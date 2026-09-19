Loại quả xưa không ai biết đến nay thành đặc sản được ưa chuộng, trồng một lần thu hoạch nhiều năm, tốt cho sức khỏe

Bên cạnh những giống hồng xiêm quen thuộc, hồng xiêm ruột đỏ đang thu hút sự chú ý nhờ phần thịt bên trong có màu đỏ cam bắt mắt. Không chỉ khác biệt về màu sắc, giống quả có nguồn gốc từ Thái Lan này còn gây ấn tượng bởi kích thước lớn, vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng, khiến nhiều người tò mò tìm mua để thưởng thức.

Điểm dễ nhận biết nhất của hồng xiêm ruột đỏ là phần thịt bên trong. Nếu hồng xiêm thông thường có ruột vàng nâu thì khi bổ quả chín, giống này lại cho phần thịt đỏ cam khá rực rỡ, mềm mịn và mọng nước. Vỏ ngoài vẫn mang màu nâu vàng quen thuộc nên nhìn từ bên ngoài không khác nhiều so với hồng xiêm truyền thống.

Hương vị cũng là điểm khiến giống quả này được chú ý. Phần thịt có vị ngọt thanh, không quá gắt, khi ăn cho cảm giác mềm và mọng. Đặc biệt, nhiều người nhận xét hồng xiêm ruột đỏ có mùi thơm gợi liên tưởng đến hạnh nhân, tạo nên nét khác biệt so với các giống hồng xiêm phổ biến tại Việt Nam.

Không chỉ lạ về màu sắc, hồng xiêm ruột đỏ còn có kích thước khá lớn. Một quả trưởng thành có thể dài khoảng 17-20 cm, trọng lượng trung bình khoảng 400 g. Trong điều kiện sinh trưởng thuận lợi, cây có thể cho những quả có kích thước rất lớn, thậm chí nặng hơn 1 kg.

Hồng xiêm ruột đỏ có nguồn gốc từ Thái Lan, được đánh giá là giống sinh trưởng khỏe và có khả năng cho năng suất khá. Tại Việt Nam, một số nhà vườn đã bắt đầu đưa giống cây này về trồng thử nghiệm. Theo những người trồng, cây không quá khó chăm sóc, khả năng sinh trưởng mạnh và tương đối ít sâu bệnh nếu được trồng trong điều kiện phù hợp.

Cây trưởng thành có thể đạt chiều cao khoảng 11-15 m. Với cây ghép hoặc cây chiết từ cây mẹ khỏe, thời gian bắt đầu cho quả có thể được rút ngắn còn khoảng 2,5-3 năm, tùy điều kiện đất đai, khí hậu và chế độ chăm sóc. Nếu trồng bằng hạt, thời gian chờ cây cho quả thường lâu hơn.

Một điểm đáng chú ý là hồng xiêm ruột đỏ hiện vẫn chưa phổ biến trên thị trường. Số lượng vườn trồng còn hạn chế, phần lớn mới ở giai đoạn nhân giống và chăm sóc cây, vì vậy nguồn quả thương phẩm chưa thật sự dồi dào. Chính sự khan hiếm này khiến giống cây được nhiều người yêu thích các loại cây ăn quả lạ tìm hiểu.

Ngoài bán quả, cây giống hồng xiêm ruột đỏ cũng được một số nhà vườn cung cấp cho người có nhu cầu trồng thử. Thời điểm thích hợp để xuống giống thường vào đầu mùa xuân, khoảng tháng 2-3, khi thời tiết và độ ẩm thuận lợi cho cây bén rễ, phát triển.

Lợi ích của quả hồng xiêm với sức khỏe

Cung cấp chất xơ cho cơ thể

Phần thịt hồng xiêm chín chứa chất xơ, góp phần bổ sung lượng chất xơ cần thiết trong khẩu phần ăn hằng ngày. Dưỡng chất này hỗ trợ nhu động ruột và giúp hệ tiêu hóa hoạt động bình thường. Ăn hồng xiêm với lượng vừa phải cũng là một cách đa dạng hóa nguồn chất xơ từ nhóm trái cây.

Bổ sung vitamin C

Hồng xiêm có chứa vitamin C, dưỡng chất tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể, trong đó có hỗ trợ chức năng miễn dịch và quá trình hình thành collagen. Vitamin C đồng thời có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Nhờ có vitamin C, hồng xiêm có thể góp phần bổ sung dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen - loại protein đóng vai trò quan trọng đối với cấu trúc và độ đàn hồi của da. Cùng với việc bổ sung đa dạng rau củ, trái cây, chế độ ăn giàu vitamin và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh.

Giúp cơ thể bổ sung khoáng chất

Hồng xiêm cung cấp một số khoáng chất như kali, magie và canxi. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, từ duy trì chức năng thần kinh, cơ bắp đến hỗ trợ sức khỏe hệ xương. Tuy nhiên, hồng xiêm chỉ nên được xem là một phần trong chế độ ăn đa dạng, không phải nguồn cung cấp duy nhất các khoáng chất này.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Hàm lượng kali trong hồng xiêm góp phần bổ sung khoáng chất cần thiết cho hoạt động của tim mạch và quá trình cân bằng dịch trong cơ thể. Một chế độ ăn có đủ kali từ nhiều nguồn thực phẩm có thể hỗ trợ duy trì huyết áp ở mức ổn định. Người đang điều trị tăng huyết áp vẫn cần tuân thủ chế độ ăn và sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ngoài kali, hồng xiêm còn chứa một số khoáng chất và hợp chất thực vật. Khi được sử dụng cùng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và nhiều loại trái cây khác, hồng xiêm có thể góp phần tạo nên chế độ ăn đa dạng, phù hợp với việc duy trì sức khỏe tim mạch.