua này được trồng thử nghiệm tại Việt Nam và dần trở thành nông sản được nhiều người tìm mua.

Cà chua socola có tên gọi xuất phát từ màu sắc đặc biệt của lớp vỏ, không phải vì quả có hương vị giống chocolate. Khi chín, quả chuyển sang màu nâu đậm khá bắt mắt, nhìn qua có phần giống những viên chocolate nhỏ.

Quả có kích thước khá nhỏ, đường kính khoảng 1,5 cm, thường mọc thành từng chùm trên cây. So với nhiều giống cà chua thông thường, cà chua socola nổi bật hơn ở màu sắc và hình dáng nhỏ gọn, phù hợp để sử dụng nguyên quả trong các món ăn.

Điểm khiến loại cà chua này được ưa chuộng không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở hương vị. Phần thịt quả mọng nước, vị ngọt thanh, ít chua, kèm mùi thơm dịu. Khi ăn trực tiếp, quả cho cảm giác giòn nhẹ, nhiều nước và dễ ăn. Tên gọi "socola" vì thế chỉ mô tả màu sắc, còn hương vị vẫn mang đặc trưng của một giống cà chua có độ ngọt cao.

Nhờ kích thước nhỏ và màu sắc lạ mắt, cà chua socola thường được dùng như một loại trái cây ăn tươi. Quả có thể rửa sạch rồi ăn trực tiếp hoặc bổ đôi để làm salad, kết hợp cùng rau xanh, dưa chuột, phô mai và các loại nước sốt. Màu nâu đặc trưng cũng giúp món salad có thêm điểm nhấn, thay thế cho những loại cà chua bi màu đỏ, vàng quen thuộc.

Ngoài ăn sống, cà chua socola còn có thể dùng để ép nước hoặc chế biến cùng các món ăn khác. Những quả còn nguyên cuống, đồng đều về kích thước và màu sắc thường được lựa chọn để trang trí món ăn, nhờ hình dáng nhỏ gọn và màu sắc khác biệt.

Tại Việt Nam, cà chua socola đã được trồng thử nghiệm ở một số vùng có điều kiện phù hợp, trong đó Lâm Đồng là nơi giống cây này phát triển khá tốt. Khí hậu mát mẻ cùng mô hình nhà kính giúp người trồng chủ động hơn về nhiệt độ, độ ẩm và hạn chế tác động của thời tiết. Sau khoảng 6 tháng chăm sóc, cây bắt đầu cho trái.

Trên thị trường, loại quả này có giá khoảng 100.000 đồng/kg, cao hơn nhiều giống cà chua phổ biến. Sản lượng chưa lớn trong khi nhu cầu sử dụng làm thực phẩm, salad và trang trí món ăn tăng khiến nguồn hàng đôi khi không đủ đáp ứng.

Không chỉ tạo sự khác biệt về màu sắc, cà chua socola còn chứa các dưỡng chất quen thuộc như vitamin A, vitamin C, kali và sắt. Khi được sử dụng trong chế độ ăn đa dạng, loại quả này có thể bổ sung thêm vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Lợi ích của quả cà chua với sức khỏe

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Cà chua giàu lycopene và nhiều hợp chất chống oxy hóa, có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một số nghiên cứu cho thấy lycopene có liên quan đến việc duy trì mức cholesterol và sức khỏe mạch máu. Bên cạnh đó, beta-carotene, vitamin B9 và flavonoid trong cà chua cũng là những dưỡng chất có lợi cho hệ tim mạch khi được bổ sung trong chế độ ăn cân bằng.

Góp phần ổn định huyết áp

Cà chua cung cấp kali, khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lượng natri và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ tim mạch. Bổ sung các thực phẩm giàu kali như cà chua vào chế độ ăn hợp lý có thể góp phần duy trì huyết áp ở mức ổn định. Lycopene và các hợp chất thực vật khác trong cà chua cũng được quan tâm về khả năng hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

Vitamin A, C, E cùng lycopene và các chất chống oxy hóa trong cà chua giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Vitamin C còn tham gia vào quá trình sản xuất collagen, trong khi lycopene được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bảo vệ da trước một số tác động từ môi trường. Ăn cà chua với lượng phù hợp vì thế có thể là một phần của chế độ ăn hướng đến làn da khỏe mạnh.

Phù hợp với chế độ ăn sau sinh

Cà chua có lượng calo tương đối thấp, chứa nước, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất nên có thể được đưa vào thực đơn đa dạng của phụ nữ sau sinh. Các món như salad, cà chua ăn tươi hoặc nước ép có thể giúp bữa ăn thêm phong phú. Tuy nhiên, phụ nữ đang cho con bú nên xây dựng chế độ ăn cân bằng, đa dạng và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Cà chua chứa vitamin A, vitamin C, lycopene, lutein và một số dưỡng chất khác có vai trò đối với sức khỏe mắt. Các hợp chất chống oxy hóa này được quan tâm về khả năng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Bên cạnh đó, chế độ ăn đa dạng với cà chua và các loại rau quả giàu vitamin, khoáng chất cũng góp phần cung cấp dưỡng chất cần thiết cho mắt.